Così Fabio Splendori vuole trasformare il mondo delle risorse umane

Il mercato del lavoro italiano, secondo i dati Eures del marzo 2023, registra un tasso di partecipazione della forza lavoro – ovvero il rapporto tra le forze di lavoro e la popolazione residente – del 66,2%. L’innovazione nel settore delle risorse umane, in questo scenario, non è mai stata così cruciale. Lo sa bene Fabio Splendori, imprenditore che vive in Svizzera, che vuole ridefinire il panorama hr grazie a un modello imprenditoriale che combina tecnologia, consulenza strategica e sviluppo delle competenze.

Attraverso le sue aziende – eXtolia, QuoJobis e Next – Splendori sta trasformando il modo in cui le imprese gestiscono il loro capitale umano. “eXtolia si occupa di formazione e consulenza strategica, QuoJobis di recruitment e gestione del personale, mentre Next è focalizzata sull’innovazione”, spiega. “Lavorano in sinergia per offrire un ecosistema completo a supporto delle aziende, dalla selezione dei talenti alla gestione strategica delle risorse umane”.

La filosofia di Fabio Splendori

Alla base c’è una filosofia di valore a 360 gradi: non si tratta solo di fornire strumenti o servizi, ma di accompagnare aziende e lavoratori verso un futuro più sostenibile e prospero. “Ho voluto tornare alle origini, creando aziende che riflettessero la mia esperienza e i risultati ottenuti nel tempo”, racconta. “Rispetto a 15 anni fa, il mercato è cambiato radicalmente, quindi ho puntato su soluzioni innovative per un contesto sempre più dinamico e tecnologico”.

Il modello di Splendori si basa sull’integrazione di tecnologia, selezione del personale e formazione continua. Questo approccio non mira solo a migliorare l’efficienza operativa, ma anche a promuovere lo sviluppo umano e professionale delle risorse. Oggi, infatti, nel mondo delle risorse umane, il digitale sta assumendo un ruolo sempre più centrale. “Il futuro del lavoro in Italia e in Europa sarà segnato da digitalizzazione, trasformazione delle competenze e diffusione dell’intelligenza artificiale”, aggiunge. “Le principali sfide per le aziende saranno attrarre e trattenere talenti in un mercato globale, gestire la sostenibilità, la diversità e adattarsi a modelli di lavoro ibridi. Sarà fondamentale investire nella formazione continua e creare ambienti inclusivi e flessibili, capaci di favorire innovazione e benessere”.

eXtolia

eXtolia è una risposta diretta a questa esigenza. L’azienda offre, infatti, soluzioni tecnologiche avanzate, come piattaforme digitali che semplificano la gestione del personale e strumenti di analisi data driven che permettono alle imprese di prendere decisioni informate. Ciò che distingue eXtolia è anche l’approccio consulenziale: ogni implementazione tecnologica è accompagnata da una strategia pensata su misura.

“Non ci limitiamo a vendere software, ma offriamo una visione che migliora l’efficienza e la collaborazione interna”, sottolinea Splendori. “Grazie a queste soluzioni, le imprese non solo ottimizzano i processi hr, ma creano ambienti di lavoro più aperti e produttivi. La tecnologia e i dati stanno rivoluzionando le risorse umane, rendendo i processi più efficienti grazie ad analisi predittive che supportano decisioni basate su evidenze concrete, non solo sull’intuito. Le nostre aziende hanno un ruolo chiave in questa transizione, combinando l’innovazione digitale con l’importanza del fattore umano. In un’Italia divisa tra città iperdigitalizzate e province legate al contatto diretto, il nostro obiettivo è rispondere a entrambe le esigenze, creando un equilibrio tra tecnologia e relazioni autentiche”.

La ricerca di talenti: QuoJobis

Un altro elemento fondamentale per il successo aziendale è la ricerca di talenti. E qui entra in gioco l’altra creatura di Splendori, QuoJobis. L’azienda adotta un approccio scientifico alla selezione del personale, utilizzando metodi strutturati e valutazioni psicometriche. L’obiettivo è garantire che ogni candidato non solo soddisfi i requisiti tecnici, ma sia anche allineato con i valori e la cultura dell’azienda cliente. “Grazie al nostro team riusciamo ad ascoltare le esigenze dei clienti e individuare candidati che ne sposino i valori,” dice. “Questo approccio riduce il turnover e garantisce un vantaggio competitivo alle imprese che si affidano a QuoJobis. Oltre alle competenze tecniche, la compatibilità culturale è infatti fondamentale. Valori condivisi, attitudine positiva, capacità di comunicazione, leadership e gestione del cambiamento sono elementi chiave per il successo a lungo termine. Un altro aspetto cruciale è il potenziale di crescita: un candidato motivato e aperto all’apprendimento continuo può diventare una risorsa strategica per il futuro dell’azienda. Motivare i miei collaboratori è sempre stato uno dei miei principali obiettivi”.

Next e la crescita sostenibile

Se la selezione del personale rappresenta il punto di partenza, la formazione continua è ciò che garantisce la crescita sostenibile delle aziende. Next, l’ultima delle iniziative imprenditoriali di Splendori, si concentra proprio su questo, offrendo percorsi formativi su misura, con un focus sull’apprendimento digitale e interattivo. “I percorsi formativi personalizzati e il costante aggiornamento delle competenze permettono alle aziende che si affidano a noi di migliorare le performance e la soddisfazione interna”. Inoltre Next non si limita a rispondere alle esigenze attuali, ma anticipa i bisogni futuri delle imprese, preparandole a navigare un mercato del lavoro in costante evoluzione.

Grazie alla visione di Splendori, eXtolia, QuoJobis e Next non stanno solo rispondendo alle sfide attuali, ma vogliono anche plasmare il futuro delle risorse umane, creando soluzioni personalizzate e innovative con un impatto duraturo sulle performance aziendali. L’obiettivo di Splendori è continuare a innovare nel mondo del lavoro e in settori complementari, offrendo soluzioni che favoriscano la crescita di aziende e persone in un contesto sempre più complesso. “Stiamo sviluppando progetti in ambito hr, con un focus sul supporto alle imprese in crisi, offrendo consulenze strategiche per la ristrutturazione e il rilancio. Dopo aver vissuto in prima persona situazioni di difficoltà aziendale, voglio essere un punto di riferimento per chi affronta momenti critici, offrendo non solo strategie professionali, forte delle mie competenze, ma anche un supporto umano concreto”. Splendori coltiva anche interessi nel settore immobiliare, soprattutto in Svizzera, dove da anni sviluppa “operazioni commerciali e residenziali che, a oggi, hanno generato e realizzato più di 100 immobili”.

