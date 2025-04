I dazi fanno crollare i mercati: i 10 miliardari che hanno perso di più

Il presidente Donald Trump ha annunciato mercoledì che gli Stati Uniti imporranno un dazio fisso del 10% su tutti i paesi del mondo, con tariffe ancora più alte per molti dei maggiori partner commerciali americani, tra cui Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e Unione Europea. La notizia ha fatto precipitare i mercati azionari globali giovedì. L’indice S&P 500 in calo del 5% e il Nasdaq Composite in ribasso del 6%. Anche le borse di Giappone, Hong Kong ed Europa hanno subito perdite.

Dazi, crollano i mercati e i patrimoni dei miliardari

Questo crollo ha spazzato via complessivamente 270 miliardi di dollari dai patrimoni dei 3.000 miliardari mondiali. I più colpiti finora sono proprio le persone più ricche del mondo, in particolare coloro che si sono avvicinati a Trump di recente.

Nessuno ha perso più di Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, il cui patrimonio è diminuito di 17,9 miliardi di dollari dalla chiusura del mercato di ieri, a causa di un calo del 9% delle azioni della società madre di Facebook. Zuckerberg, che a gennaio ha partecipato all’inaugurazione di Trump seduto accanto a Jeff Bezos ed Elon Musk dopo che Meta aveva donato al comitato inaugurale del presidente, ha incontrato più volte Trump alla Casa Bianca, l’ultima delle quali mercoledì.

Il secondo miliardario più colpito finora? Jeff Bezos di Amazon, che ha recentemente cercato di avvicinarsi a Trump, sedendosi in seconda fila dietro il presidente alla sua inaugurazione di gennaio dopo che Amazon aveva donato al comitato inaugurale. A febbraio, Bezos ha annunciato che il Washington Post—che ha acquistato per 250 milioni di dollari nel 2013—avrebbe modificato le pagine di opinione per concentrarsi sul sostegno alle libertà personali e ai mercati liberi. Un mese dopo, ha commentato i dazi con un post su X, affermando che il giornale avrebbe trattato “gli effetti dannosi e distorsivi se i dazi venissero usati per scegliere vincitori e vinti”. Con le azioni Amazon in calo del 9%, Bezos ha perso 16 miliardi di dollari.

Larry Ellison, fondatore del colosso software Oracle, ha perso 9,9 miliardi di dollari a causa di un calo del 6% delle azioni Oracle. (È anche un grande azionista di Tesla.) A differenza di Bezos e Zuckerberg, Ellison è da tempo un importante donatore per i Repubblicani e ha organizzato una raccolta fondi per Trump nel 2020, cenando con lui nel suo club Mar-A-Lago a Palm Beach l’anno scorso. A gennaio, si è unito al presidente per annunciare un investimento di 500 miliardi di dollari nei data center AI negli Stati Uniti, insieme a Sam Altman di OpenAI e al miliardario giapponese Masayoshi Son.

Elon Musk, la persona più ricca del mondo e braccio destro di Trump presso il Dipartimento per l’Efficienza Governativa, sta subendo un duro colpo. Ha perso 8,7 miliardi di dollari, la quinta perdita più alta tra i miliardari, con le azioni Tesla in calo di oltre il 5% dopo una settimana difficile in cui l’azienda ha annunciato un calo delle vendite del 13% nei primi tre mesi dell’anno.

Nel frattempo, il magnate del lusso francese Bernard Arnault, che fino all’anno scorso era l’uomo più ricco del mondo, ha subito una perdita di 8,6 miliardi di dollari poiché le azioni del suo conglomerato LVMH sono scese di quasi il 6%. Arnault ha mostrato pubblicamente il suo sostegno a Trump a gennaio, partecipando alla sua inaugurazione con due dei suoi cinque figli, tutti dirigenti di LVMH. Oltre a Bezos e Zuckerberg, molti altri magnati della tecnologia—including Michael Dell, Jensen Huang di Nvidia e i cofondatori di Google Larry Page e Sergey Brin—hanno registrato perdite significative.

Chi è uscito dalla classifica dei miliardari di Forbes

Almeno cinque miliardari sono usciti del tutto dalla classifica oggi. Il maggiore perdente in termini percentuali è stato Gary Friedman, ceo di RH (ex Restoration Hardware), il cui patrimonio netto è diminuito del 37%, scendendo a circa 730 milioni di dollari. Le azioni dell’azienda di arredamento di lusso sono crollate del 40%, cancellando 435 milioni di dollari dal patrimonio di Friedman.

Altri miliardari usciti dalla classifica hanno fatto fortuna nell’industria dell’abbigliamento, settore che potrebbe essere duramente colpito dai dazi: gli Stati Uniti sono il più grande importatore di abbigliamento al mondo e acquistano la maggior parte dei prodotti dall’Asia, tra cui il 21% dalla Cina e il 18% dal Vietnam. Non sorprende quindi che la coppia Kenneth e Yvonne Lo, fondatori con sede a Hong Kong del produttore di abbigliamento Crystal International Group, siano scesi sotto la soglia del miliardo di dollari, dopo un crollo del 23% delle azioni della loro azienda.

Crystal produce abbigliamento per marchi come Gap, Abercrombie & Fitch, Nike, Adidas e Puma e ha ottenuto il 38% dei suoi ricavi dal Nord America nel 2024. Anche Brian Hill, fondatore del marchio canadese di moda femminile Aritzia, ha visto il suo patrimonio netto scendere sotto il miliardo di dollari dopo il crollo del 20% delle azioni della sua azienda.

E come sta andando Trump in mezzo a questo terremoto di mercato? Non troppo male. Il patrimonio netto del presidente è sceso di 40 milioni di dollari, arrivando a 4,6 miliardi, poiché gli azionisti hanno fatto scendere del 3% il valore delle azioni di Trump Media & Technology Group Corp., la società madre della sua piattaforma social Truth Social—un calo inferiore a quello del mercato nel suo complesso.

Ecco i 10 miliardari che hanno perso di più alla chiusura del mercato:

10. Thomas Peterffy

Fonte di ricchezza: Intermediazione finanziaria a basso costo

Patrimonio netto: 48,4 miliardi di dollari

Perdita: -4,1 miliardi di dollari

9. Sergey Brin

Fonte di ricchezza: Google

Patrimonio netto: 121,2 miliardi di dollari

Perdita: -4,6 miliardi di dollari

8. Larry Page

Fonte di ricchezza: Google

Patrimonio netto: 126,4 miliardi di dollari

Perdita: -4,9 miliardi di dollari

7. Jensen Huang

Fonte di ricchezza: Semiconduttori

Patrimonio netto: 89,3 miliardi di dollari

Perdita: -7,4 miliardi di dollari

5. Bernard Arnault

Fonte di ricchezza: LVMH

Patrimonio netto: 154 miliardi di dollari

Perdita: -8,6 miliardi di dollari

5. Elon Musk

Fonte di ricchezza: Tesla, SpaceX

Patrimonio netto: 378,1 miliardi di dollari

Perdita: -8,7 miliardi di dollari

4. Michael Dell

Fonte di ricchezza: Dell Technologies

Patrimonio netto: 84,9 miliardi di dollari

Perdita: -9,4 miliardi di dollari

3. Larry Ellison

Fonte di ricchezza: Oracle

Patrimonio netto: 172,5 miliardi di dollari

Perdita: -9,9 miliardi di dollari

2. Jeff Bezos

Fonte di ricchezza: Amazon

Patrimonio netto: 196,2 miliardi di dollari

Perdita: -16 miliardi di dollari

1. Mark Zuckerberg

Fonte di ricchezza: Facebook

Patrimonio netto: 184,1 miliardi di dollari

Perdita: -17,9 miliardi di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

