Getty Images e Shutterstock annunciano la fusione: nasce un gigante delle immagini da 3,7 miliardi di dollari

Getty Images e Shutterstock hanno annunciato la fusione. La nuova società, che avrà un valore aziendale stimato di circa 3,7 miliardi di dollari, prenderà il nome di Getty Images Holdings, Inc. e continuerà a essere quotata al New York Stock Exchange con il ticker “GETY”.

Come entità unica, si legge in una nota, Getty Images e Shutterstock offriranno una libreria di contenuti con maggiore ampiezza e profondità a beneficio dei clienti, nuove opportunità per la loro comunità di collaboratori e un impegno rafforzato verso l’adozione di contenuti inclusivi e rappresentativi. Inoltre, il miglioramento del profilo finanziario della nuova società dovrebbe consentire maggiori investimenti in prodotti e innovazioni per i clienti in un mercato in rapida evoluzione e altamente competitivo.

Gli obiettivi della fusione

“L’annuncio di oggi è emozionante e trasformativo per le nostre aziende, aprendo numerose opportunità per rafforzare la nostra base finanziaria e investire nel futuro, inclusi il miglioramento delle nostre offerte di contenuti, l’espansione della copertura di eventi e lo sviluppo di nuove tecnologie per servire meglio i nostri clienti,” ha dichiarato Craig Peters, ceo di Getty Images. “Con la crescente domanda di contenuti visivi accattivanti in tutti i settori, non c’è momento migliore per unire le forze. Combinando le nostre competenze complementari, possiamo rispondere meglio alle opportunità dei clienti, offrendo un valore eccezionale ai nostri partner, collaboratori e azionisti.”

Soddisfazione condivisa da Shutterstock: “Siamo entusiasti delle opportunità che vediamo per ampliare la nostra libreria di contenuti creativi e migliorare la nostra offerta di prodotti per soddisfare le diverse esigenze dei clienti,” ha affermato Paul Hennessy, ceo di Shutterstock. “Ci aspettiamo che la fusione generi valore per i clienti e gli azionisti di entrambe le società, sfruttando le opportunità di crescita per aumentare i ricavi combinati, accelerare l’innovazione dei prodotti, realizzare significative sinergie di costo e migliorare i flussi di cassa. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con il team di gestione di Getty Images per completare la transazione e guidare il prossimo capitolo di crescita.”

Al termine della fusione, Craig Peters (nella foto), ceo di Getty Images, sarà il ceo della nuova società. Il consiglio di amministrazione sarà composto da 11 membri, inclusi 6 direttori designati da Getty Images e 4 da Shutterstock, con Paul Hennessy, ceo di Shutterstock, tra questi. Il presidente del consiglio sarà Mark Getty, attuale presidente di Getty Images.

