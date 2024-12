UniCredit continua la scalata in Commerzbank e sale al 28%

Oggi, UniCredit ha annunciato di aver aumentato fino al 28% la sua posizione complessiva in Commerzbank. Operazione che risulta in “linea con l’obiettivo precedentemente dichiarato di raggiungere una quota fino al 29,9%”, spiega in una nota ufficiale l’istituto di Piazza Gae Aulenti.

UniCredit e Commerzbank

Oggi, in una nota ufficiale, UniCredit ha sottoscritto nuovi strumenti finanziari relativi alle azioni Commerzbank, aumentando così la sua partecipazione complessiva fino al 28%.

L’operazione, spiega l’istituto, è “in linea con l’obiettivo precedentemente dichiarato di raggiungere una quota fino al 29,9%”.

Nel dettaglio, la posizione complessiva di UniCredit è così composta: 9,5% attraverso la partecipazione diretta e circa il 18,5% attraverso strumenti derivati.

“Il prezzo medio di ingresso di UniCredit per l’intera posizione è inferiore alle attuali quotazioni e soddisfa tutti i parametri finanziari che la banca è si impegnata rispettare nei confronti degli azionisti”, ha spiegato la società, che ha aggiunto: “L’esposizione economica è quasi completamente coperta, dimostrando prudenza nell’approccio e garantendo piena flessibilità e opzionalità”.

La citazione

“Questa operazione conferma l’opinione di UniCredit che all’interno di Commerzbank vi sia un valore significativo che deve essere consolidato. Riflette la fiducia nella Germania, nelle sue imprese e nelle sue comunità, nonché l’importanza di un settore bancario forte nel sostenere lo sviluppo economico del Paese”, ha dichiarato l’istituto guidato da Andrea Orcel, sottolineando che “non ha alcun impatto sull’offerta pubblica di scambio con Banco Bpm”. Offerta che peraltro non ha trovato né il favore del cda dell’istituto di Piazza Meda, che l’ha definita “inusuale”, né del governo, che ha persino invocato lo strumento del golden power.

Le reazioni in Borsa

In scia all’annuncio , entrambi i titoli in questa giornata di negoziazione stanno guadagnando poco più del due percento: UniCredit (2,09%), Commerzbank (2,61%).

