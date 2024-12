Hunix Group, un modello di holding per lo sviluppo globale

Hunix – BRANDVOICE | Paid program

Una sorta di unicum nel panorama imprenditoriale italiano. Hunix Group è una holding che integra varie aziende sotto il profilo amministrativo e organizzativo, lasciando però a ciascuna una propria autonomia gestionale. L’idea è quella di giocare d’anticipo nei confronti di un mercato in costante evoluzione, in cerca di risposte a esigenze sempre più diversificate, nel nome della qualità e dell’eccellenza operativa e puntando a valorizzare i progetti che guardano innovazione, sostenibilità e crescita globale al centro dello sviluppo.

L’attività di Hunix spazia attraverso una pluralità di settori, che vanno dalle costruzioni alla progettazione di edifici e impianti civili, industriali e speciali, dalla produzione di birre artigianali e apertura di punti vendita food ai servizi amministrativi e contabili, dal franchising e b2b all’innovazione tecnologica, dall’incoming turistico alla gestione di b&b, dagli eventi sportivi a marketing e comunicazione. Tutto grazie a un progetto ideato e tracciato da Andrea Falamesca, anche presidente della Cna di Roma Costruzioni, dopo aver acquisito esperienza all’interno dell’azienda di famiglia e della sua prima creatura, Great Building, che offre servizi a 360 gradi agendo anche da general contractor nel mondo delle costruzioni in tutta Italia.

Come è nata l’idea di una holding che spazia dalla produzione all’erogazione di servizi attraverso settori anche piuttosto diversi tra loro?

È il frutto della mia attività e della convinzione di poter interpretare così le richieste della committenza, che va alla ricerca di figure capaci di risolvere i problemi con tempestività e precisione. Nel mio percorso lavorativo ho operato in diversi ambiti e ho capito che aggregare varie aziende in una strategia sinergica può risultare una carta vincente, considerando anche che di aggregazione d’impresa e crescita dimensionale in Italia si fa un gran parlare nell’ottica di una maggiore sostenibilità economica. L’obiettivo prefissato era quello di un’espansione territoriale, per la quale mi era parso necessario creare una struttura centralizzata che coordinasse l’attività, coinvolgendo più settori.

Qual è il rapporto tra integrazione e autonomia di ogni azienda di Hunix?

Tutte le aziende che compongono Hunix sono da noi partecipate e interagiscono in un rapporto anche di circolarità, per le professionalità presenti e, quando possibile, per la fornitura di prodotti e servizi. Ciascuna, però, ha una propria organizzazione interna e know how specifici. Per i prossimi tre anni stiamo valutando l’acquisizione di alcune aziende rilevanti nel settore del food e dell’edilizia per poter ampliare le competenze interne e l’offerta agli utenti. Ad esempio, entro marzo 2025 la holding si arricchirà di altre due aziende, che operano rispettivamente nei settori degli impianti tecnologici e della comunicazione, che ci consentiranno di fare un ulteriore passo in avanti.

Avete cominciato ad ampliare la vostra attività anche fuori dall’Italia. Quali sono le prospettive?

Al momento la parte dedicata al food è quella con la più netta impronta internazionale, tanto che abbiamo già avviato un sistema di distribuzione verso vari paesi, pronti ad ampliare il mercato, per il momento in aree contigue all’Italia. Ci sono poi importanti prospettive di crescita economica e strutturale. Ad esempio prevediamo il passaggio dalle attuali 61 persone tra dipendenti e collaboratori alle 120 del dicembre 2025. Sotto il profilo del fatturato consolidato contiamo invece di arrivare ai 25 milioni di euro entro dicembre 2026, per poi passare ai 50 milioni entro il 2030, in una scala di crescita oculata. L’anno prossimo presenteremo anche novità, ad esempio una società che sarà dedicata interamente all’area pet, cioè ai bisogni degli animali, con una serie di prodotti a nostro marchio. Nel food stiamo poi lanciando un nuovo marchio, Ready To Eat, per il quale siamo pronti ad aprire tre punti vendita a Roma e uno in Toscana entro giugno 2025.

Quanto è importante il tema della sostenibilità ambientale e sociale?

Lavoriamo su un doppio binario, tra innovazione e attenzione a un’ottica green, secondo i criteri di sostenibilità ambientale dell’agenda 2030. Nelle nostre strutture ricettive, ad esempio, adottiamo già pratiche plastic free, con una grande attenzione alla fornitura di prodotti alimentari che guardano a una produzione sostenibile. Per quello che concerne l’edilizia, sui cantieri adottiamo un sistema di controlli e verifiche per minimizzare l’impatto

