Da Dwayne Johnson a Scarlett Johansson: chi sono le star del cinema più pagate del 2024

Per le star del cinema che guadagnano di più, come Dwayne Johnson e Ryan Reynolds, apparire nei film è uno dei tanti modi in cui possono contare su compensi molto alti. Dwayne Johnson ha annunciato per la prima volta il suo coinvolgimento in Red One su Instagram nel giugno del 2021, il primo di decine di post che hanno promosso il film ai suoi 394 milioni di follower nel corso dei tre anni successivi, fino all’uscita del film nelle sale lo scorso novembre.

Anche dopo un’accoglienza negativa da parte della critica e un risultato mediocre al botteghino – 186 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget dichiarato di 250 milioni di dollari – Johnson ha continuato a promuovere il film online e, quando ha debuttato su Amazon Prime Video un mese dopo, Red One ha attirato un record di 50 milioni di spettatori nel suo weekend di apertura.

Ecco come sarà il successo cinematografico nel 2025. Per i migliori talenti di Hollywood, recitare in un film è diventato solo un elemento di una partnership pluriennale e multipiattaforma tra uno studio e un attore per sviluppare, produrre e soprattutto commercializzare un progetto al pubblico.

Chi ha dimostrato di saper convertire personalmente i fan in clienti è diventato più prezioso che mai. Il contratto di Johnson per Red One, che comprendeva compensi iniziali per la recitazione e la produzione, oltre a un buyout della partecipazione al back-end per entrambi i ruoli, gli frutterà una cifra stimata in 50 milioni di dollari, che si ritiene sia il totale più alto di compenso più buyout della storia per un singolo film.

Se si aggiunge l’impressionante accordo di Johnson per Moana 2 e il suo catalogo di titoli precedenti, si stima che l’anno scorso abbia guadagnato 88 milioni di dollari (dopo aver pagato gli onorari al suo agente e all’avvocato), diventando così l’attore più pagato del 2024.

Ecco chi sono le star del cinema più pagate

1. Dwayne Johnson

88 milioni di dollari

2. Ryan Reynolds

85 milioni di dollari

3. Kevin Hart

81 milioni di dollari

4. Jerry Seinfeld

60 milioni di dollari

5. Hugh Jackman

50 milioni di dollari

6. Brad Pitt

32 milioni di dollari

7. George Clooney

31 milioni di dollari

8. Nicole Kidman

31 milioni di dollari

9. Adam Sandler

26 milioni di dollari

10. Will Smith

26 milioni di dollari

11. Mariska Hargitay

25 milioni di dollari

12. Channing Tatum

24 milioni di dollari

13. Jason Statham

24 milioni di dollari

14. Mark Wahlberg

23 milioni di dollari

15. Matt Damon

23 milioni di dollari

16. John Cena

23 milioni di dollari

17. Denzel Washington

23 milioni di dollari

18. Jake Gyllenhaal

22 milioni di dollari

19. Scarlett Johansson

21 milioni di dollari

20. Joaquin Phoenix

19 milioni di dollari

LEGGI ANCHE: Da Adam Sandler a Margot Robbie: chi sono le 10 star del cinema più pagate del 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .