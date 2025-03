Un sistema di rete innovativo senza fee e royalties: così Ubh Real Estate vuole trasformare l’immobiliare

UBH REAL ESTATE – BRANDVOICE | Paid program

Il mercato immobiliare italiano sta attraversando una trasformazione radicale, in cui innovazione e tradizione si fondono per dare vita a nuovi modelli di business. In questo scenario Progressus Spa, società di proprietà di Ubh Real Estate e gruppo Minardi De Michetti, si propone come punto di riferimento del mercato immobiliare. Ubh Real Estate, nata nel 2013 da imprenditori con oltre 40 anni di esperienza, ha ridefinito il concetto di rete nel settore introducendo con Progressus un sistema di rete innovativo, privo di fee e royalties.

“Internet ha spazzato via le vecchie logiche del franchising immobiliare, rimasto ancorato a schemi ormai obsoleti”, afferma Umberto Botti, fondatore di Ubhre e socio di Progressus. “Abbiamo voluto creare qualcosa di nuovo e unico in Italia: un modello basato sulla meritocrazia, la valorizzazione di talenti, la libertà delle persone e del loro tempo, inserendo il network marketing all’interno della rete.

Progressus propone quindi un network che offre agli agenti immobiliari libertà operativa senza costi fissi, garantendo al tempo stesso un supporto strutturato e strumenti all’avanguardia. ‘Liberi ma non da soli’ è il motto che guida questa filosofia imprenditoriale, nella quale il successo dell’individuo è strettamente legato al successo dell’azienda. L’elemento distintivo del modello a marchio Ubhre è la totale assenza di fee o royalties per gli agenti. “Siamo l’unica rete che non impone costi fissi ai suoi agenti”, sottolinea Botti. “In sintesi: guadagniamo se gli agenti guadagnano”.

Gli agenti ricevono il 60% delle provvigioni incassate dall’azienda, oltre all’utilizzo delle sedi aziendali con postazioni e sale trattative. La società si fa carico delle spese per pubblicità, formazione con Ubh Business School, tecnologia avanzata, strumenti di marketing innovativo. Grazie agli accordi con i quattro principali portali immobiliari – Immobiliare.it, Idealista.it, Casa.it e Wikicasa, il network garantisce una grande visibilità. Inoltre, Progressus gestisce il sito Ubhre.it, che annovera immobili per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, e mette a disposizione degli agenti anche il profilo Instagram, esclusivo del gruppo, @solo.belle.case, seguito da circa 235mila follower.

La crescita del network è incentivata anche da un sistema di referral interno che premia gli agenti che introducono altri agenti. Botti, avendo gestito fino a cinquemila agenti immobiliari e conoscendo bene i pro e i contro della professione, ha ritenuto di dover creare loro una rendita nel tempo, in quanto all’agente immobiliare, una volta che ha terminato la propria carriera, non rimane in mano nulla: non essendo dipendente non avrà un tfr, non essendo manager non avrà una liquidazione e la sua agenzia immobiliare oggi ha un valore pari a zero. Con il modello del network marketing, gli agenti Ubhre avranno la possibilità di avere una rendita nel tempo fino a un 20% delle provvigioni riferite agli agenti introdotti.

A oggi Ubhre ha sottoscritto contratti con 120 agenti in 15 mesi dalla nascita e nel 2024 ha venduto immobili per un valore totale di 45 milioni di euro. L’azienda, recentemente trasformata in una società per azioni, ha già una presenza consolidata, con headquarter a Milano e Torino, agenzie a Olbia, Forte dei Marmi, Bari e provincia di Messina, oltre ad agenti nelle Marche, in Friuli e in gran parte della Lombardia. Il piano di sviluppo prevede un’espansione su scala nazionale prima di guardare ai mercati esteri. “Abbiamo 120 agenti, ma puntiamo ad arrivare a 1.000 entro il 2028.

Siamo in linea con il business plan, perché contiamo di raddoppiare ogni anno il numero di professionisti che scelgono il nostro modello di rete, e con il network marketing l’obiettivo è più che raggiungibile”, afferma Botti. “Nel contempo ringrazio Alessandro Candileno, amministratore delegato di Progressus, che ha scelto la nostra visione dopo 30 anni di esperienza come affiliato e manager di uno dei principali gruppi di franchising immobiliare italiano”.

Questa filosofia si riflette anche in una visione moderna del ruolo del consulente immobiliare. Nessun vincolo su divise o dress code formali, per esempio. “Se Marchionne poteva andare ai consigli di amministrazione della Fiat con il maglione blu, anche noi possiamo lavorare in modo più informale. La professionalità non è determinata dall’abito, ma dall’approccio e dalla qualità del servizio. Inoltre lo stereotipo dell’agente immobiliare con giacca e cravatta è a dir poco obsoleto.” Progressus sta ridefinendo il futuro dell’intermediazione immobiliare in Italia, offrendo agli agenti un’opportunità unica per crescere in un ambiente innovativo, meritocratico e senza vincoli economici. Un modello di business in cui il successo è costruito sulla fiducia, la competenza e la libertà operativa.

