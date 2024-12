Michael Dell è per la prima volta tra i 10 miliardari più ricchi del mondo

Aspetti principali

Lunedì 16 dicembre, il patrimonio netto di Dell è arrivato a 120,3 miliardi di dollari , rispetto ai 106,3 miliardi stimati alla chiusura di giovedì 12 e ai 115,4 miliardi di venerdì 13 dicembre.

, rispetto ai 106,3 miliardi stimati alla chiusura di giovedì 12 e ai 115,4 miliardi di venerdì 13 dicembre. Grazie a questo incremento, Dell si posiziona al decimo posto nella lista dei miliardari di Forbes, superando il fondatore di Zara, Amancio Ortega (119,4 miliardi), il co-fondatore di Nvidia, Jensen Huang (114,4 miliardi), i fratelli Rob e Jim Walton di Walmart (rispettivamente 113,7 miliardi e 112,4 miliardi), e Bill Gates (107 miliardi).

(119,4 miliardi), il co-fondatore di Nvidia, (114,4 miliardi), i fratelli e di Walmart (rispettivamente 113,7 miliardi e 112,4 miliardi), e (107 miliardi). Il balzo di Dell deriva dal rialzo delle azioni di Broadcom , che venerdì 13 hanno registrato un +24%, portando, per la prima la capitalizzazione di mercato oltre i 1.000 miliardi di dollari , e da un ulteriore +10% lunedì 16, dopo la notizia di un incremento dei ricavi del 51% anno su anno nel quarto trimestre.

, che venerdì 13 hanno registrato un +24%, portando, per la prima la capitalizzazione di mercato , e da un ulteriore +10% lunedì 16, dopo la notizia di un incremento dei ricavi del 51% anno su anno nel quarto trimestre. Dell possiede circa 210 milioni di azioni Broadcom , acquisite l’anno scorso quando VMware, spin-off della divisione cloud software di Dell del 2021, è stata venduta a Broadcom per 69 miliardi di dollari. Dell ha scambiato il suo 39% di VMware per un valore stimato di 33 miliardi di dollari in liquidità e azioni Broadcom.

, acquisite l’anno scorso quando VMware, spin-off della divisione cloud software di Dell del 2021, è stata venduta a Broadcom per 69 miliardi di dollari. Dell ha scambiato il suo 39% di VMware per un valore stimato di 33 miliardi di dollari in liquidità e azioni Broadcom. Circa la metà delle azioni VMware di Dell è stata convertita in azioni Broadcom, mentre il resto è stato trasformato in liquidità.

In cifre

1.050 miliardi di dollari: è questa – a lunedì 16 dicembre – la capitalizzazione di mercato di Broadcom, un’azienda tecnologica che sviluppa e produce prodotti per semiconduttori e software infrastrutturale.

Un dato sorprendente

La posizione più alta mai raggiunta da Dell nella classifica dei miliardari di Forbes è stata la numero 12 nel 2006. Nel 2024, si è posizionato al 16º posto, salendo rispetto al 23º posto del 2023.

Sullo sfondo

Michael Dell ha fondato l’omonima azienda nel 1984 come società attiva nella vendita di personal computer. Nel 1992, è diventato il ceo più giovane di sempre di un’azienda inclusa nella classifica delle 500 maggiori imprese di Fortune. La Dell Computer Corporation è cresciuta fino a diventare il maggiore produttore mondiale di pc e, nel 2016, si è fusa con la EMC Corporation per creare Dell Technologies. A giugno, l’azienda si è posizionata al 165º posto tra le più grandi aziende globali secondo Forbes.

La Dell Computer è stata quotata in borsa per la prima volta nel 1988, è tornata privata nel 2013 e nuovamente pubblica nel 2018 attraverso una complessa ristrutturazione finanziaria. VMware si è staccata da Dell nel 2021. Gran parte del patrimonio personale di Michael Dell proviene dalla sua società di investimenti privati, DFO Management, che detiene partecipazioni in hotel e investe in crediti aziendali liquidi. DFO Management possiede il Four Seasons Maui e partecipazioni indirette in Applebee’s, IHOP, Calvin Klein e, secondo alcune fonti, nella Grand Central Station.

Curiosità

Giovedì 12 dicembre, Broadcom ha comunicato guadagni migliori del previsto nel quarto trimestre, con un aumento del 220% dei ricavi legati all’intelligenza artificiale, raggiungendo i 12,2 miliardi di dollari nell’anno. Broadcom produce una vasta gamma di chip per il networking, inclusi quelli progettati per l’IA, il cloud computing e dispositivi Android e iPhone, e si prepara a beneficiare del boom delle vendite di chip per l’IA previsto nei prossimi anni. Le azioni di Broadcom hanno chiuso con un rialzo di oltre il 24% venerdì (la miglior giornata di trading nella sua storia) e sono salite di un ulteriore 10% lunedì.