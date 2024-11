Leonardo Maria Del Vecchio investe ancora nella ristorazione: annunciato l’ingresso in Carnissage

Leonardo Maria Del Vecchio investe ancora nella ristorazione e punta su Carnissage, un progetto dedicato alle carni pregiate, ideato da Martino Uzzauto. Il format, si legge in una nota, è stato progettato per offrire una food experience che celebra l’eccellenza delle materie prime, in una cornice intima ed elegante. “Carnissage”, prosegue il comunicato, “nasce dall’idea del fondatore di coniugare l’expertise della storica azienda di famiglia, ‘Meat Premium’ con la competenza in materia finanziaria acquisita negli anni da Uzzauto”.

Carnissage è stato fondato dall’imprenditore Martino Uzzauto, con il sostegno di Lmdv Capital, family office di Leonardo Maria Del Vecchio, Bros Investments di Bernardo Vacchi e Giulio Gallazzi, e con Marco Talarico e Barbara Valle. Il progetto parte con l’apertura del primo ristorante, in via Varese 4, a Milano. La regia della cucina è affidata all’executive chef Gabriele Zanini, mentre lo spazio, situato nel quartiere di Brera, è stato progettato dall’architetto Annalisa Marzorati.

Gli altri investimenti di Lmdv Capital

Nel settore dell’hospitality, la società di Leonardo Maria Del Vecchio investe dal 2022 attraverso la sua partecipata al 78% Triple Sea Food Holding, di cui è ceo e co-founder Davide Ciancio. Si tratta di un investimento che ha, fin da subito, avuto un forte impatto urbanistico a Milano. Nel suo portafoglio, troviamo Trattoria del Ciumbia, Vesta e Casa Fiori Chiari, tre ristoranti a pochi passi di distanza l’uno dall’altro nella strada principale di Brera. Peraltro, nel 2024 Triple Sea Food Holding ha ampliato il brand Vesta con due nuovi ristoranti a Portofino e Marina di Pietrasanta.

Rimanendo nel settore del food & beverage, a giugno Lmdv Capital ha annunciato il suo ingresso, con il 72,5% delle quote, in Acqua Fiuggi. Un investimento strategico guidato, oltre che dalla notorietà del marchio, dai numeri del mercato globale dell’acqua da bere, asset destinato a raggiungere un giro d’affari superiore ai 400 miliardi di dollari nel 2026.

Il patrimonio di Del Vecchio

Secondo Forbes, Leonardo Maria Del Vecchio vanta un patrimonio di 5,1 miliardi di dollari.

