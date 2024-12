Come questa azienda supporta il rientro dei cervelli in Italia

Obiettivo: incoraggiare e supportare il rientro di cervelli. Non a parole, anche nobili, ma nei fatti: con opportunità di relocation, fornendo supporto, tramite consulenti associati esperti, nelle attività di “rientro”. E lancia la proposta: Bhblasted è alla ricerca di 100 nuovi talenti da inserire nell’organico, soprattutto nei dipartimenti product & engineering, people & culture, marketing, sales, customer experience e finance and legal.

L’azienda, oltre all’adozione del lavoro ibrido (50% di remote working facoltativo), propone un’attività di monitoraggio semestrale della soddisfazione dei dipendenti e delle necessità legate alla diversità della forza lavoro, al fine di dare a tutti e tutte gli strumenti necessari per lavorare al meglio. Sono state poi attivate diverse convenzioni aziendali con molte realtà del territorio, distinte in tre categorie: beauty & wellness, food & hospitality, food & art.

Da segnalare anche un programma annuale di formazione sui temi della sostenibilità sociale e ambientale e sulla comunicazione trasparente e inclusiva, per tutti i dipendenti, oltre che incentivare alla partecipazione a corsi di formazione specifici per ogni figura professionale, impegnandosi nel concreto a ridurre l’impatto ambientale. “Stiamo costruendo un ambiente di lavoro”, ha commentato Salvatore Sinigaglia, founder e ceo di Bhblasted. “dove il work-life balance viene incoraggiato con un’attenzione alla flessibilità e l’orientamento ai risultati, ma soprattutto dove le persone si sentono libere e stimolate a generare tante nuove idee a cui dare una forma concreta”.

Le posizioni aperte

Le posizioni aperte riguardano assunzioni sia all’interno del gruppo che dei brand in portfolio, come Blowhammer e Tissquad. In particolare, è alla ricerca di: software engineering, head of finance, head of marketing, head of sales, head of customer experience, social media strategist, executive assistant, talent acquisition specialist, talent acquisition operations associate, senior talent acquisition specialist, senior project manager, senior talent enablement specialist, talent sourcer specialist. Per quanto riguarda Blowhammer si ricerca invece un marketing strategist, mentre per Tissquad: manufacturing & production lead, logistic operations lead, print design lead, managing partner.

Bhblasted è una società benefit che ha scelto un percorso ben definitivo di innovazione digitale e sostenibilità a cominciare da quella di career progression and talent development, che ha l’obiettivo di tracciare percorsi di crescita ad hoc per le risorse, anche attraverso tool appositi, come Leapsome, il software di talent enablement usato anche da aziende come Spotify.

Altre iniziative

Da segnalare inoltre l’Hackathon “Hack&Blast”: una giornata in cui i team si dedicano allo sviluppo di progetti legati al benessere lavorativo e alla sostenibilità, unendo l’innovazione al tech power, stimolati anche dalla presenza di sviluppatori Google invitati per l’occasione. La sostenibilità ambientale e sociale resta centrale anche negli eventi che il gruppo promuove supportando enti e gruppi locali, come Art Days Campania, Giffoni Next Generation, Restart Timoria.

Bhblasted pera nel mondo digitale attraverso la ricerca e sviluppo dei prodotti più scalabili sul mercato. Nata nel 2016 e con sede a Caserta, promuove l’uso di strumenti all’avanguardia per garantire la crescita delle sue società figlie: Blowhammer, Adtucon, Tissquad. La gamma di servizi offerti dalle sue società comprende: produzione di streetwear innovativa ed eco-sostenibile, gestione media e performance marketing, ricerca e sviluppo di business digitali, sia B2C e B2B. Ad oggi il gruppo conta circa 63 dipendenti, con un fatturato di 50 milioni di euro.

