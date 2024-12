Nasce a St. Moritz un nuovo polo del lusso per decision maker, trend setter, artisti, sportivi

Un nuovo polo del lusso ha preso casa a St. Moritz, a conferma dell’eccezionalità ed esclusività della location engadinese.

Nello showroom di The Great Living Estate, in via Rosatsch 10, Manuel Tenca, ceo di The Great Living Estate, insieme a Elpidio Loffredo, founder e ceo del brand di pellicce che prende il suo nome, hanno dato vita a “Lifestyle by The Great Living Estate”. La location, curata dallo studio di interior design Vitaloni+Partner, può contare già con la partnership di brand di fama mondiale ed è stata concepita per ospitare, ogni due venerdì al mese, apéro d’eccellenza, a cura di Apani – As Pure As Nature Intended, che raduneranno personaggi di spicco del jet set internazionale.

Tenca e Loffredo sono due personalità eclettiche: soprannominato “The king of the quick sales”, il patron di The Great Living Estate è conosciuto come l’immobiliare dei vip, leader a St. Moritz e in Alta Engadina nel settore della compravendita e delle locazioni di dimore extra lusso. Loffredo, invece, è celebre per essere l’inventore di un nuovo concept artistico della pelliccia.

Il collaudo di un format di successo

Il primo vernissage di Lifestyle by The Great Living Estate ha avuto luogo sabato 7 dicembre, e ha costituito il collaudo di queste intenzioni e il primo appuntamento di una serie di kermesse a invito che andranno in scena ogni venerdì con cadenza bisettimanale.

Alla regia di questi rendez-vous ci sarà sempre l’impeccabile organizzazione di Apani con i suoi prodotti d’eccellenza delle aree in cui opera (Italia, Spagna e Stati Uniti) tra cui vini e bollicine italiani, di grandi salumi iberici, e ancora di caviale e tartufi. Un’esperienza multisensoriale capace di testimoniare la profonda connessione tra natura, gioie del gusto e del palato, e wellness psicofisico di cui Apani è raffinata interprete.

Il concept di Vitaloni

Il concept scelto da Vitaloni, conosciuto come “il sarto del design”, punta sulla semplicità e l’essenzialità di matrice razionalista. Le grandi vetrine che abbracciano i 200 metri quadrati dello spazio sono pensate come una passerella dedicata alla sfilata delle magnifiche pellicce artigianali (con apporti tessili di Loro Piana) griffate da Elpidio Loffredo ed esposte su uno standing continuo disegnato ad hoc.

A intervallare i capi, sono presenti oggetti di design made in Italy proposti da due leader mondiali di settore come Baxter e Antoniolupi, a loro volta scelti e coinvolti nell’operazione da Vitaloni, prodotti che arricchiscono il salotto open, introdotto da un elegante portale nero, in cui tutti i complementi dialogano in perfetta armonia tra loro.

A completare lo standing, una libreria-materioteca che espone una selezione di marmi di Lorenzo Bonotti, due maxischermi video: uno che descrive nei dettagli le meraviglie delle pellicce di Elpidio Loffredo, l’altro che racconta i prestigiosi immobili trattati The Great Living Estate. Al centro della sala, infine, domina un grande tavolo conviviale che sarà il fulcro degli eventi e degli incontri che questo nuovo polo del lusso è destinato a ospitare.

Le collaborazioni eccellenti

Da citare sono le sinergie con realtà come Apani – As Pure As Nature Intended, luxury brand svizzero, Deodato Arte, leader nel panorama artistico contemporaneo, il flower & events designer di fama mondiale Vincenzo Dascanio, Lorenzo Bonotti Marmi, realtà del mercato della pietra naturale. E ancora: Effegibi, da trent’anni punto di riferimento del comparto per la progettazione e della produzione di saune e hammam, Gerald Charles, maison elvetica ai vertici dell’alta orologeria, Ciocomiti, produttore trentino di cioccolato artigianale di altissima qualità, GRMountain by Giorgio Rocca, specializzata nell’offerta di esperienze d’alto livello e personalizzate nel campo dello sci, del trekking, dell’ arrampicata, della mountain bike, e Magazzino Bracchi, network societario di alto profilo che propone un modo nuovo e multidisciplinare di pensare la casa abbracciando tutte le fasi di cantiere (lavori edili, forniture e arredi) in modo da sollevare il committente da ogni incombenza.

Il commento di Tenca

“Abbiamo pensato a un’entità dinamica, capace di coinvolgere chi la frequenterà – vale a dire imprenditori, decision maker, trend setter, artisti, sportivi e bons vivant – in attività finalizzate a creare connessioni e a tessere relazioni umane e d’affari autentiche e di lunga durata”, ha detto Manuel Tenca.

“Offriamo un contesto raccolto ed esclusivo dove è possibile respirare lusso e bellezza attraverso la presenza dell’arte, della moda, del design, e, insieme, scoprire luoghi di sogno come sono le case che tratta The Great Living Estate. Con questo polo del lusso vogliamo affermare un nuovo lifestyle rispondente alle esigenze esistenziali e lavorative di oggi. Basato cioè su flessibilità, benessere e – prendendo in prestito un termine tipico del software – sulla scalabilità”.

Elpidio Loffredo: “Focus sulla bellezza”

“Il concept di questa iniziativa è una risposta forte al profondo cambiamento che caratterizza il mercato del lavoro e il modo in cui si fanno affari di questi tempi: le organizzazioni sono fluide, le persone lavorano in movimento, ovunque e in modo sempre più informale.

Tutto è pensato per soddisfare le esigenze di tutti, con un focus sulla centralità dell’individuo e della bellezza, quella bellezza che solo la moda e l’arte sanno regalare. D’altronde, Manuel e io ci siamo conosciuti proprio così, informalmente, durante una cena d’affari a Milano: fin da subito ci siamo trovati d’accordo su quali siano le attuali esigenze del mercato. Con questo progetto vogliamo porci come un amplificatore dell’estetica del bello, dell’arte in tutte le sue declinazioni enfatizzando, nel mio caso, le novità moda e lifestyle del momento”.

