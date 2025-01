Come Spazio San Babila vuole diventare il punto di riferimento per gli eventi milanesi

Spazio San Babila, gestito da Art Events, è una location per eventi situata nel centro di Milano. Questo spazio è stato progettato per ospitare eventi con un forte impatto visivo e comunicativo, grazie a una combinazione di tecnologie avanzate, visibilità strategica e opzioni di personalizzazione.

La struttura include una sala conferenze di 250 metri quadri al primo piano, con vista su Piazza San Babila e un ledwall fisso per presentazioni e proiezioni e uno spazio al piano terra di 50 metri quadri con vetrine su strada, situato in un’area caratterizzata da un flusso elevato di pedoni e automobili, offrendo una notevole visibilità per i brand. Inoltre, i maxi ledwalls posizionati sulla facciata del palazzo permettono di estendere ulteriormente la visibilità degli eventi su Piazza San Babila, una delle aree più frequentate della città.

Gli eventi

Dal 2022, Spazio San Babila ha ospitato oltre 20 eventi organizzati da marchi internazionali come Disney, Lancome e TikTok. La location si distingue per la capacità di combinare eventi riservati con un’elevata esposizione al pubblico. “Spazio San Babila”, ha commentato Filippo Perissinotto, Presidente del Gruppo Valorizzazioni Culturali, “rappresenta una soluzione ideale per chi desidera unire tecnologia avanzata, visibilità strategica e personalizzazione in una location centrale a Milano”.

Art Events e il Venue Management



Art Events, parte del Gruppo Valorizzazioni Culturali, gestisce Spazio San Babila in maniera esclusiva. L’azienda offre una gestione personalizzata per diverse tipologie di eventi, tra cui conferenze, press day, lanci di prodotto e pop-up. Con sede a Milano e Venezia, Art Events si occupa di location per eventi di alto livello, collaborando con clienti durante occasioni culturali e commerciali come la Biennale di Venezia e la Milano Fashion Week.

Tra le altre location gestite da Art Events figurano Garden Senato, Brera Site e Chiostro Cappuccio a Milano, oltre a spazi prestigiosi a Venezia come Oficine800, Olivolo, Castello Gallery e Ca’ Bernardo. A queste si aggiunge la nuova casa di Art Events, situata al piano nobile di Palazzo Smith, prestigioso palazzo veneziano affacciato sul Canal Grande.

