Nuovi miliardari 2025: Schwarzenegger, Seinfeld, Springsteen e altri 285 entrano nella classifica

Nonostante le turbolenze dei mercati, un numero record di 3.028 imprenditori, investitori ed eredi è entrato a far parte della lista dei miliardari del mondo di Forbes per il 2025, compresi 288 nuovi arrivati (rispetto ai 265 del 2024). Questi miliardari esordienti, tra cui un pioniere dell’heartland rock, una leggenda della stand-up comedy e The Terminator, hanno un valore complessivo di quasi 680 miliardi di dollari, pari a 2,4 miliardi di dollari in media. Provengono da 33 Paesi e territori.

I paesi con il maggior numero di nuovi miliardari

Gli Stati Uniti sono ancora una volta il paese con il maggior numero di nuovi miliardari, con 103 americani che si sono aggiunti ai ranghi quest’anno, compresi i due nuovi arrivati più ricchi del mondo: Marilyn Simons (patrimonio netto stimato: 31 miliardi di dollari), vedova del pioniere degli hedge fund quantitativi Jim Simons (morto nel maggio 2024), e Lyndal Stephens Greth (25,8 miliardi di dollari), figlia del magnate del petrolio e del gas Autry Stephens (morta nell’agosto 2024).

La Germania è al secondo posto per numero di nuovi arrivati, con 37, tra cui il più giovane nuovo miliardario al mondo, il diciannovenne Johannes von Baumbach (5,4 miliardi di dollari), e altri 14 eredi della fortuna farmaceutica di Boehringer Ingelheim. La Cina e Hong Kong si sono classificate al terzo posto, con 32 nuovi miliardari messi insieme, tra cui il gioielliere Xu Gaoming (8,2 miliardi di dollari). L’India (17 nuovi miliardari) e la Russia (15) completano la top five.

Come hanno creato la loro fortuna

Quasi il 70% dei nuovi miliardari del mondo – 96 – si sono fatti da sé, cioè hanno creato la loro fortuna da soli anziché ereditarla. Il nuovo arrivato più ricco, il 73enne Sulaiman Al Habib (10,9 miliardi di dollari), proviene dall’Arabia Saudita, i cui miliardari sono tornati nella lista per la prima volta dal 2017. Il cofondatore e ceo di Scale AI, Alexandr Wang (2 miliardi di dollari), è il più giovane tra i nuovi miliardari, con i suoi 28 anni.

I nuovi miliardari più famosi sono diventati famosi grazie al successo nelle loro varie forme d’arte. Contrariamente al suo background da colletto blu americano, il musicista Bruce Springsteen (1,2 miliardi di dollari) è oggi uno dei più ricchi al mondo. I suoi 21 album in studio, dieci album dal vivo e sette EP hanno venduto complessivamente 140 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 2021, Springsteen ha venduto il suo catalogo musicale alla sua storica etichetta Sony per una somma forfettaria (al lordo delle imposte) di circa 500 milioni di dollari.

Da Schwarzenegger a Seinfeld

La star del cinema Arnold Schwarzenegger (1,1 miliardi di dollari) ha intascato centinaia di milioni di dollari grazie ai 50 film di cui è stato protagonista negli ultimi decenni. Ha anche investito in immobili commerciali, private equity e nel mercato azionario. Il comico Jerry Seinfeld (1,1 miliardi di dollari) sta beneficiando di un accordo da 500 milioni di dollari con Netflix per trasmettere la sua sitcom omonima per cinque anni – e continua a rastrellare milioni dagli spettacoli di cabaret e da altri progetti di streaming.

Solo il 15% dei nuovi miliardari della lista di quest’anno sono donne e quasi due terzi di loro hanno ereditato la loro ricchezza. L’eccezione più ricca: Barbara Banke, 71 anni, che ha co-fondato la Jackson Family Wines, nota per i suoi vini Kendall-Jackson di Sonoma, insieme al defunto marito Jess Jackson (morto nel 2011).

I settori tecnologico, finanziario e sanitario

La tecnologia è stato il campo più popolare per i nuovi miliardari, con 46 che hanno costruito fortune nel settore. Il cinese Hao Tang (4,3 miliardi di dollari) è il nuovo arrivato più ricco del settore, grazie a un investimento iniziale nel software di marketing e nel produttore di giochi per cellulari AppLovin, le cui azioni sono salite di oltre il 300% nell’ultimo anno. Tra gli altri nuovi miliardari tecnologici spiccano il texano Ben Lamm (3,7 miliardi di dollari), la cui startup Colossal Biosciences sta cercando di resuscitare il mammut lanoso, nonché Dario Amodei (1,2 miliardi di dollari) e tutti e sei i suoi co-fondatori di Anthropic, che a marzo hanno raccolto 3,5 miliardi di dollari per la loro startup di intelligenza artificiale a una valutazione di 61,5 miliardi di dollari.

Il settore finanziario si è classificato al secondo posto, con 41 nuovi arrivati nella lista di quest’anno, tra cui il controverso magnate della criptovaluta Justin Sun e il magnate australiano del private equity Michael Dorrell, che sono a pari merito i nuovi arrivati più ricchi del settore, con un patrimonio stimato di 8,5 miliardi di dollari a testa. Il settore sanitario ha completato la top 3, con 40 nuovi miliardari, tra cui i 15 eredi tedeschi di Boehringer e von Baumbach.

