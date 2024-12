U-Lead: la comunità imprenditoriale globale che crea opportunità 

BRANDVOICE – U-Lead | PAID PROGRAM

Nel mondo degli affari moderno, le idee e la velocità della loro implementazione rimangono la principale valuta. Nel 2025, le tendenze chiave includeranno gli investimenti in tecnologia, modelli di sviluppo sostenibile e collaborazioni internazionali potenziate. In particolare, le imprese ucraine stanno attirando attenzione poiché si integrano attivamente nell’economia globale attraverso iniziative come U-Lead, fondata da Pavlo Barbul e Anna Fedorenko.

Chi sono i fondatori

Pavlo Barbul è un imprenditore seriale, MBA, PhD, esperto di diritto e investimenti, vicepresidente della fondazione di beneficenza SaveHome, rappresentante di diverse corporation internazionali civili e di difesa in Ucraina. Conosciuto per il suo impegno civile e il suo lavoro di volontariato, Pavlo ha costantemente aiutato gli ucraini dal 2014. È il principale sponsor di un rifugio anti-bomba costruito presso l’Ospedale Specializzato Nazionale per Bambini “Okhmatdyt” a Kyiv, che ha salvato centinaia di vite durante gli attacchi missilistici.

Anna Fedorenko è la fondatrice e ceo di una compagnia internazionale di pr e produzione. È un’esperta di pr internazionali e produttore su YouTube dal 2017. I suoi clienti sono figure famose, celebrità, politici e imprenditori della lista Forbes Top-100.

Attualmente, Anna sta portando avanti progetti internazionali su larga scala, aiutando imprenditori e aziende a ottenere riconoscimento globale. Promuove i marchi personali e le imprese, organizzando collaborazioni con marchi internazionali di primo piano, celebrità e grandi eventi globali e conferenze.

L’Impatto globale di U-Lead

Fondata all’inizio del 2022, la comunità imprenditoriale U-Lead è diventata la più grande comunità internazionale di imprenditori e investitori ucraini in diversi paesi. Essa funge da strumento di supporto vitale per gli ucraini costretti a trasferirsi e adattare la propria vita e le proprie imprese a nuovi ambienti. Il progetto ha come obiettivo aiutare gli imprenditori ucraini che hanno lasciato l’Ucraina a causa della guerra, permettendo loro di adattarsi in nuovi paesi, trasferire le loro imprese e trovare nuove opportunità a livello globale.

Il principale obiettivo della comunità è la beneficenza: unire e supportare ciascuno mentre si aiuta l’Ucraina attraverso progetti di solidarietà. In due anni, il progetto ha unito oltre duemila imprenditori in vari paesi e ha organizzato oltre 100 eventi in sette regioni, tra cui Polonia, Emirati Arabi Uniti, Spagna, Italia, Austria, Regno Unito e Francia.

U-Lead collabora regolarmente con mostre ed eventi internazionali come ReBuild Ukraine e eventi globali come il Lugano Business Forum e l’Athens Democracy Forum de The New York Times, tra gli altri. Nel settembre 2024, U-Lead ha collaborato con Forbes Italia Unconventional Excellence durante il Festival del Cinema di Venezia.

La comunità si sta rapidamente espandendo a livello internazionale, formando partnership con marchi globali e eventi. La missione di U-Lead è creare un ecosistema di alta qualità che colleghi imprenditori ucraini e internazionali, favorendo legami solidi, collaborazioni e progetti.

Sfide e prospettive per il 2025

Per molti imprenditori ucraini, il 2025 sarà un anno di adattamento a nuovi mercati. U-Lead offre piattaforme di interazione tra imprenditori e investitori, facilitando l’integrazione delle imprese ucraine nell’economia globale. Il 2025 sarà un periodo di nuove opportunità per gli imprenditori pronti a investire nell’innovazione e a costruire imprese. Iniziative come U-Lead stanno diventando piattaforme essenziali per lo sviluppo, l’attrazione di investimenti e la creazione di ecosistemi che uniscono affari, società e innovazione.

L’Ucraina sta dimostrando un notevole potenziale attirando partner internazionali e promuovendo industrie chiave. Investendo nel futuro, le imprese contribuiscono a plasmare una nuova realtà vantaggiosa sia per la società che per l’economia.