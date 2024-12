La visione di Xiaomi su ambiente, società, governance

Xiaomi – Brandvoice | PAID PROGRAM

Il cambiamento climatico globale pone sfide sempre più pesanti rispetto all’esistenza umana e allo sviluppo sociale. Nonostante sempre più nazioni si impegnino a raggiungere obiettivi climatici a medio e lungo termine, il Global Energy and Climate Outlook 2023 (GECO 2023), diffuso dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione Europea il 12 gennaio 2024, ci ricorda il notevole deficit riduzioni delle emissioni necessarie per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi di limitare l’impatto globale aumento della temperatura fino a 1,5°C. Ciò implica che il mondo ha bisogno di rafforzare sostanzialmente misure di sostenibilità legate alla governance del clima per raggiungere l’obiettivo di 1,5°C.

Il discorso sulla governance climatica ha acquisito un profilo più elevato ultimamente, con a interpretazione ampliata che spazia dal contenimento delle emissioni di gas serra al master pianificazione di un efficace mercato globale per lo scambio del carbonio. In mezzo a questo dibattito lo sviluppo di tecnologie verdi e a basse emissioni di carbonio, come il miglioramento dell’efficienza energetica e l’energia pulita la transizione, l’innovazione dei materiali sostenibili e l’adozione della tecnologia circolare hanno tutti guadagnato terreno significativo.

L’enfasi globale sulla governance del clima comporta nuove sfide per la governance aziendale e nuove strategie. Da un punto di vista strategico, ciò richiede un cambiamento nella mentalità aziendale da un punto di vista reattivo combinato ad un approccio proattivo che intreccia sostenibilità, benessere della comunità e esperienza del cliente. Questo nuovo paradigma di business rappresenta il tipo di crescita collaborativa che noi cercano di raggiungere per i consumatori, le aziende e la società in generale.

Le aziende tecnologiche possiedono un’attitudine unica per la governance climatica grazie alla loro intrinseca competenza tecnica. In una recente conversazione con Xiaomi Corporation (“Xiaomi”), Forbes China ha cercato di capire come il Gruppo, in quanto azienda tecnologica, stia adottando misure proattive per migliorare il suo ruolo nella governance climatica globale e adottare un atteggiamento più aperto alla pratica ESG.

1. In che modo le aziende tecnologiche dovrebbero riflettere sulla relazione tra ESG e la loro crescita aziendale?

Contrariamente ai produttori tradizionali, le aziende tecnologiche operano su un modello di crescita distinto. Xiaomi crede fermamente nel potere della centralità della tecnologia e questa convinzione è al cuore della sua “forza” tecnologica. Per aziende tecnologiche come Xiaomi, la produzione è solo un blocco della catena del valore. C’è un’opportunità per loro di estendere la loro leadership nell’intero spettro.

1. La comprensione di Xiaomi dello sviluppo ESG aziendale in tre fasi

Negli ultimi anni, un numero crescente di aziende ha iniziato a investire nei principi ESG.

Attingendo al proprio percorso, Xiaomi ha concluso tre fasi di sviluppo ESG aziendale.

• Nella prima fase, l’ESG è visto come un compito che si concentra sulla divulgazione dei dati sociali e ambientali di un’azienda.

• La fase successiva prevede l’integrazione delle considerazioni ESG nel processo decisionale, come l’incorporazione di attributi di sviluppo verde nelle strategie aziendali.

• La terza fase, in cui Xiaomi si sta attualmente avventurando, richiede alle aziende di far perno sull’ESG nel nucleo della missione aziendale.

Sfruttando la loro forza tecnologica intrinseca e l’influenza lungo la catena del valore, le aziende tecnologiche sono meglio posizionate per allineare obiettivi sociali più ampi con la loro traiettoria di crescita. Devono essere in grado di anticipare e affrontare in modo proattivo le sfide future attraverso il modello aziendale.

2. Il progresso tecnologico e lo sviluppo ESG non esistono in modo isolato.

Si completano e si rafforzano a vicenda. La sostenibilità aziendale si basa su una mentalità a lungo termine.

