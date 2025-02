Come la stampa 3D sta trasformando la produzione industriale: il caso di Prusa Research

Negli ultimi anni la stampa 3D è passata da tecnologia di nicchia a strumento utilizzato in vari settori. Questo cambiamento è dovuto principalmente alla sua versatilità: è adatta al rapido sviluppo di prototipi, alla personalizzazione dei prodotti e alla creazione di geometrie complesse senza l’uso di stampi costosi o materiali pregiati. Queste caratteristiche ne favoriscono l’applicazione in ambiti come la produzione, l’automotive, la ricerca e la gioielleria.

Gli utilizzi

La stampa 3D, spiegano da Prusa Research, azienda fondata nel 2012 a Praga da Josef Prusa (nella foto), si distingue per la sua flessibilità, che consente di aggiornare i design semplicemente modificando un file digitale, senza necessità di stampi o alterazioni nel flusso di lavoro. Questa caratteristica la rende ideale per prototipazione, piccole serie e prodotti con aggiornamenti frequenti. Supporta inoltre una vasta gamma di materiali, dai filamenti economici come Pla e Petg a quelli avanzati come pc con fibra di carbonio, Tpu flessibile o Pei, adatti a settori specializzati. Infine, le stampanti moderne sono intuitive, richiedono poca configurazione e offrono un facile utilizzo per appassionati e aziende.

“Le applicazioni industriali non richiedono necessariamente macchinari ingombranti”, ha spiegato Andrea Galeazzi, country development manager di Prusa per l’Italia. “Le stampanti 3D desktop moderne sono compatte e performanti, consentendo agli ingegneri di utilizzarle direttamente sulla propria scrivania. Questa caratteristica facilita la prototipazione e permette alle aziende di creare fattorie di stampa: unità di produzione composte da più stampanti gestite da remoto. Queste strutture consentono di produrre pezzi su richiesta, riducendo la necessità di magazzino e i tempi di attesa per forniture internazionali”.

Il caso di Prusa Research

Le stampanti 3D di Prusa Research, sottolineano dall’azienda, trovano largo impiego in ambiti industriali. L’azienda sviluppa e produce stampanti 3D desktop. Prusa è conosciuta per i suoi dispositivi utilizzati in fabbriche, laboratori, officine e studi di tutto il mondo. Grazie alla tecnologia avanzata integrata nei flussi di lavoro tradizionali, le stampanti Prusa aiutano le aziende a ottimizzare la produzione, ridurre i tempi di prototipazione e iterare rapidamente su design complessi.

L’automotive

La costruzione e progettazione di automobili coinvolge numerosi componenti, strumenti e prototipi, rendendo la stampa 3D particolarmente utile. “Per esempio”, ha proseguito Galeazzi, “nell’Accademia Volkswagen di Emden, in Germania, i tirocinanti utilizzano una ‘Farm’ di stampa 3D Prusa per realizzare modelli, coperture e utensili di produzione. Questo approccio pratico permette loro di sviluppare competenze utili per le loro future carriere. Anche Skoda Auto utilizza la stampa 3D di Prusa Research nel suo stabilimento in Repubblica Ceca per produrre pezzi di ricambio sofisticati, modelli di assemblaggio e prototipi. Questa tecnologia accelera lo sviluppo di nuovi componenti e supporta diversi dipartimenti, dalla produzione alla logistica”.

Gli altri settori

La stampa 3D, ha proseguito Galeazzi, trova applicazioni anche in altri ambiti. Knorr-Bremse, un’azienda danese che produce ricambi per le ferrovie, utilizza filamenti ignifughi come il Petg V0 per creare componenti resistenti e sostituire parti fuori produzione. Nel mondo delle corse, team come Aix Racing usano filamenti avanzati per produrre pezzi personalizzati in modo rapido ed efficiente.

Nel campo scientifico, al Cern, la stampa 3D è impiegata per prototipare componenti specializzati, come sistemi di posizionamento e supporti per campioni. La flessibilità di questa tecnologia si rivela preziosa per progetti che richiedono molte iterazioni.

Anche i piccoli studi creativi beneficiano della stampa 3D. Maison 203, un laboratorio di gioielleria in Italia, utilizza questa tecnologia per realizzare design complessi e moderni. Nel settore della moda, l’azienda giapponese Ayame stampa forme personalizzate per scarpe, garantendo una calzata su misura grazie a scansioni 3D precise, e Csjt di Milano realizza occhiali da sole personalizzati.

