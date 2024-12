Accenture vuole acquisire Iqt per espandersi nel settore ingegneristico

Accenture vuole acquisire Iqt, fornitore di servizi ingegneristici e di gestione per grandi progetti infrastrutturali con sede a Rovigo. L’obiettivo, si legge nella nota stampa, è “aiutare le imprese a pianificare, eseguire e gestire progetti di transizione energetica in modo più efficiente”.

L’operazione “combinerà le competenze digitali e il know how nell’ambito dell’intelligenza artificiale generativa di Accenture”. Iqt porterà la sua esperienza nella pianificazione, esecuzione e gestione di progetti infrastrutturali.

Gli obiettivi dell’acquisizione

L’acquisizione riguarda oltre 450 consulenti e ingegneri. Il team di Iqt si unirà a Industry X di Accenture, dedicato alla pianificazione e gestione delle infrastrutture e dei progetti industriali.

“L’acquisizione conferma la nostra volontà di rafforzare ulteriormente il posizionamento in Italia, arricchendo le nostre competenze di ingegneria e i servizi correlati alla realizzazione di progetti infrastrutturali strategici legati alla transizione energetica”, ha detto Teodoro Lio, ad di Accenture Italia. “Vogliamo affiancare le organizzazioni nei settori delle utilities, dell’energia e delle telecomunicazioni nell’implementare l’uso del digitale e per rendere più efficienti i loro progetti infrastrutturali, contribuendo a costruire un sistema energetico a basse emissioni, che non solo ridurrà l’impatto sull’ambiente delle organizzazioni, ma anche della catena del valore industriale che queste alimentano”.

Andrea Cavecchia, amministratore delegato di Iqt, ha aggiunto: “La nostra esperienza nei servizi di ingegneria per infrastrutture elettriche, idriche, costruzioni commerciali e industriali e telecomunicazioni, combinata con la portata globale e le competenze digitali di Accenture, ci consentirà di ampliare i nostri servizi e offrire un valore ancora maggiore ai nostri clienti. Insieme, perseguiremo un futuro sostenibile, basato su infrastrutture strategiche intelligenti, per migliorare la qualità e la sicurezza della vita delle persone”.

Che cosa fa Iqt

Il gruppo Iqt è attivo nella progettazione e gestione delle infrastrutture per la generazione e trasmissione di elettricità. Collabora con aziende private e pubbliche nella costruzione integrata e nella modernizzazione di reti elettriche e idriche. Inoltre supporta l’ottimizzazione dell’efficienza energetica nelle infrastrutture edilizie, industriali e commerciali e si occupa di progettare e gestire reti per operatori di telecomunicazioni.

I servizi del gruppo comprendono la pianificazione e l’esecuzione di progetti infrastrutturali. I recenti progetti sono connessi alla transizione energetica e alle iniziative per il raggiungimento degli obiettivi net-zero dell’Unione europea, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.