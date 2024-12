Campione anche negli incassi: Max Verstappen è il pilota di F1 più pagato del 2024

Dopo aver disputato la stagione più dominante nella storia della Formula 1 nel 2023, con 19 vittorie in 22 gare, quest’anno Max Verstappen ha affrontato una sfida molto più impegnativa, conquistando il titolo piloti con un margine di “soli” 63 punti. Per quanto riguarda i suoi guadagni, tuttavia, la stella 27enne della Red Bull Racing sta allungando il suo vantaggio sugli altri piloti.

Per il terzo anno consecutivo, Verstappen è il pilota di Formula 1 più pagato “in pista”, con guadagni stimati per il 2024 pari a 75 milioni di dollari (60 milioni di stipendio e 15 milioni in bonus legati alle prestazioni). Questo lo pone 18 milioni di dollari davanti al suo storico rivale Lewis Hamilton della Mercedes, che, a 39 anni, ha uno stipendio stimato di 55 milioni di dollari e 2 milioni di bonus. Il divario si è ampliato rispetto ai 15 milioni di dollari del 2023 e ai 5 milioni del 2022.

Lando Norris della McLaren, che quest’anno ha conquistato le prime quattro vittorie in carriera nei Grand Prix e ha insidiato Verstappen per il titolo, è salito al terzo posto nella classifica dei guadagni con un totale stimato di 35 milioni di dollari, in netto aumento rispetto al sesto posto (e ai 15 milioni di dollari) dell’anno scorso. Il 25enne britannico ha firmato a gennaio un’estensione contrattuale che, secondo le stime di Forbes, ha portato il suo stipendio a 12 milioni di dollari, più del doppio rispetto al 2023. Tuttavia, la grande differenza è rappresentata dai circa 23 milioni di dollari in bonus guadagnati quest’anno.

Le cifre sulla retribuzione dei piloti di F1 sono raramente rese pubbliche, ma si sa che i contratti generalmente legano la paga direttamente alle prestazioni in pista. Un pilota affermato in una scuderia di primo livello riceverà generalmente un alto stipendio garantito, oltre a bonus per vittorie in gara o per il campionato. I piloti meno esperti o appartenenti a squadre più piccole tendono a ricevere stipendi più bassi, ma possono ottenere bonus significativi per le vittorie in gara o i punti conquistati in classifica.

A differenza delle classifiche di Forbes sui giocatori più pagati in sport come il calcio o l’NBA, la classifica dei guadagni di F1 esclude i redditi derivanti da sponsorizzazioni, concentrandosi esclusivamente su stipendi e bonus legati allo sport. Questo accade in gran parte perché gli obblighi dei piloti verso le loro squadre e gli sponsor di queste ultime lasciano loro poco spazio per inseguire accordi personali. Verstappen, ad esempio, ha guadagnato una stima di 5 milioni di dollari dalle sue attività commerciali nei 12 mesi terminati a maggio, una cifra lontana da quanto alcune altre star sportive globali hanno incassato nella lista 2024 di Forbes degli atleti più pagati al mondo.

Tuttavia, i piloti non se la passano certo male. Secondo le stime di Forbes, i primi 10 piloti di Formula 1 hanno guadagnato complessivamente 317 milioni di dollari in pista nel 2024, con un aumento del 23% rispetto ai 258 milioni di dollari del 2023, stabilendo il miglior risultato nella storia quadriennale della classifica dei guadagni di F1 di Forbes.

Due fattori principali stanno facendo aumentare gli stipendi.

In primo luogo, la Formula 1 non è mai stata così popolare: i ricavi centrali della serie hanno raggiunto i 3,2 miliardi di dollari nel 2023, con un incremento del 25% rispetto all’anno precedente, secondo il rapporto annuale dei guadagni di Liberty Media, proprietaria della F1. Ciò si traduce in un maggiore montepremi per le 10 squadre in griglia, che stanno anche beneficiando di migliori opportunità di sponsorizzazione. L’afflusso di denaro sta aumentando il valore delle squadre, fino a una media di 1,88 miliardi di dollari secondo l’ultima classifica di Forbes, e permette loro di investire di più nei propri piloti.

Nel frattempo, i piloti stanno beneficiando del tetto ai costi introdotto nel 2021. Questo sistema limita quanto le squadre possono spendere per progettare e costruire le auto, ma esclude la retribuzione dei piloti dal calcolo del budget. Questo consente alle squadre più ricche di spendere liberamente per distinguersi dai rivali in quest’area.

La classifica salariale della F1 dell’anno prossimo probabilmente seguirà questa tendenza al rialzo grazie a una serie di rinnovi contrattuali e nuovi accordi nel paddock. Tra questi, Charles Leclerc ha firmato un nuovo contratto con Ferrari a gennaio che, si ritiene, preveda un significativo aumento per il 2025. Anche il suo nuovo compagno di squadra, Hamilton, ha sorpreso il mondo delle corse annunciando a febbraio il suo passaggio da Mercedes alla Ferrari per l’anno prossimo.

Hamilton ha scritto su Instagram che guidare la “Rossa” rappresenterà “il coronamento di un altro sogno d’infanzia,” ma non si può escludere del tutto il fattore economico: Forbes stima che il contratto lo riporterà davanti a Verstappen, stabilendo un nuovo record salariale nella F1.

Classifica dei guadagni 2024

#1 • Max Verstappen • 75 milioni di dollari (60 milioni di stipendio e 15 milioni di bonus)

Squadra: Red Bull Racing | Nazionalità: Paesi Bassi | Età: 27

#2 • Lewis Hamilton • 57 milioni di dollari (55 milioni di stipendio e 2 milioni di bonus)

Squadra: Mercedes | Nazionalità: Regno Unito | Età: 39

#3 • Lando Norris • 35 milioni di dollari (12 milioni di stipendio e 23 milioni di bonus)

Squadra: McLaren | Nazionalità: Regno Unito | Età: 25

#4 • Fernando Alonso • 27.5 milioni di dollari (24,5 milioni di stipendio e 3 milioni di bonus)

Squadra: Aston Martin | Nazionalità: Spagna | Età: 43

#5 • Charles Leclerc • 27 milioni di dollari (15 milioni di stipendio e 12 milioni di bonus)

Squadra: Ferrari | Nazionalità: Monaco | Età: 27

#6 • George Russell • 23 milioni di dollari (15 milioni di stipendio e 8 milioni di bonus)

Squadra: Mercedes | Nazionalità: Regno Unito | Età: 26

#7 • Oscar Piastri • 22 milioni di dollari (5 milioni di stipendio e 17 milioni di bonus)

Squadra: McLaren | Nazionalità: Australia | Età: 23

#8 • Sergio Pérez • 19.5 milioni di dollari (12,5 milioni di stipendio e 7 milioni di bonus)

Squadra: Red Bull Racing | Nazionalità: Messico | Età: 34

#9 • Carlos Sainz • 19 milioni di dollari (10 milioni di stipendio e 9 milioni di bonus)

Squadra: Ferrari | Nazionalità: Spagna | Età: 30

#10 • Pierre Gasly • 12 milioni di dollari (10 milioni di stipendio e 2 milioni di bonus)

Squadra: Alpine | Nazionalità: Francia | Età: 28

Metodologia

Forbes ha stimato gli stipendi collaborando con Caroline Reid di Formula Money, basandosi su documenti finanziari, rapporti legali e stampa, oltre a interviste con esperti del settore. Gli stipendi includono i bonus ma escludono guadagni da sponsor.

