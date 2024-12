Come questa azienda valorizza il patrimonio immobiliare attraverso eventi culturali

Valorizzazioni Culturali è una realtà italiana che si muove tra due mondi complementari: quello della gestione di eventi culturali e quello della valorizzazione immobiliare. Il gruppo si articola in due divisioni principali, Art Events e Culture Studio, che operano con obiettivi distinti ma sinergici: la prima si concentra sull’organizzazione di eventi e mostre, la seconda sulla riqualificazione di immobili storici, spesso trasformandoli in spazi destinati all’arte o ad altri usi culturali e commerciali.

“Valorizzazioni Culturali nasce dall’iniziativa di preservare e promuovere il patrimonio storico, culturale, architettonico e artigianale italiano, attraverso un approccio che combina conservazione e sostenibilità economica”, ha raccontato Filippo Perissinotto, presidente del gruppo. “Lo scopo è rendere il patrimonio culturale non solo protetto e valorizzato, ma anche economicamente sostenibile, favorendo la creazione di modelli di business che permettano di connettere le tradizioni italiane con i mercati internazionali”.

Il percorso di Art Events

Art Events, nata a Venezia nel 2014, ha progressivamente ampliato il suo raggio d’azione fino a coprire Milano, Torino, Padova e, più recentemente, Genova. La divisione non si limita a mettere a disposizione location prestigiose per eventi, ma si occupa anche “di trasformarle in base alle necessità dei clienti, che spaziano da grandi aziende a istituzioni culturali”. Nel corso del 2024, Art Events ha svolto un ruolo centrale in due delle principali manifestazioni italiane, il Salone del Mobile a Milano e la Biennale d’Arte di Venezia, ospitando progetti e mostre che hanno coinvolto artisti, designer e istituzioni.

A Milano, ha collaborato con marchi internazionali e media, creando spazi come quello di Chiostro Cappuccio, dove Birra Messina ha presentato un nuovo prodotto, o Garden Senato, che ha ospitato una mostra fotografica organizzata da Veuve Clicquot in collaborazione con Magnum Photos. Tra le altre iniziative, Pop House è stata trasformata in un hub ibrido per la redazione di Elle Decor durante la Design Week.

A Venezia, invece, Art Events ha partecipato alla Biennale d’Arte 2024, accogliendo il Padiglione Nazionale del Cile all’Arsenale Militare e curando spazi come Palazzo Smith Mangilli Valmarana e Palazzo Tiepolo Passi. Questi luoghi hanno ospitato mostre come The Spirits of Maritime Crossing, legata alla Bangkok Art Biennale, e I’m not afraid of Ghost, una riflessione sul corpo e la sua rappresentazione artistica. La missione di Art Events si estende anche al settore moda, con eventi che spesso si collocano a cavallo tra design, arte e sfilate, puntando a offrire un’esperienza immersiva e distintiva.

“Art Events si concentra principalmente sulla gestione degli spazi e dei servizi necessari per l’organizzazione di eventi, offrendo servizi di alta qualità e soluzioni su misura per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti”, ha proseguito Perissinotto. “È produttrice culturale di eventistica, coordina i fornitori esterni e lavora a stretto contatto con artisti, istituzioni, aziende e privati per realizzare eventi unici e personalizzati. Ha un rapporto diretto e temporaneo con il cliente”.

La mission di Culture Studio

Culture Studio si concentra sulla valorizzazione degli immobili con caratteristiche storiche e artistiche, trasformandoli in spazi destinati a nuovi usi. Il modello operativo prevede un servizio su misura per collezionisti, investitori e istituzioni, senza un portafoglio predefinito di immobili. Tra le aree di intervento più frequenti figurano Venezia, Milano, la Toscana e tenute vitivinicole di pregio.

Il focus è sul medio-lungo termine, con interventi che spaziano dalla trasformazione di palazzi storici in residenze per artisti e fondazioni, alla creazione di coworking e strutture ricettive. L’obiettivo è rilanciare edifici storici inutilizzati, spesso in collaborazione con capitali internazionali, per inserirli in circuiti economici e culturali contemporanei.

“Culture Studio, è una società immobiliare che si specializza nella riqualificazione di immobili storici e nella consulenza per proprietari e investitori”, ha proseguito il presidente del gruppo. “Si concentra su progetti a medio-lungo termine per valorizzare immobili storici attraverso restauri, ristrutturazioni e nuove funzionalità”.

I nuovi progetti

Nel 2024 il gruppo ha inaugurato una nuova sede a Genova. La scelta riflette la volontà del gruppo di diversificare le proprie attività e approcciare nuovi settori, come quello della nautica di lusso, in una città che unisce un ricco patrimonio culturale a una lunga tradizione marittima.

Tra i progetti del gruppo c’è Art Celebration, che rappresenta un approccio innovativo alla valorizzazione degli spazi, trasformandoli in luoghi in cui creatività e visioni prendono forma. L’iniziativa mira a offrire molto più di una semplice location, proponendo esperienze uniche che uniscono bellezza, cura e passione. Attraverso Art Celebration, si valorizzano spazi unici per accogliere progetti artistici, architettonici, culturali e aziendali, creando ambienti dove idee e ricordi si intrecciano, dando vita a celebrazioni indimenticabili.

Guardando al futuro, Art Events sta lavorando a Art Olympics 2026, un programma culturale legato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L’iniziativa mira a integrare sport e arte attraverso mostre, installazioni ed eventi collaterali, puntando a coinvolgere sia le comunità locali sia un pubblico internazionale. L’obiettivo del Gruppo? Diversificare la propria offerta, mirando a un pubblico sempre più ampio e internazionale.