Richiede alle aziende tecnologiche di guardare oltre la relazione lineare causa-effetto dello sviluppo ESG.

Per Xiaomi, la tecnologia funge da strumento chiave per raggiungere obiettivi ESG di alta qualità.

D’altro canto, questi obiettivi ESG spingono anche l’azienda a innovare continuamente ed esplorare nuove strade per tecnologie all’avanguardia e adatte al futuro.

Xiaomi identifica tre domande chiave che le aziende dovrebbero contemplare da un punto di vista aziendale:

• In primo luogo, la domanda fondamentale su cui ogni azienda dovrebbe riflettere è il suo ruolo e la sua posizione nel perseguire uno sviluppo sostenibile.

• In secondo luogo, le aziende dovrebbero rimanere in sintonia con le esigenze della società mentre guidano il progresso sistematico nella sostenibilità.

• La terza domanda riguarda il modo in cui le aziende tecnologiche possono rendere l’ESG parte integrante dei loro vantaggi competitivi.

Per Xiaomi, potenziare la catena del valore, migliorare l’esperienza del consumatore e stabilire nuove tendenze di vita e produzione sono i punti di partenza per creare la sua competitività di base.

2. II. Come possono le aziende tecnologiche integrare l’ESG nelle loro strategie aziendali e allinearsi alle esigenze di sviluppo sociale?

La politica adottata da Xiaomi si esterna nei seguenti punti fondamentali:

1. Prosperare con la comunità

Uno degli elementi fondamentali dell’ESG aziendale è valutare l’impatto socio-economico e ambientale delle operazioni e della produzione di un’azienda sulla comunità in cui opera. Xiaomi vede la crescita dell’azienda e il benessere della comunità locale In come una relazione simbiotica. In quanto soggetti aziendali, le aziende dovrebbero assumersi la responsabilità di affrontare le preoccupazioni ambientali e sociali locali.

Ad esempio: a livello di gruppo, Xiaomi ha presentato il White Paper aziendale Xiaomi del 2023 sull’azione per il clima alla 28a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28) nel 2023, annunciando il suo impegno a raggiungere la neutralità del carbonio e a utilizzare il 100% di energia rinnovabile nelle proprie attività delle aziende esistenti entro il 2040.

Nelle sue attività e nella sua produzione, Xiaomi ha introdotto un sistema di gestione intelligente all’interno del suo ambiente d’ufficio, che utilizza una rete di sensori e algoritmi per garantire uno spazio di lavoro confortevole per i dipendenti riducendo al minimo il consumo di energia non necessario e l’impronta di carbonio. Per promuovere la transizione a basse emissioni di carbonio nel suo settore manifatturiero, Xiaomi si è impegnata a pieno titolo nello sviluppo del suo sistema di produzione verde.

Nel 2023, Xiaomi ha avviato un progetto pilota per trasformare la sua fabbrica intelligente di Yizhuang in una struttura a zero emissioni di carbonio, gettando solide fondamenta per le future fabbriche Xiaomi Lighthouse e le fabbriche verdi.

2. Prosperare con i consumatori

Xiaomi sottolinea sempre l’importanza delle aziende tecnologiche di trasformare nuove tecnologie, capacità e soluzioni in prodotti incentrati sul cliente, anche se i clienti non sono a conoscenza delle caratteristiche ecologiche radicate nei prodotti. La chiave per prosperare insieme ai consumatori, secondo Xiaomi, sta nel coltivare un ecosistema di prodotti incentrato sul cliente. Aderendo a questo principio, Xiaomi ha continuato il suo percorso di innovazione.

Dopo il rilascio della piattaforma interconnessa “Smartphone x AIoT”, Xiaomi ha presentato la sua nuovissima strategia “Human x Car x Home” e Xiaomi HyperOS nell’ottobre 2023. Questo nuovo sistema può integrare oltre 200 categorie di prodotti, connettere 820 milioni di dispositivi e coprire oltre il 95% degli scenari utente.

