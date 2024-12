Jaguar presenta la Type 00, la concept car elettrica del futuro

Jaguar continua il suo processo di trasformazione. Dopo il debutto della nuova brand identity, la casa automobilista ha presentato alla Miami Art Week la design vision concept di Type 00, la concept car elettrica che “incarna la nuova filosofia creativa Exuberant Modernism di Jaguar”, specifica la società.

“La magia di Jaguar è qualcosa che scalda il mio cuore: un marchio di lusso britannico, ineguagliabile per patrimonio, maestria e magnetismo emotivo. Questa è la Jaguar che vogliamo far rivivere e creeremo lo stesso senso di stupore che circondava alcuni modelli iconici come la E-type. Il nostro viaggio è già in corso, guidato dalla nostra etica originale di Copy Nothing e i risultati saranno a dir poco spettacolari”, ha dichiarato Adrian Mardell, chief executive office di Jaguar Land Rover.

Soddisfatto anche Rawdon Glover, managing director di Jaguar: “Abbiamo creato una nuova personalità per Jaguar, creativa e impavida, fedele al dna del brand, ma orientata al futuro, rilevante e in grado di distinguersi realmente.

Alla scoperta di Jaguar Type 00

Partendo dal prefisso, ‘Type’ è un chiaro riferimento alla provenienza del marchio e a modelli iconici come la pionieristica E-type. Il primo zero si riferisce alle emissioni zero allo scarico. Il secondo rappresenta il suo status di auto zero nel nuovo lignaggio di Jaguar. Il suo design sfida le convenzioni dei veicoli elettrici, attraverso un cofano allungato, un’ampia linea del tetto, cerchi in lega da 23 pollici, un profilo fastback e una coda rastremata che danno vita a una silhouette caratterizzata da superfici sofisticate e moderniste.

Costruita nel Regno Unito, la prima Jaguar di produzione di nuova generazione sarà una GT a quattro porte che sarà presentata alla fine del 2025. Avrà un’autonomia di guida fino a 770 km nel ciclo WLTP o 692 km nel ciclo EPA con una singola carica e sarà in grado di raggiungere fino a 321 km (200 miglia) di autonomia in soli 15 minuti attraverso la ricarica rapida. “L’essenza Jaguar prenderà vita in un numero selezionato di brand store esclusivi per i clienti di tutto il mondo”, aggiunge la società. Il primo nuovo brand store di Jaguar sarà nel cuore del quartiere della moda di lusso di Parigi, nell’8° arrondissement.

Proprio come nel 1961, anno in cui una coppia di E-type fece il suo debutto al Salone dell’Automobile di Ginevra, il reveal della Type 00 mostrerà due interpretazioni contrastanti della nuova visione del design Jaguar. Un esemplare Satin Rhodon Rose, soprannominato “Miami Pink” in onore dei colori pastello dell’iconica architettura Art Deco della città, trae ispirazione dal caratteristico colore rosa che l’ottone assume quando invecchia. A questo si aggiunge un sorprendente modello Inception Silver Blue. Denominato “London Blue”, si ispira all’Opalescent Silver Blue degli anni ’60 ed è stato scelto per riflettere le origini britanniche di Jaguar.

