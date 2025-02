Leonardo Maria Del Vecchio punta sul grafene e acquista la maggioranza di ESANanoTech

Altro investimento per Leonardo Maria Del Vecchio. Oggi, tramite il suo family office, LMDV Capital, ha annunciato di aver acquisito una quota di maggioranza, il 68%, di ESANanoTech, azienda innovativa dedicata alla produzione di grafene e allo sviluppo di soluzioni industriali d’avanguardia. Un’operazione che, peraltro, dà il la alla fase di scale-up della società.

“Questo investimento, destinato ad essere il più significativo nella storia di LMDV Capital, conferma la centralità di ESANanoTech nella visione strategica del family office. Leonardo Maria del Vecchio e il suo team hanno destinato risorse finanziarie e competenze manageriali senza precedenti, sostenendo un piano industriale ambizioso che punta a consolidare ESANanoTech come leader nel mondo nell’innovazione del grafene”, dichiara in una nota il family office del miliardario italiano.

LMDV Capital ha anche nominato nel consiglio di amministrazione Leonardo Maria del Vecchio, Marco Talarico, Gabriele Benedetto e Giuseppe Mongiello. Gabriele Benedetto, già Amministratore Delegato di Telepass, guiderà il lancio di ESANanoTech sul mercato.

“Sono sempre più fiero ed orgoglioso delle eccellenze e innovazioni che ogni giorno vedo nella nostra bella Italia. ESANanoTech rappresenta una promessa di innovazione e sostenibilità per il futuro. Attraverso il potenziale del grafene e il lavoro di un team visionario, stiamo ponendo le basi per un cambiamento epocale nella scienza dei materiali. Il nostro obiettivo è trasformare la vita quotidiana e abilitare nuove frontiere tecnologiche. Il viaggio inizia oggi e le opportunità sono infinite”, ha dichiarato Leonardo Maria del Vecchio.

Soddisfatto anche Gabriele Benedetto. “Con la nostra tecnologia, stiamo rendendo finalmente possibile la produzione di materiali avanzati derivati dal carbonio su scala industriale, superando le limitazioni del passato. Crediamo che il grafene non sia solo il materiale del futuro, ma il cuore di una rivoluzione industriale che sta per concretizzarsi. Il piano finanziario messo in campo da LMDV Capital rappresenta un acceleratore decisivo per questa trasformazione”.

Leonardo Mario Del Vecchio e ESANantoTech: i dettagli e le cifre

Entrando nel merito, LMDV Capital sottolinea che “sono già stati investiti oltre 10 milioni di euro per avviare l’operazione, con ulteriori risorse stanziate che superano il doppio di questa cifra”. Un investimento importante che dimostra il ruolo di ESANanoTech, che si posiziona come catalizzatore di una nuova era industriale, guidata dalla tecnologia brevettata GLEAM (Graphene Laser Enhanced Automated Machine), un metodo rivoluzionario per la produzione di grafene.

Questo processo innovativo, sviluppato interamente in Italia, permette una sintesi sostenibile e scalabile del grafene, riducendo i consumi energetici del 99% rispetto ai metodi tradizionali. GLEAM apre la strada a innovazioni che cambieranno il panorama tecnologico globale: batterie con una durata 10 volte superiore a quelle attuali, sensori indossabili in grado di monitorare costantemente la salute umana e infrastrutture capaci di resistere a condizioni estreme. Inoltre, ESANanoTech punta a diventare un fattore abilitante per la prossima corsa allo spazio, con materiali dotati di proprietà uniche.

Contestualmente, è importante evidenziare che l’azienda sta progettando la riqualificazione di un’area industriale per creare un hub di eccellenza dedicato al grafene, dove tecnologia, sostenibilità e innovazione convergeranno per generare applicazioni rivoluzionarie. Questo hub fungerà da punto di incontro tra industria e ricerca accademica, grazie alla collaborazione con il team universitario diretto dal Prof. Mauro Riccò dell’Università di Parma. Peraltro, dal primo semestre del 2025, ESANanoTech commercializzerà sistemi di riscaldamento radianti basati su tecnologia a infrarossi, capaci di ridurre i consumi fino al 60%. Le applicazioni future includono batterie di nuova generazione, supercondensatori avanzati e componenti critici per i settori automotive e aerospaziale.

