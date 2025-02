Mcz Group ha acquisito le due venete Sital Klima e SIC

MCZ, azienda che opera nel settore del riscaldamento a biomassa, ha acquisito due realtà italiane nel settore HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento): Sital Klima e SIC. Grazie a questa mossa, si legge in una nota, “MCZ sarà in grado di offrire soluzioni ibride di riscaldamento e raffrescamento made in Italy”, alimentate esclusivamente da energie rinnovabili, come generatori a biomassa e pompe di calore”.

Le due realtà

Dal 1994, Sital Klima, con sede a Mogliano Veneto (Treviso), realizza soluzioni personalizzate per il trattamento dell’aria. Dalle grandi industrie alle abitazioni, offre prodotti per condizionamento, ventilazione e sanificazione. “Tra i prodotti di punta”, si legge, “troviamo pompe di calore, unità di trattamento aria e soluzioni per la sanificazione con tecnologia proprietaria Bioxigen. I loro progetti hanno già raggiunto clienti di prestigio in tutto il mondo, come l’Armani Hotel in Italia, l’Aeroporto di Auckland in Nuova Zelanda e l’Osservatorio Astronomico LSST in Cile”.

SIC, azienda di Cologna Veneta (Verona), progetta e produce macchine per riscaldamento e condizionamento. Grazie alla collaborazione con marchi internazionali e una presenza consolidata in Europa, SIC è riconosciuta i suoi recuperatori di calore, deumidificatori e pompe di calore di ultima generazione. “Nel 2023”, prosegue la nota, “Sital Klima e SIC hanno totalizzato un fatturato di circa 20 milioni di euro, impiegando 62 persone”.

Gli obiettivi

“Grazie a queste acquisizioni, MCZ sarà in grado di gestire anche applicazioni commerciali e industriali, soluzioni pensate per tutte le stagioni dell’anno e opererà in nuovi mercati internazionali. Il tutto fornendo soluzioni innovative sempre più integrate e intelligenti” commenta Riccardo Zanette, vice presidente e amministratore delegato di MCZ Group sottolineando il loro impatto strategico. “La produzione sarà interamente made in Italy, seguendo la strategia del Gruppo che oramai da anni investe sul territorio italiano e sulle sue eccellenze.” ha concluso Zanette.