Con l’attenzione all’uomo al centro, questo framework di sistema integrato aiuta Xiaomi a fornire le massime prestazioni del dispositivo, portare coerenza, garantire un’esperienza utente coerente e facilitare una connettività senza soluzione di continuità tra i dispositivi Xiaomi per ridurre al minimo la ridondanza e migliorare l’efficienza energetica.

Promuovendo uno stile di vita più “comodo a basse emissioni di carbonio”, Xiaomi sta attivamente plasmando un comportamento di consumo sostenibile, sostenendo uno stile di vita ecosostenibile e guidando il progresso verso una società a basse emissioni di carbonio per creare impatti climatici positivi.

3. Prosperare con i partner

Secondo il World Economic Forum (2021), il 77% delle emissioni di carbonio nel settore dell’elettronica di consumo deriva dalla catena di fornitura. Un’azienda di elettronica di consumo basata sulla tecnologia come Xiaomi in genere non ha la proprietà degli stack verticali della sua fornitura. Data l’attuale capacità e i quadri di contabilizzazione del carbonio, Xiaomi riconosce il fatto che le emissioni dei fornitori sono le più difficili da catturare.

Estendendo la supervisione e responsabilizzando i fornitori sono quindi diventati i modi più efficaci per ridurre le emissioni di carbonio lungo la catena del valore. Piuttosto che una semplice relazione transazionale di acquisto e fornitura, Xiaomi aspira alla sinergia e alla crescita condivisa con i partner della catena di fornitura, che riflette anche la sua interpretazione sfumata di ESG.

Collaboriamo attivamente con i partner dell’ecosistema per facilitare la transizione verso livelli di emissioni di carbonio più bassi. Ciò comporta l’istituzione di un sistema di gestione digitalizzato con fornitori di componenti, produttori di materie prime, aziende di logistica e molti altri per facilitare la condivisione di informazioni e operazioni sincronizzate che mirano a ottimizzare l’efficienza dell’intera catena del valore.

Per liberare la produttività verde, Xiaomi sfrutta il suo modello e la sua esperienza “Internet + Manufacturing” per consentire ai partner della catena di fornitura di migliorare l’efficienza della produzione, riorganizzare le risorse e catalizzare una rivoluzione in tutto il settore per l’efficienza e lo sviluppo verde di alta qualità. Inoltre, in qualità di leader del settore, Xiaomi ha risposto alla chiamata per unirsi alla Green Electricity 100% Initiative della Cina nel 2023, collaborando con le parti interessate per aumentare l’uso di elettricità verde e ridurre l’impronta di carbonio lungo tutta la catena del valore.

4. In sintonia con il settore: la metodologia ESG di Xiaomi

Nel 2022, Xiaomi ha proposto la sua “Filosofia Zero-Carbon”, gettando le basi per la successiva pubblicazione del White Paper 2023 di Xiaomi Corporation sull’azione per il clima, che delinea il suo approccio completo per raggiungere la neutralità del carbonio. Le aziende sono i pilastri della governance climatica globale. La loro transizione da misure passive allo sviluppo delle proprie scuole di schemi di riduzione delle emissioni, catalizzando infine la trasformazione dell’intero settore, è un esempio della loro ricerca di crescita condivisa con il settore. Questo è anche l’obiettivo a cui un’azienda responsabile dovrebbe aspirare nelle sue pratiche ESG. Per Xiaomi, il fulcro della sua metodologia ESG risiede nella “ricerca di un’efficienza estrema, la creazione di un’efficacia verde” per massimizzare sia le utilità aziendali che quelle sociali. In termini di come le aziende stabiliscono i loro quadri metodologici per ispirare lo sviluppo del settore, l’approccio di Xiaomi si concentra sulla coltivazione di tre aspetti: creare soddisfazione a basse emissioni di carbonio, generare efficacia verde e potenziamento e permeazione della tecnologia.

1) Creare Low-Carbon-Satisfation: Xiaomi sostiene le aziende tecnologiche affinché sfruttino la loro “forza” tecnologica per affrontare le sfide a lungo termine. La futura traiettoria del settore dipenderà dalla capacità delle aziende di creare e scatenare la produttività verde creando al contempo soddisfazione a basse emissioni di carbonio. Questo sforzo richiede una considerazione olistica dello sviluppo ambientale, dell’efficienza del settore e dell’efficacia dell’utente per avere successo.

2) Creare efficacia verde per ispirare nuovi percorsi per uno sviluppo sostenibile del settore:

nel suo Libro bianco sull’azione per il clima, Xiaomi fornisce un’esposizione completa su come creare efficacia verde attraverso cinque percorsi trasformativi e nove approcci.

• Cinque percorsi trasformativi:

1. Miglioramento continuo dell’efficienza dei materiali: semplificare le caratteristiche e la progettazione del prodotto,

estendere la durata del prodotto, migliorare i processi di produzione e l’efficienza organizzativa per aumentare l’efficacia del ciclo di vita del consumo di materiale per unità.

2. Miglioramento continuo dell’efficienza energetica: adottare nuovi processi, materiali e

tecnologie intelligenti e ottimizzare l’efficienza energetica del sistema per aumentare l’efficacia del ciclo di vita del consumo di energia per unità.

3. Espansione continua del consumo di elettricità verde: migliorare l’agilità e

l’interattività dei sistemi di alimentazione, migliorare l’usabilità dell’elettricità verde e aumentare il consumo di elettricità verde nella catena del valore e negli utenti finali.

4. Adozione continua di materiali verdi: coltivare nuove tecnologie dei materiali, innovare nei

materiali dei prodotti, adottare un modello di economia circolare e aumentare l’uso di materiali sostenibili

nel consumo di materiali.

5. Progresso continuo nella circolarità netta zero: sviluppare sistemi di raccolta e riciclaggio per facilitare l’utilizzo integrato dei rifiuti e la gestione del fine vita dei prodotti e ridurre la generazione di rifiuti del ciclo di vita.

• I nove approcci: progettazione per la durevolezza, semplicità funzionale, connettività e interazione, risparmio energetico basato su scenari, microreti verdi, produzione intelligente, adozione di energia pulita, materiali innovativi, funzionamento digitale e intelligente.

Dall’emancipazione tecnologica alla permeazione: Xiaomi riconosce che la missione principale delle aziende tecnologiche è quella di guidare la produttività verde e creare soluzioni concrete e attuabili. Secondo la ricerca del World Resources Institute (WRI), i settori dell’energia, dei trasporti e dell’edilizia sono i principali responsabili delle emissioni globali di gas serra. Per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, oggi disponiamo della maggior parte delle tecnologie necessarie per ridurre le emissioni prima del 2030 sulla strada verso lo zero netto.

Tuttavia, metà delle riduzioni di carbonio necessarie per raggiungere l’obiettivo zero netto del 2050 si baserà su nuove tecnologie ancora in fase di prototipo o pilota, in particolare nei settori sopra menzionati.

Di conseguenza, Xiaomi è stata proattiva nel consentire lo sviluppo di un sistema di produzione verde e circolare e nel promuovere la mobilità elettrica e lo sviluppo delle infrastrutture. Attraverso la sua “forza” tecnologica, Xiaomi spera di passare dall’emancipazione del settore all’estensione della sua permeazione tecnologica oltre la catena del valore.

L’essenza della tecnologia è migliorare la vita e la società per tutti.

“L’impegno di Xiaomi nel raggiungere la neutralità carbonica nelle proprie attività entro il 2040 non segna la fine del suo perseguimento, ma l’inizio di un nuovo viaggio”, una risposta ponderata di Xiaomi dopo la sua riflessione sulle implicazioni di ESG.

Il valore della tecnologia si manifesta nella sua capacità di unire e mettere insieme i punti di forza non solo delle singole aziende, ma anche delle comunità, dei consumatori, dei partner e delle industrie per superare le sfide comuni, prosperare collettivamente e prosperare insieme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .