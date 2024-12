In Abruzzo il primo volo dei droni per le consegne di Amazon

I droni per le consegne targati Amazon stanno per fare il loro debutto nei cieli italiani. Il colosso fondato da Jeff Bezos ha annunciato di aver svolto con successo il primo test per le consegne con i droni in Abruzzo, nell’area di San Salvo, sulla base dell’autorizzazione operativa rilasciata da Enac. L’obiettivo di Amazon è dare il via al servizio nel 2025.

LEGGI ANCHE: Consegne più rapide e sostenibili: lo studio sull’utilizzo dei droni nella logistica

I dettagli

“Il volo di prova”, si legge nel comunicato di Amazon, “è stato realizzato con il nuovo drone MK-30, il sistema altamente automatizzato di droni che utilizza il programma di computer vision Amazon, all’avanguardia nel settore. Questo permette ai droni di spostarsi in sicurezza lontano dagli ostacoli, garantendo l’incolumità di persone, animali e proprietà, e contribuendo a mantenere separati i droni Amazon dagli altri velivoli presenti nell’area operativa”.

Il test, prosegue la nota, è stato svolto grazie all’autorizzazione e ai processi di certificazione posti in essere da Enac in coordinamento con Enav. Amazon si impegna a mantenere una collaborazione stretta con le autorità di regolamentazione e le comunità locali al fine di creare un servizio di consegna sicuro e affidabile. Il volo di prova fa parte di questo processo volto a garantire che vengano soddisfatti tutti i requisiti per l’avvio del servizio commerciale nel 2025. Il servizio verrà avviato solo una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie. Il drone MK-30, presentato a Seattle nel 2023, “porterà pacchi per circa 2,26 kg e potrà percorrere una distanza di 12 km dal punto di partenza”.

Le dichiarazioni

“Il fatto che Amazon abbia scelto l’Italia per avviare il progetto Prime Air in Europa è la conferma di una visione strategica nazionale vincente: la chiave di volta per un futuro innovativo, tecnologico e intermodale è la collaborazione tra Istituzioni, politica, società e industrie private”, ha commentato il Presidente di Enac Pierluigi Di Palma. “Siamo orgogliosi di affiancare Amazon in questo progetto che mette l’Italia, e l’Abruzzo, al centro di un’esperienza per il futuro del settore delle consegne last-mile in Europa, ma non solo. L’investimento in queste modalità di trasporto che sfruttano la terza dimensione per servizi a favore della qualità della vita della collettività, rappresenta un’opportunità di crescita economica e un impegno per rispondere alle sfide globali del nostro tempo”.

Il patrimonio di Bezos

Secondo la Real Time Billionaires di Forbes, il patrimonio di Jeff Bezos è di 232,6 miliardi di dollari. Bezos è attualmente la seconda persona più ricca del mondo.