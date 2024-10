Nasce la boutique Majeli Vassart Properties: sarà partner esclusivo di Forbes Global Properties

Il battesimo ufficiale di una nuova avventura imprenditoriale che parte da Como per scalare tutta la Lombardia, e che già guarda a future espansioni oltre Regione, è avvenuto oggi con una conferenza stampa a Villa Geno, sulle sponde del Lago. È qui che Simone Majeli e Virginie Vassart, advisor immobiliari specializzati nella compravendita di proprietà di prestigio con all’attivo trattative chiuse per un valore di oltre 50 milioni di euro e un portafoglio da 120 milioni di euro tra proprietà gestite e disponibili alla vendita, hanno annunciato il lancio della “MVP-Majeli Vassart Properties”.

La neonata boutique immobiliare è stata già selezionata come partner italiano in esclusiva per il lago di Como, Milano e tutta la Lombardia da “Forbes Global Properties”, piattaforma dell’immobiliare di lusso che fornisce servizi alle principali società real estate al mondo con un target di investitori e clienti di fascia alta.

“Selezioniamo i migliori professionisti del real estate che entrano a far parte di un network di eccellenza internazionale, ha dichiarato Michael Jalbert, ceo di Forbes Global Properties, presente alla conferenza stampa insieme a Marcus Benussi, Director Business Development Forbes Global Properties – che li supporta attivamente con servizi esclusivi di comunicazione e marketing per accelerare la loro crescita. La nostra rete è composta da 600 uffici in 26 Paesi tra cui Stati Uniti, Asia, Australia, Canada, Caraibi, Costa Rica, Messico, Medio Oriente, Nuova Zelanda ed Europa. Per la Lombardia, territorio di interesse strategico per la zona dei Laghi e per destinazioni top come Milano, città italiana con il maggior volume transato dello stock del lusso, abbiamo scelto in esclusiva due grandi professionisti come Simone Majeli e Virginie Vassart, esperti del territorio, avvezzi ad affiancare investitori italiani ed internazionali e con quel quid in più che nasce dal loro affiatamento speciale e dall’essere una coppia nel lavoro e nella vita. Un binomio vincente già collaudato: sono gli ambasciatori ideali per FGP che nel ranking delle competenze ricercate pone al primo posto, insieme alla professionalità, anche lo human touch”.

Una nuova sfida per i fondatori della boutique del mattone di lusso “MVP-Majeli Vassart Properties” Simone Majeli, già ceo e Founder Rent All Como, e Virginie Vassart, giornalista e consulente immobiliare che assume il ruolo di ceo della MVP.

“La nostra boutique debutta a Como come un unicum sul mercato premium dell’immobiliare perché – spiegano Virginie Vassart e Simone Majeli – mette a disposizione di chi vuole vendere, e capitalizzare al meglio il valore del proprio asset, competenze tipiche della finanza d’impresa, capacità di valutare un immobile anche dal punto di vista della potenziale redditività in short rent, e non solo della mera stima del valore al metro quadro, e la potenza di Forbes Global Properties che garantisce una visibilità esclusiva dedicata ai cosiddetti UHNWI-Ultra High Net Worth Individual, la community global di persone con almeno 30 milioni di patrimonio netto”.

“Nonostante le crisi geopolitiche internazionali – aggiungono i due imprenditori – questo è un mercato che non conosce crisi tanto che sono previsti almeno 500 milioni di euro di investimenti entro il 2028 nel segmento Hotellerie di lusso sul Lago di Como, considerato lo specchio d’acqua più cool ed internazionale del mondo, per la bellezza, il glamour e la sua posizione strategica di locus amoenus vicino Milano. Il mercato del lusso è globale e le proprietà sul Lago di Como o a Milano competono con quelle di Parigi, Londra e New York. Chi non vorrebbe possedere una proprietà qui, dove, dicono gli studi internazionali più recenti, Leonardo avrebbe scelto di ambientare la sua Gioconda?”.

da sinistra a destra: Michael Jalbert, CEO Forbes Global Properties, Simone Majeli e Virginie Vassart, titolari di Majeli Vassert Properties, Michele Belingheri Direttore Commerciale Forbes Italia, Giovanni Paolo Risso, Risso Capital Investments Monaco e Marcus Benussi Director of Business Development Forbes Global Properties

Palazzo Pozzi

Il primo immobile di prestigio della “MVP–Majeli Vassart Properties”, inserito nel network “Forbes Global Properties”, è la prestigiosa Villa Pozzi ribattezzata Palazzo Pozzi, complesso del 1600 costituito dalla Villa Gadda (già Testori De Capitani) e dalle dipendenze legate al centro storico di Garlate (Lecco), unito a un ampio parco con vista panoramica sul lago e sulle colline, nel cuore della Brianza. Al suo interno è custodito un vero e proprio tesoro: un ciclo di affreschi realizzato dal pittore Cherubino Cornienti, esponente del Romanticismo italiano, che raffigura i fasti di Prometeo. La proprietà, valutata 5 milioni di euro, è immersa nel paesaggio in cui, secondo i recenti studi della geologa americana Ann Pizzorusso, Leonardo avrebbe ambientato il suo capolavoro, la Gioconda.

Il mercato del mattone del lusso in Italia

In Italia, secondo i dati dell’“Osservatorio del mercato residenziale di lusso 2024” di Immobiliare.it, il mercato del mattone di pregio, che rappresenta attualmente il 2,7% del patrimonio complessivo, si concentra nella parte centro settentrionale, con il Nord-Ovest che conta circa il 36% degli immobili in offerta (con un valore cumulato degli immobili di lusso pari a quasi 20 miliardi di euro). Nelle aree dei Laghi di Como e di Garda, il mercato continua a mostrare segni di solidità e crescita, con un valore complessivo dello stock immobiliare che ha raggiunto i 2,77 miliardi di euro nel 2023 e un aumento della domanda pari a + 17% rispetto al 2019.

Considerando le città, con i suoi 7,35 miliardi di euro (il 14% rispetto al totale), Milano, meta ambita per gli investimenti immobiliari di alto livello, si conferma la città con il più alto valore cumulato dello stock del lusso.

Sintesi del mercato dei laghi di Como e di Garda

Valore monetario complessivo dello stock: €2,77mld (+12% su 2022; +17% su 2019)

Superficie complessiva dello stock: 385.719m² (+8% su 2022; +15% su 2019)

Numerosità dello stock: 1.448 annunci (+16% su 2022; +40% su 2019)

Peso della domanda rispetto al mercato nazionale del lusso: 2% (-32% su 2022; -18% su 2019)

Time to sell degli annunci: 7 mesi (-17% su 2022; -17% su 2019)

Time on market degli annunci: 10,4 mesi (-11% su 2022; -20% su 2019)

