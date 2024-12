Da Rihanna al fondatore di WhatsApp: 10 miliardari che hanno costruito la loro fortuna partendo da zero

In questo periodo di feste, i miliardari americani hanno molti motivi per essere grati. Con il mercato azionario in rialzo, il loro numero è da record e sono più ricchi e potenti che mai.

Sembra che la fortuna sia sempre a loro favore ultimamente, ma per molti non è stato facile raggiungere l’apice. Mentre molti di questi magnati sono nati ricchi o hanno avuto grandi vantaggi nella vita grazie a legami familiari, decine di altri sono partiti ​​da poco o nulla: le loro sono vere storie di ricchezza che mostrano quanto lontano si possa arrivare nell’arco di una sola generazione.

Prendete Frank VanderSloot, fondatore dell’azienda di wellness Melaleuca, che ha trascorso la sua infanzia lavorando in una fattoria in Idaho e si è potuto permettere l’università solo vivendo in una lavanderia a gettoni.

“I miei non avevano molti soldi, ma mi emozionai molto quando, a circa otto anni, mio padre mi portò a casa una scatola di cartone con dei buchi: sapevo che dentro c’era qualcosa”, ha detto una volta a Forbes, ricordando un regalo ricevuto a Natale durante l’infanzia. “C’era un piccione dentro! Mio padre lavorava in ferrovia, quindi l’aveva catturato e portato a casa”. Ora il patrimonio di VanderSloot vale circa 3,2 miliardi di dollari. Una fortuna che, se liquida, potrebbe comprare un piccione domestico per ogni bambino negli Stati Uniti.

Oprah Winfrey condivide oggi una lista di idee regalo per le feste nella sua lista annuale ‘Cose preferite’. Ma quando era una bambina viveva con la madre single che viveva di assistenza sociale, e i regali erano tutt’altro che certi. Winfrey ha scoperto che Babbo Natale non esisteva a 12 anni. Sua madre le ha detto che non potevano permettersi di festeggiare il Natale quell’anno, come ha ricordato una volta nel suo talk show.

Ricorda di aver temuto il momento in cui avrebbe dovuto dire ai suoi coetanei che non aveva ricevuto un solo regalo. Ma quando alcune suore si sono presentate a casa sua all’improvviso per offrire cibo e una bambola, è diventato il miglior Natale della sua vita. Winfrey, il cui patrimonio vale ora circa 3 miliardi di dollari, ha cercato di ricambiare il favore donando giocattoli a decine di migliaia di bambini svantaggiati.

VanderSloot e Winfrey non sono certo gli unici miliardari i cui Natali, Hanukkah e altre feste erano umili. In onore dello spirito delle feste, Forbes ha selezionato dieci storie di miliardari cresciuti più come Tiny Tim che come Mr. Scrooge.

Harold Hamm

Patrimonio: 18,5 miliardi di dollari

Hamm era uno dei 13 fratelli nati da poveri mezzadri in Oklahoma. Da bambino aiutava la famiglia raccogliendo cotone a piedi nudi, poi trovò lavoro in una stazione di servizio a 16 anni. Questo accese il suo interesse per petrolio e gas, e lo portò ad avviare un’attività di autotrasporti di acqua ai giacimenti petroliferi. Nel 1967 fondò la Continental Resources, che ora produce 400mila barili di petrolio e gas al giorno. Hamm ha privatizzato l’azienda nel 2022 con una transazione da 27 miliardi di dollari.

Jan Koum

Patrimonio: 16,4 miliardi di dollari

Koum è cresciuto in una casa senza acqua calda in un villaggio rurale vicino a Kiev, in Ucraina. Quando aveva 16 anni è emigrato in California con sua madre, che l’ha mantenuto grazie a lavori da babysitter e poi con un sussidio di invalidità quando si è ammalata di cancro (Koum ha anche guadagnato soldi come addetto alle pulizie in un supermercato). Koum ha fondato la società di messaggistica istantanea WhatsApp, che ha venduto a Facebook per 19 miliardi di dollari nel 2014. Ha firmato l’accordo sui gradini dell’ufficio dei servizi sociali dove un tempo aveva riscosso i buoni pasto.

David Steward

Patrimonio: 11,4 miliardi di dollari

Cresciuto negli anni ’50 nel Missouri, suo padre manteneva lui e i suoi sei fratelli come netturbino, meccanico e custode. Anche i primi giorni della sua azienda di soluzioni tecnologiche, la World Wide Technology Company, da lui fondata nel 1990, furono difficili, con lui che rinunciava agli assegni e addirittura guardava dal parcheggio dell’ufficio mentre la sua auto veniva pignorata. Oggi la Wwt genera 20 miliardi di dollari di fatturato annuo e Steward è la persona di colore più ricca degli Stati Uniti.

Igor Olenicoff

Patrimonio: 8,3 miliardi di dollari

Figlio di genitori legati agli zar, che fuggirono dalla Russia dopo la presa del potere da parte dei bolscevichi, Olenicoff è cresciuto in Iran. La sua famiglia si trasferì negli Stati Uniti nel 1957 con quattro valigie, che furono derubate di qualsiasi oggetto di valore durante la loro prima notte nel nuovo paese. Sua madre e suo padre trovarono lavoro rispettivamente come governante e custode, lui in un negozio di ferramenta. Ora possiede un impero immobiliare con 750mila metri quadrati di uffici e oltre 17mila unità residenziali negli Stati Uniti.

Gail Miller

Patrimonio: 4,4 miliardi di dollari

Miller è la sesta di nove figli nati subito dopo la Grande Depressione, in una famiglia con così pochi mezzi che aveva solo una lampadina e doveva spostarla da una stanza all’altra. Lei e suo marito (morto nel 2009), ex responsabile dei ricambi presso Toyota, hanno trasformato una singola concessionaria Toyota in una delle più grandi reti di concessionari di auto del paese. Poi Miller l’ha venduta ad Asbury Automotive per 3,2 miliardi di dollari nel 2021. Ora possiede la società di investimenti Larry H. Miller Group.

Bob Parsons

Patrimonio: 3,9 miliardi di dollari

Parsons è cresciuto povero nel centro di Baltimora. Sua madre era una casalinga che soffriva di disturbi mentali, suo padre era un venditore di mobili per Montgomery Ward. Entrambi erano giocatori incalliti. “Carte, cavalli, bingo, qualsiasi cosa”, ha detto una volta Parsons a Forbes. “Non hai molti soldi se sei un giocatore, soprattutto se non inizi con molti soldi”. Dopo aver avuto difficoltà a scuola e avere rischiato la bocciatura all’ultimo anno di superiori, Parsons si è arruolato nei Marines ed è andato in Vietnam. È tornato con quattro medaglie, tra cui la Purple Heart, e la sindrome da stress post-traumatico. Ha continuato a fare fortuna con la società di web hosting GoDaddy, che in seguito ha venduto. Possiede il marchio di mazze da golf Pxg, concessionarie di motociclette e immobili commerciali, e ha donato milioni per aiutare i veterani.

David Murdock

Patrimonio: 3,7 miliardi di dollari

Il padre e la madre di Murdock avevano un reddito discontinuo come commesso viaggiatore e lavandaia quando lui era un bambino. A 14 anni, Murdock, che era dislessico, abbandonò la scuola e dovette arrangiarsi da solo. Lavorò e visse sopra una stazione di servizio, poi fu arruolato durante la Seconda guerra mondiale. Quando tornò, prese in prestito 1.800 dollari per aprire una tavola calda, poi iniziò a investire in immobili e alla fine acquistò aziende, tra cui Castle & Cooke, che possedeva il produttore di frutta e verdura Dole Food. Oggi il 101enne è un sostenitore dell’alimentazione sana (mangia principalmente vegetariano) ed è ossessionato dalla longevità. Spera di raggiungere i 125 anni.

Howard Schultz

Patrimonio: 3,3 miliardi di dollari

Quando Schultz aveva sette anni, suo padre, un fattorino di pannolini di stoffa, cadde sul lavoro; non aveva assicurazione né stipendio. Schultz è cresciuto in un complesso residenziale di Brooklyn dove, dice, la sua famiglia non riusciva sempre a permettersi l’affitto. Nel 2019 ha scritto in un’autobiografia di essersi pagato gli studi alla Northern Michigan University lavorando come barista e a volte vendendo il sangue. Negli anni ’80 ha rilevato Starbucks, allora una catena di caffè regionale con meno di una dozzina di punti vendita, e l’ha espansa fino a diventare un colosso internazionale con oltre 40mila sedi.

John Paul DeJoria

Patrimonio: 3 miliardi di dollari

DeJoria ricorda che sua madre single una volta gli disse, quando frequentava la scuola media nel centro di Los Angeles negli anni ’50, che la famiglia aveva solo 27 centesimi in banca. È stato senza casa due volte e ha vissuto in macchina, anche quando ha co-fondato l’azienda di shampoo John Paul Mitchell nel 1980 con i suoi risparmi di una vita: 700 dollari. Ora offre oltre 100 prodotti per capelli e styling in più di 80 paesi. DeJoria ha anche acquistato una quota di Patrón Spirits nel 1989 e l’ha venduta a Bacardi per 5,1 miliardi di dollari nel 2018.

Rihanna

Patrimonio: 1,4 miliardi di dollari

L’infanzia della pop star delle Barbados è stata segnata da difficoltà, in particolare perché suo padre, che vendeva vestiti in una bancarella, soffriva di dipendenza da droga e alcol. Il suo stress si manifestava in regolari emicranie così dolorose che i dottori sospettavano potessero essere causate da un tumore. Dopo aver colpito il produttore musicale Evan Rogers in un’audizione, ha pubblicato otto album diventati platino. Grazie alla sua linea di cosmetici Fenty Beauty, di cui è co-proprietaria con il rivenditore francese Lvmh, ora è una delle musiciste più ricche del mondo.

