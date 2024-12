Uber e WeRide insieme per i robotaxi ad Abu Dhabi

Uber e WeRide, la prima compagnia di Robotaxi quotata in Borsa a livello globale, hanno annunciato il lancio della loro partnership ad Abu Dhabi.

Questo lancio rappresenta la prima volta in cui veicoli autonomi sono disponibili sulla piattaforma Uber al di fuori degli Stati Uniti. Il servizio, supportato dal Centro Integrato dei Trasporti (Abu Dhabi Mobility), costituisce un passo fondamentale per integrare i veicoli autonomi nella vita quotidiana della regione. Tawasul Transport, una delle principali compagnie di trasporto nazionale degli Emirati Arabi Uniti, opererà come gestore della flotta.

Come funziona

A partire dal 6 dicembre, i passeggeri Uber ad Abu Dhabi che richiedono UberX o Uber Comfort potrebbero essere abbinati a un veicolo autonomo di WeRide per i viaggi idonei. Il servizio sarà disponibile in aree chiave, tra cui Saadiyat Island, Yas Island e i percorsi da e per l’Aeroporto Internazionale di Zayed, con piani di espansione del territorio di operatività.

I passeggeri Uber ad Abu Dhabi interessati a viaggiare in un veicolo autonomo selezionare l'opzione nella sezione preferenze di viaggio dell'app Uber.

dell’app Uber. Durante il periodo iniziale del servizio, ogni veicolo autonomo avrà un operatore di sicurezza a bordo per garantire un’esperienza sicura e affidabile sia per i passeggeri che per i pedoni, ponendo le basi per un servizio commerciale completamente senza conducente previsto per la fine del 2025.

Le dichiarazioni

“Siamo entusiasti di lanciare la nostra partnership con WeRide e di ricevere il supporto del Centro Integrato dei Trasporti di Abu Dhabi”, ha dichiarato Noah Zych, responsabile globale delle Operazioni di Mobilità Autonoma e Consegne di Uber. “Con questo passo avanti ad Abu Dhabi, siamo lieti di sfruttare la forza della piattaforma Uber, aiutando i nostri partner a rendere i veicoli autonomi parte integrante della vita quotidiana.”

Soddisfazione condivisa anche da WeRide. “WeRide dà priorità alla sicurezza di passeggeri e pedoni grazie a una tecnologia di guida autonoma rigorosamente validata. Come prima compagnia di Robotaxi quotata in borsa, WeRide ha dimostrato il suo impegno per la sicurezza con oltre 1.800 giorni di esperienza operativa pubblica, stabilendo nuovi standard di prestazioni per i veicoli autonomi”, ha commentato Jennifer Li, direttrice finanziaria e responsabile del Business Internazionale di WeRide.

