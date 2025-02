Elon Musk ha detto che non ha intenzione di acquistare TikTok

Il miliardario Elon Musk ha dichiarato durante un summit virtuale, pubblicato online sabato, di non essere interessato ad acquistare TikTok, nonostante precedenti resoconti suggerissero che la Cina fosse interessata a vendere l’app al dirigente Tesla.

Fatti principali

Musk ha parlato al WELT Economic Summit il 28 gennaio, una conferenza tedesca tenuta dal conglomerato mediatico AxelSpringer , affermando di non aver presentato un’offerta per acquistare l’app e di “non essere impaziente di acquisire TikTok”.

, affermando di non aver presentato un’offerta per acquistare l’app e di “non essere impaziente di acquisire TikTok”. “Non ho piani su cosa farei se avessi TikTok”, ha detto Musk, suggerendo di poter valutare quanto siano dannosi o produttivi gli algoritmi dell’app.

Musk ha paragonato l’acquisizione di TikTok al suo acquisto di Twitter, ora chiamato X, affermando di ritenere che l’acquisto di Twitter fosse importante perché voleva “preservare la libertà di parola”, ma ha detto di non essere sicuro che la stessa logica si applichi a TikTok perché le uniche ragioni che vede per una potenziale acquisizione sarebbero economiche.

Musk, tuttavia, ha precedentemente espresso opposizione al divieto di TikTok in più post sui social media, definendolo contrario alla libertà di parola.

La Cina voleva che Musk acquistasse TikTok?

Bloomberg e il Wall Street Journal hanno riferito a gennaio che i funzionari cinesi avevano discusso la possibilità di vendere TikTok a Musk per evitare un divieto negli Stati Uniti. La Cina aveva discusso di una potenziale vendita a Musk come un modo per lavorare con l’allora amministrazione Trump in arrivo. Un’idea lanciata, riferiva Bloomberg, includeva la presa di possesso di TikTok da parte di X di Musk. TikTok, tuttavia, ha negato queste segnalazioni, con un portavoce che ha detto a più fonti che l’idea di una vendita di Musk è “pura finzione”.

Cosa sta succedendo con TikTok e quando potrebbe essere vietato?

Gli Stati Uniti stanno ancora cercando di mediare un accordo con la Cina che consenta all’app di continuare a essere utilizzata negli Stati Uniti prima della scadenza dell’estensione del divieto ad aprile. Dopo che TikTok è rimasta brevemente inattiva per più di 12 ore a gennaio, l’app è tornata con un messaggio di ringraziamento a Trump per i suoi sforzi, prima che entrasse in carica, perché aveva promesso di estendere la scadenza del divieto.

Trump ha firmato un ordine esecutivo il suo primo giorno in carica estendendo di 75 giorni la scadenza per ByteDance per disinvestire dall’app. Da allora Trump ha suggerito che Stati Uniti e Cina potrebbero possedere congiuntamente TikTok, sebbene abbia anche sostenuto una “guerra di offerte”.

Diverse parti hanno espresso interesse nell’acquisto di TikTok, tra cui il giudice e investitore di Shark Tank Kevin O’Leary, che ha affermato di aver messo 20 miliardi di dollari “sul tavolo” insieme al miliardario e fondatore dell’organizzazione non-profit Project Liberty Frank McCourt. La star più seguita di YouTube, MrBeast, il cui vero nome è Jimmy Donaldson, ha anche espresso interesse nell’acquistare TikTok come parte di un gruppo di investitori guidato da Jesse Tinsley, fondatore e ceo di Employer.com. Trump ha anche affermato che Microsoft è in trattative per acquistare l’app.

