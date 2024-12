La sicurezza va in rete: la soluzione di Hpe basata su IA per proteggere il perimetro di lavoro

Hewlett Packard Enterprise è l’azienda nata per trasformare il business delle aziende. In che modo? Aiutando a connettersi, proteggendo, analizzando e lavorando con tutti i dati e le applicazioni ovunque risiedano, dall’edge al cloud, al fine di trasformare le informazioni in risultati alla velocità necessaria per prosperare nel mondo complesso di oggi.

Tecnologie sicure e intelligenti: ecco Hpe Aruba Networking

Hpe Aruba Networking, in particolare, è specializzata in soluzioni di rete avanzate e si concentra su tecnologie sicure e intelligenti, progettate per supportare le esigenze moderne delle imprese di ogni dimensione e ambito. Nello specifico, può contare su reti che utilizzano l’intelligenza artificiale per ottimizzare e automatizzare la gestione, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i tempi di inattività. Attenzione anche alla sicurezza integrata che implementa soluzioni di sicurezza avanzate, come il modello Zero Trust e il Secure Access Service Edge (Sase), per proteggere dati, dispositivi e applicazioni.

C’è poi la connettività scalabile in grado di offrire un’ampia gamma di opzioni di connettività, inclusi reti cablate, wireless, IoT integrato e 5G privato per supportare vari casi d’uso aziendali. E ancora la gestione centralizzata: Hpe Aruba Networking Central è una piattaforma cloud-native che consente la gestione unificata delle reti, con strumenti di automazione e visibilità basati sull’intelligenza artificiale. Queste soluzioni aiutano le aziende a creare reti robuste, sicure e scalabili, capaci di supportare le crescenti esigenze di dati e applicazioni moderne.

Innovare e distinguersi: tutti i vantaggi dell’intelligenza artificiale

“L’ingresso e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in Hpe Aruba Networking ha portato a numerosi cambiamenti significativi, migliorando l’efficienza, la sicurezza e la gestione delle reti”, spiega Daniela Quagliarella, Hpe Aruba Italy channel sales manager. “Nello specifico l’AI consente di ridurre i tempi di inattività migliorando l’efficienza operativa, quindi ha potenziato le capacità di sicurezza con l’introduzione di soluzioni basate su analisi comportamentali per il rilevamento e la risposta alle minacce”. L’esperienza utente è migliorata attraverso l’automazione della risoluzione dei problemi e l’assistenza; l’integrazione dell’intelligenza artificiale in piattaforme come Hpe Aruba Networking Central permette una gestione unificata e basata sul cloud, con strumenti avanzati di automazione e visibilità.

“Questi cambiamenti hanno reso le reti più sicure, efficienti e facili da gestire, rispondendo al meglio alle esigenze moderne delle imprese”, prosegue Daniela Quagliarella. “In un mondo digital-first come quello di oggi, le aziende capaci di innovare e offrire un’esperienza unica riescono a distinguersi in un mercato sovraffollato. Fondamentale è la connettività: bisogna connettere le persone fra loro, i rivenditori con i clienti, i medici con i pazienti, i lavoratori con le applicazioni”.

Il modello di vendita indiretta: i punti di forza

Oltretutto con automazione e analisi incorporate, Hpe Aruba Networking Central esegue autonomamente la diagnosi e l’ottimizzazione della rete, individuando anomalie e problemi ancor prima che si manifestino. Le informazioni basate sull’AI, i flussi di lavoro per le diagnosi rapide e i consigli per l’ottimizzazione accelerano la risoluzione dei problemi fino al 90%, garantendo l’operatività ottimale a supporto dell’azienda.

Le soluzioni Hpe Aruba Networking sono fruibili attraverso una qualificata rete di partner che hanno un ruolo centrale, e sono parte integrante della strategia. Il modello di vendita indiretta presenta una serie di punti di forza, tra cui prossimità territoriale, efficienza operativa, flessibilità e scalabilità, competenza e specializzazione, supporto post-vendita e servizi a valore aggiunto.

Hpe e il ruolo del system integrator per il cambiamento delle aziende

Entrando nello specifico, è fondamentale nel panorama tecnologico moderno il ruolo del system integrator che combina hardware, software, reti e altre componenti per creare soluzioni complete e funzionali per le imprese. Questo include la pianificazione, l’analisi delle esigenze dei clienti, la progettazione del sistema, l’implementazione, l’integrazione dei componenti e il supporto post-vendita. Oltre alla mera implementazione tecnica, i system integrator offrono consulenza strategica in tema di innovazione tecnologica e facilitano la gestione del cambiamento all’interno delle aziende, assicurando che le nuove tecnologie siano adottate in modo efficace e che i dipendenti risultino adeguatamente formati.

Hpe Aruba Networking mette a disposizione delle aziende italiane il modello as-a-service (aaS), grazie alla sua rete di partner che abilitano i servizi gestiti. Questo modo di operare sul mercato, supportato da opzioni finanziarie, consente una grande flessibilità operativa e una migliore pianificazione e gestione dell’investimento nell’infrastruttura di rete. Tutto questo con l’obiettivo di supportare le imprese ad affrontare le sfide della digital transformation.

