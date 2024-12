Torna Hey Sud: alle 16.30 focus su intelligenza artificiale e opportunità future

L’intelligenza artificiale rappresenta una delle tecnologie più dirompenti del nostro tempo e sta trasformando profondamente il panorama economico e sociale a livello globale. Al momento, con i dati a disposizione di EY, sembra evidente che il mondo può trarre enormi benefici da questa rivoluzione tecnologica. Sud Italia e Puglia non sono escluse da questi benefici e, anzi, potrebbero trarne linfa per colmare il divario che ci trasciniamo da sempre rispetto al nord d’Italia e d’Europa.

Nel corso del prossimo appuntamento di Hey Sud (oggi alle 16.30 in diretta streaming), il ciclo di talk ideato da Fabio Mazzocca, Sales Responsible South Area Consulting, e promosso da EY, saranno tanti i temi che verranno affrontati: dall’impatto dell’intelligenza artificiale sul tessuto produttivo e sociale della Puglia, esplorando come questa tecnologia possa favorire innovazione, crescita economica e competitività territoriale, fino ad arrivare alle opportunità che l’IA offre per le imprese locali, con incentivi che potrebbero sostenere l’automazione dei processi, la trasformazione digitale e la creazione di nuovi modelli di business data-driven.

In questo contesto, la Puglia, che già si distingue per la sua capacità di attrarre fondi e investimenti strategici, si prepara a un ulteriore salto di qualità. L’introduzione di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale permetterà alle imprese pugliesi di migliorare la loro efficienza operativa, stimolare la competitività e favorire l’internalizzazione dei loro prodotti e servizi. Gli assi strategici del piano regionale per l’AI si concentrano su tre ambiti fondamentali: crescita tecnologica, formazione dei talenti e inclusione. Oltre un miliardo di euro sarà destinato allo sviluppo di progetti legati all’IA, con un focus specifico sulla trasformazione digitale delle pmi, l’integrazione di sistemi di intelligenza artificiale nelle filiere industriali e la creazione di nuove startup tecnologiche nel settore dell’AI.

Al centro della discussione, sarà posto anche il tema della formazione dei talenti. La Puglia si impegna a sostenere lo sviluppo di competenze digitali avanzate attraverso investimenti in percorsi di formazione e collaborazioni con università e centri di ricerca, creando così un bacino di professionisti qualificati pronti a guidare la rivoluzione tecnologica. Un altro asse prioritario riguarda l’inclusione sociale e il supporto alle fasce deboli. L’intelligenza artificiale può infatti essere utilizzata per migliorare l’accessibilità ai servizi pubblici, l’efficienza dei sistemi sanitari e delle infrastrutture, con benefici concreti per tutti i cittadini.

L’obiettivo auspicato è quello di trasformare la Puglia in un hub per l’intelligenza artificiale e l’innovazione tecnologica, creando un ecosistema in grado di attrarre investimenti nazionali e internazionali e stimolare uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Grazie a queste iniziative, la Puglia potrà rafforzare la sua competitività a livello globale e affrontare con decisione le sfide dei prossimi anni, promuovendo un modello di sviluppo che integra tecnologia, talento e coesione sociale. Di tutto questo parleremo nel prossimo appuntamento di Hey Sud, alla presenza di esperti qualificati nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione.

È di questo che si parlerà nel prossimo appuntamento di Hey Sud alla presenza di ospiti qualificati, condotti da Antonio Procacci, vicedirettore del gruppo Norba. Ne parleranno: Gianna Elisa Berlingerio, Direttore Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delle Donne, Direttore Generale IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” Bari, Gaetano Grasso, Responsabile Uff. Monitoraggio Tecnico InnovaPuglia, Danilo Caivano, Professore Ordinario Dipartimento Informatica Università degli studi di Bari, Mariarita Costanza, CTO e CoFounder Macnil, Vice presidente Confindustria Bari e BAT per Innovazione e Start Up, Claudio Meucci, EY Consulting Market Leader

