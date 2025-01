Chi è Pietro Croce, l’imprenditore genovese fondatore di una delle principali società di real estate italiane

Sempre nel capoluogo lombardo Merope aveva già acquistato un edificio in via della Spiga, attraverso un club deal che ha coinvolto 21 family office italiani d’eccellenza. L’edificio è stato locato a Ralph Lauren per l’apertura del suo flagship store. Ancora a Milano Merope ha completato, nel 2015, il più importante progetto di sviluppo retail high street del centro della città, tra via Torino, via Palla e via Lupetta. Con la formula del club deal, che ha coinvolto 17 family office, il ritorno ottenuto dalla vendita è diventato un nuovo benchmark del mercato retail milanese e il rendimento dell’investimento ha reso l’operazione una delle più redditizie di questo decennio. Altre operazioni hanno riguardato un immobile a Milano in via Manzoni e uno in via Ciovassino, la storica Villa Spinola a Genova e un complesso a Praga.

Oggi Merope punta a mantenere il focus della sua attività in Italia espandendo il raggio d’azione ad altre città d’arte, come Firenze e Venezia, così come a località turistiche che beneficiano del progressivo allungamento delle stagioni di soggiorno. Questo fattore sta cambiando le logiche dell’hospitality, per avvicinarsi progressivamente ai modelli del leisure internazionale. “Nel mercato internazionale del leisure”, dice Croce, “l’Italia ha un grande vantaggio competitivo, in parte ancora inespresso. I capitali internazionali stanno guardando con sempre maggior interesse al nostro Paese, oggi percepito come più sicuro per investire. Non escludiamo la possibilità di allargare il nostro network, oggi composto per il 90% da family office italiani, a family office internazionali, partendo dall’Europa e poi guardando agli Stati Uniti e al Medio Oriente, dove stiamo riscontrando un crescente interesse”.