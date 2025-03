La piattaforma e-learning sviluppata da Aladia con l’obiettivo di favorire lo sviluppo professionale

ALADIA – BRANDVOICE | Paid Program

In un mondo sempre più connesso e digitalizzato, l’accesso alla conoscenza sta attraversando una trasformazione epocale. Aladia, da due anni, sta lavorando a una piattaforma e-learning, sviluppata con le più avanzate tecnologie digitali da un team di 100 programmatori da tutto il mondo altamente qualificati. L’obiettivo è ridefinire il concetto stesso di formazione online, offrendo uno spazio innovativo che permetta non solo l’accesso alla conoscenza, ma anche la crescita professionale e il reclutamento di talenti.

Aladia, il punto di incontro tra professionisti e imprese

Uno dei problemi più rilevanti per le aziende italiane è il reclutamento di personale qualificato. Esiste un elevato numero di candidati, ma pochi di loro possiedono le competenze necessarie per rispondere alle esigenze del mercato. Per questo la piattaforma Aladia non è solo un ambiente di apprendimento, ma anche un punto di incontro tra professionisti e imprese, che vuole facilitare il reclutamento di personale altamente qualificato.

La piattaforma non è solo uno strumento per seguire corsi online, ma anche un ecosistema formativo dedicato alla condivisione della conoscenza e allo sviluppo professionale. Uno degli aspetti più innovativi del progetto è la possibilità per chiunque possegga competenze di alta qualità di trasformarle in una professione, vendendo i propri corsi e diventando un vero formatore.

Le funzionalità principali della piattaforma includono un marketplace, che consentirà a docenti e formatori di vendere e distribuire corsi in un ambiente certificato e sicuro, tecnologie avanzate basate su intelligenza artificiale per personalizzare l’esperienza di apprendimento e ottimizzare i percorsi formativi, uno spazio interattivo e dinamico in cui utenti, aziende ed enti possono scambiare conoscenze, collaborare e fare networking professionale, un’infrastruttura scalabile e modulare progettata per adattarsi alle esigenze di organizzazioni enterprise, istituzioni accademiche ed enti di formazione, un sistema di certificazione e validazione delle competenze per garantire il valore e l’affidabilità dei percorsi di apprendimento e opportunità di reclutamento che permetteranno alle aziende di individuare i talenti direttamente dalla piattaforma, basandosi sulle competenze acquisite nei corsi.

Il filtro qualità di Aladia

Per garantire la qualità dei contenuti, Aladia introdurrà un sistema di moderazione che filtrerà i corsi pubblicati. Solo i contenuti che rispetteranno alti standard saranno visibili sul marketplace, mentre quelli non conformi non verranno pubblicati. Inoltre ogni docente, impresa o organizzazione dovrà verificare la propria identità prima di poter pubblicare corsi, assicurando trasparenza e affidabilità.

Ogni organizzazione, impresa o docente avrà la possibilità di sviluppare i propri corsi su Aladia, monitorandone l’andamento con grafici dettagliati. Questo permetterà anche ai meno esperti di tecnologia di diventare professionisti indipendenti, potendo gestire il proprio spazio formativo in maniera semplice ed efficace. La piattaforma includerà sezioni dedicate ai pagamenti e alla redditività di ogni corso pubblicato, offrendo ai formatori una panoramica chiara sui guadagni e sulle performance delle proprie lezioni. Sarà possibile erogare corsi live o registrati, con una programmazione integrata nei calendari digitali più utilizzati, facilitando la gestione degli appuntamenti didattici.

Aladia metterà a disposizione un sistema di chat, sia one-to-one che di gruppo, per favorire l’interazione tra studenti e docenti, creando veri gruppi di studio. Inoltre, una zona social dedicata consentirà lo scambio di informazioni di qualità, garantendo un ambiente sicuro e privo di contenuti di bassa qualità, un aspetto sempre più rilevante nel panorama digitale odierno.

Ogni utente avrà a disposizione un profilo personale, in cui saranno raccolte certificazioni, percorsi di studio, competenze acquisite e recensioni ricevute dagli studenti. Questo profilo farà da curriculum digitale, permettendo ai docenti di valorizzare la propria esperienza e ai datori di lavoro di individuare talenti qualificati.

La piattaforma offrirà strumenti avanzati per la creazione e la gestione dei corsi, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale per automatizzare parte del processo didattico e migliorare l’engagement degli studenti. I docenti avranno accesso a strumenti di analisi avanzata per monitorare l’andamento delle lezioni e migliorare la qualità dell’insegnamento.

Inoltre, gli utenti potranno gestire eventi formativi, workshop e webinar attraverso un sistema di gestione eventi integrato, permettendo loro di raggiungere un pubblico ancora più ampio. Il sistema sarà accessibile ovunque e in qualsiasi momento, grazie all’app mobile dedicata, che fornirà notifiche in tempo reale, gestione delle attività e possibilità di apprendimento flessibile.

Aladia non vuole semplicemente offrire una piattaforma di e-learning, ma costruire un ecosistema educativo e professionale che favorisca la crescita delle competenze e faciliti la creazione di nuove opportunità lavorative. L’obiettivo è quello di aumentare il numero di figure professionali qualificate in ogni settore, rendendo la formazione non solo accessibile, ma anche direttamente collegata al mercato del lavoro. Uno degli elementi distintivi della piattaforma sarà la possibilità di connettere direttamente i migliori studenti con le aziende, offrendo opportunità di carriera ai talenti emergenti e fornendo alle imprese personale già formato secondo le esigenze specifiche del mercato. La piattaforma dovrebbe essere lanciata prima del 2026 e mira a diventare, in pochi anni, un progetto di rilevanza internazionale.

