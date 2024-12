Ravagnan’s inagura la nuova sede a Venezia ed entra nella rete internazionale Forbes Global Properties

Con l’inaugurazione della nuova sede all’interno dello storico Palazzo Corner Spinelli, Ravagnan’s annuncia anche l’ingresso nella rete internazionale di intermediazioni immobiliari delle proprietà più eccezionali del mondo, Forbes Global Properties. Riconosciuta per la combinazione di un approccio raffinato con una profonda esperienza locale, Ravagnan’s rappresenterà in esclusiva il marchio Forbes Global Properties per la regione italiana del Veneto, con sede a Venezia.

Ravagnan’s è stata fondata da Michelangelo Ravagnan, imprenditore veneziano con una vasta esperienza nel settore immobiliare e dell’ospitalità. Avvalendosi di intuizioni di prima mano e di un’acuta comprensione del mercato del lusso, ha precedentemente lanciato una serie di attività di successo, tra cui un’agenzia di noleggio di yacht online e servizi di alloggio a Venezia.

Non poteva scegliere quindi un posto diverso per la sua nuova sede se non un palazzo che affacciasse su Canal Grande. L’ufficio occupa una porzione di uno dei due piani nobiliari dello storico Palazzo Corner Spinelli, nel sestiere di San Marco, adiacente alla fermata del vaporetto Sant’Angelo. Un edificio storico, con mille storie da raccontare, ma soprattutto una casa abitata per secoli da diverse famiglie e che l’agenzia Ravagnan’s | Forbes Global Properties ha trasformato nel proprio salotto, così da accogliere i propri clienti in un’atmosfera familiare.

“È un piacere dare il benvenuto a Ravagnan’s nella nostra rete internazionale in espansione. Anni di esperienza nel settore e conoscenza del mercato del lusso consentono a Michelangelo e al suo team di fornire il massimo livello di servizio personalizzato supportato da un impegno incrollabile per ottenere risultati di successo”, ha dichiarato Michael Jalbert, ceo di Forbes Global Properties

Michelangelo Ravagnan, fondatore dell’agenzia, ha anche deciso di mettere a disposizione dei suoi agenti, ma soprattutto dei suoi clienti, una caratteristica imbarcazione a motore in legno con coperta in teak. Andare alla scoperta delle proprietà in vendita via acqua, navigando attraverso il Canal Grande, il sistema di canali della città e anche in aperta laguna – per raggiungere le isole – è un servizio esclusivo. “È un onore rappresentare Forbes Global Properties come membro esclusivo della regione Veneto e non vediamo l’ora di far conoscere gli immobili della zona che hanno storie bellissime da raccontare”, ha dichiarato Michelangelo Ravagnan, fondatore di Ravagnan’s.

Rispecchiando l’importanza delle proprietà locali trattate da Ravagnan’s, Palazzo Corner Spinelli fu costruito dalla famiglia Landò alla fine del 1400 prima di essere acquistato dalla famiglia Corner nel 1542. Il palazzo diventò famoso nel XX secolo per essere la sede di Rubelli, famosa azienda tessile, le cui preziose stoffe adornano ancora oggi le pareti del Palazzo.

Per dare continuità all’anima e alla vocazione artistica del palazzo, Michelangelo Ravagnan ha deciso di dare spazio e visibilità alla giovane artista Marta Spagnoli (1994), che ha scelto la città di Venezia come sua città per vivere e lavorare e rappresentata da Galleria Continua. L’opera Pilgrims, nella sala principale dell’ufficio, si caratterizza per l’emergere di delicate e misteriose figure nello spazio e per la scelta di colori tenui affiancati da decisi tocchi di colore che si integrano perfettamente con le decise e drammatiche tinte veneziane dei rivestimenti di Rubelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .