È morto Charles Dolan, fondatore della Hbo e proprietario del Madison Square Garden

Charles Dolan, fondatore della Hbo, è morto nel fine settimana a 98 anni. Assieme alla sua famiglia, era proprietario del Madison Square Garden e di diverse società, tra cui il gruppo dell’intrattenimento Amc Networks, che gestisce anche Bbc America, e la holding sportiva Madison Square Garden Sports, che controlla i New York Knicks della Nba e i New York Rangers della Nfl.

La storia di Charles Dolan

Dolan, figlio di un inventore, è nato nel 1926 a Cleveland in una famiglia di origine irlandese. Dopo avere servito nell’aviazione militare statunitense verso la fine della Seconda guerra mondiale e avere frequentato la John Carroll University, senza laurearsi, ha iniziato a lavorare nei settori del packaging e del marketing. È entrato poi nel mondo dei media producendo film per le industrie.

I suoi affari erano legati soprattutto a New York, dove si è trasferito nel 1952 assieme alla moglie Helen, da cui ha avuto sei figli. Qui, nel 1972, Dolan ha fondato Home Box Office (Hbo), il più vecchio canale a pagamento attivo negli Stati Uniti. Hbo, che oggi è una sussidiaria del gruppo Warner Bros. Discovery, ha realizzato serie come Sex and the City, I Soprano, Six Feet Under, The Wire, Boardwalk Empire, True Detective e Il Trono di Spade, oltre ad altre ancora in produzione come Euphoria, The White Lotus e The Last of Us, e trasmette programmi molto seguiti in America come quelli dei comici Bill Maher e John Oliver.

Nel ’73 ha fondato anche Cabletelevision, una società di tv via cavo che serviva New York e le zone limitrofe. Nel 2016 ha venduto l’azienda alla Altice del miliardario Patrick Drahi per 17,7 miliardi di dollari.

Il patrimonio

Secondo la classifica in tempo reale dei miliardari di Forbes, al momento della morte Dolan era la 609esima persona più ricca del mondo, con un patrimonio di 5,4 miliardi di dollari.

