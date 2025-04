L’Italia è il settimo Paese con più miliardari al mondo

Attualmente ci sono oltre tremila miliardari nel mondo, più ricchi che mai, con un patrimonio complessivo di 16.100 miliardi di dollari. Tuttavia, la distribuzione di questa immensa ricchezza è tutt’altro che equa. Solo tre nazioni rappresentano oltre il 50% di tutti i miliardari (e della loro ricchezza), mentre 17 altri paesi hanno ciascuno un solo cittadino miliardario.

Classifica Forbes 2025: dove vivono i più ricchi del mondo

Quasi un terzo dell’elenco di quest’anno proviene dagli Stati Uniti, che continuano a essere il paese con il maggior numero di miliardari. Un numero record di 902 miliardari americani è entrato nella classifica (rispetto agli 813 dell’anno scorso), con un patrimonio complessivo record di 6,8 trilioni di dollari. Tra i 15 centimiliardari del mondo, solo due non sono cittadini statunitensi.

Elon Musk (patrimonio stimato: 342 miliardi di dollari) ha riconquistato il titolo di persona più ricca del mondo, superando il francese Bernard Arnault (178 miliardi di dollari) di Lvmh per la prima volta dal 2022. Completano la top 5 Mark Zuckerberg di Meta (216 miliardi di dollari), Jeff Bezos di Amazon (215 miliardi di dollari) e Larry Ellison di Oracle (192 miliardi di dollari), che si posiziona subito dietro Arnault.

Cina e India dietro gli Usa: chi sono i miliardari

La Cina mantiene il secondo posto per numero di miliardari, con 450 persone nella lista di quest’anno. Sebbene siano in crescita rispetto ai 406 miliardari dell’anno scorso, il numero è ancora inferiore al record di 495 del 2023, quando la ricchezza combinata cinese raggiungeva 1.700 miliardi di dollari prima che il crollo del mercato immobiliare e azionario cancellasse quasi 400 miliardi di dollari di ricchezza nel corso dell’anno.

Nonostante gli sforzi del governo statunitense per costringere TikTok a vendere a un proprietario americano, Zhang Yiming, cofondatore della società madre ByteDance, è diventato l’uomo più ricco della Cina con un patrimonio stimato di 65,5 miliardi di dollari, superando Zhong Shanshan (57,7 miliardi di dollari), magnate dell’acqua in bottiglia.

L’India, il paese più popoloso del mondo, si conferma terza con 205 miliardari (rispetto ai 200 dell’anno scorso) e una ricchezza combinata di 941 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 954 miliardi dell’anno scorso. Ciò è dovuto al fatto che i due uomini più ricchi del paese, Mukesh Ambani (92,5 miliardi di dollari) e Gautam Adani (56,3 miliardi di dollari), hanno perso ciascuno oltre 20 miliardi di dollari a causa del crollo delle azioni dei loro conglomerati.

Fuori dal podio: dalla Germania all’Arabia Saudita

La Germania si piazza nuovamente al quarto posto con 171 miliardari (rispetto ai 132 dell’anno scorso), per un totale di 793 miliardi di dollari, circa 150 miliardi in più rispetto al 2024. Il più ricco è Dieter Schwarz (41 miliardi di dollari), magnate dei supermercati, che ha superato Klaus-Michael Kuehne (39,6 miliardi di dollari), re della logistica e delle spedizioni.

In altre parti d’Europa, l’Albania ha il suo primo miliardario, Samir Mane, con un patrimonio stimato di 1,4 miliardi di dollari derivante da investimenti in centri commerciali, negozi di elettronica e immobili di lusso nei Balcani. Il Perù rientra nella lista dopo esserne uscito nel 2024, grazie al ritorno del magnate minerario Eduardo Hochschild (patrimonio stimato: 2,4 miliardi di dollari). L’Arabia Saudita fa il suo ritorno nella classifica per la prima volta dal 2017, con 14 nuovi miliardari e un ritorno.

Tre paesi che l’anno scorso avevano almeno un miliardario hanno ora perso la loro presenza nella lista: Uruguay, Panama e Bangladesh. In particolare, l’unico miliardario del Bangladesh nel 2024, l’industriale Muhammed Aziz Khan, ha rinunciato alla cittadinanza bengalese per ottenere la naturalizzazione a Singapore.

In totale, nel 2025 ci sono miliardari in 78 paesi e territori. Ecco i dieci paesi con il maggior numero di miliardari.

(Patrimoni netti aggiornati al 7 marzo 2025)

Top 10 Paesi con più miliardari

#10. Regno Unito

Totale miliardari: 55 (come l’anno scorso)

Patrimonio totale: 238 miliardi di dollari (vs. 225 miliardi)

Persona più ricca: Michael Platt, 18,8 miliardi di dollari

#9. Brasile

Totale miliardari: 56 (vs. 69 l’anno scorso)

Patrimonio totale: 212 miliardi di dollari (vs. 231 miliardi)

Persona più ricca: Eduardo Saverin, 34,5 miliardi di dollari

#8. Hong Kong

Totale miliardari: 66 (vs. 67 l’anno scorso)

Patrimonio totale: 335 miliardi di dollari (vs. 330 miliardi)

Persona più ricca: Li Ka-shing, 38,9 miliardi di dollari

#7. Italia

Totale miliardari: 74 (vs. 73 l’anno scorso)

Patrimonio totale: 339 miliardi di dollari (vs. 302 miliardi)

Persona più ricca: Giovanni Ferrero, 38,2 miliardi di dollari

#6. Canada

Totale miliardari: 76 (vs. 67 l’anno scorso)

Patrimonio totale: 359 miliardi di dollari (vs. 315 miliardi)

Persona più ricca: Changpeng Zhao, 62,9 miliardi di dollari

#5. Russia

Totale miliardari: 140 (vs. 120 l’anno scorso)

Patrimonio totale: 580 miliardi di dollari (vs. 537 miliardi)

Persona più ricca: Vagit Alekperov, 28,7 miliardi di dollari

#4. Germania

Totale miliardari: 171 (vs. 132 l’anno scorso)

Patrimonio totale: 793 miliardi di dollari (vs. 644 miliardi)

Persona più ricca: Dieter Schwarz, 41 miliardi di dollari

#3. India

Totale miliardari: 205 (vs. 200 l’anno scorso)

Patrimonio totale: 941 miliardi di dollari (vs. 954 miliardi)

Persona più ricca: Mukesh Ambani, 92,5 miliardi di dollari

#2. Cina

Totale miliardari: 450 (vs. 406 l’anno scorso)

Patrimonio totale: 1,7 trilioni di dollari (vs. 1,3 trilioni)

Persona più ricca: Zhang Yiming, 65,5 miliardi di dollari

#1. Stati Uniti

Totale miliardari: 902 (vs. 813 l’anno scorso)

Patrimonio totale: 6,8 trilioni di dollari (vs. 5,7 trilioni)

Persona più ricca: Elon Musk, 342 miliardi di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .