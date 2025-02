Prosus compra Just Eat per 4,1 miliardi di euro

Prosus, società di investimento olandese, ha annunciato che acquisirà Just Eat Takeaway per 4,1 miliardi di euro, “creando”, scrive il WSJ, “il quarto gruppo di delivery di cibo più grande a livello globale”. Prosus intende acquisire l’intero capitale azionario emesso di Just Eat Takeaway.com per 20,30 euro per azione con un premio del 22% rispetto al massimo del prezzo delle azioni negli ultimi tre mesi. L’operazione, come spiega il Corriere della Sera, porterà al delisting della società di delivery dalla Borsa di Amsterdam. Dopo l’annuncio il titolo di Just Eat sta volando facendo registrare – alle 16.26 del 24 febbraio – un +53,64%.

“Siamo entusiasti che Just Eat Takeaway.com entri a far parte del Gruppo Prosus e dell’opportunità di creare un campione tecnologico europeo”, ha dichiarato Fabricio Bloisi, ceo di Prosus. “Prosus ha già un ampio portafoglio di consegna di cibo al di fuori dell’Europa e un comprovato track record di crescita redditizia attraverso investimenti nell’esperienza dei clienti e dei driver, nelle partnership con i ristoranti e nella logistica di classe mondiale, alimentata dall’innovazione e dall’IA. Crediamo che combinare le solide capacità tecniche e di investimento di Prosus con la posizione di leadership di Just Eat Takeaway.com nei principali mercati europei creerà un valore significativo per i nostri clienti, driver, partner e azionisti”.

Soddisfazione condivisa da Jitse Groen, ceo di Just Eat Takeaway.com: “Just Eat Takeaway è ora un’azienda più redditizia, in crescita più rapida e con un forte radicamento in Europa. Prosus supporta pienamente i nostri piani strategici e le sue vaste risorse ci aiuteranno a accelerare ulteriormente i nostri investimenti e la nostra crescita nei settori del cibo, della spesa, del fintech e di altri ambiti correlati”.

Gli obiettivi

“L’acquisizione di Just Eat Takeaway.com offre un’opportunità unica per rafforzare la leadership di una piattaforma europea di consegna di cibo, complementando la presenza di Prosus al di fuori dell’Europa”, si legge nella nota diffusa da Prosus. “Just Eat Takeaway.com ha un legame profondo con la sua base clienti e ha sviluppato alcuni dei marchi più amati in Europa. Il suo successo nel Regno Unito, in Germania e nei Paesi Bassi ha portato a operazioni redditizie e generatrici di cassa, con un notevole potenziale di crescita su cui Prosus intende investire”. Just Eat opera in 17 mercati internazionali e, nei suoi mercati, collega 61 milioni di clienti con oltre 356.000 partner locali.

