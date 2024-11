Miliardari, dirigenti aziendali e intrattenitori: tutti gli uomini del presidente Trump

Durante il suo discorso della vittoria, Donald Trump stava rendendo omaggio a coloro che hanno contribuito ad alimentare il suo sorprendente ritorno politico quando alcuni membri della folla lo hanno interrotto con un coro.

ELON. ELON. ELON.

“Oh sì. Abbiamo una nuova stella. È nata una stella: Elon”, ha esclamato Trump, che poi si è lanciato in un elogio di quattro minuti sulla persona più ricca del mondo, “un super genio”. Il presidente eletto gli ha promesso ampi poteri per dare forma alla politica e alla spesa federale degli Stati Uniti.

Elon Musk è il più famoso (e il più ricco) di una cricca di nuovi alleati mentre Trump si prepara a rientrare alla Casa Bianca. Il 78enne Trump ha a lungo custodito le sue strette alleanze con i ricchi e i famosi, ma questa volta porterà con sé una generazione per lo più nuova di fedelissimi che include il podcaster Joe Rogan e la star delle MMA Dana White, tra gli altri.

Questo team 2.0 ha conquistato il favore di Trump attraverso una combinazione di lealtà, donazioni alla campagna, appoggi e, naturalmente, lusinghe. Alcuni dovrebbero essere membri del gabinetto. Altri probabilmente avranno ruoli non ufficiali come consiglieri con cui Trump parla al telefono, sul campo da golf, nei podcast e tramite i social media.

LEGGI ANCHE: “Da Elon Musk a Larry Ellison: i nove miliardari che si sono arricchiti di più dopo le elezioni americane”

I nuovi alleati di Trump

Oltre a Musk, ci sono i magnati degli hedge fund John Paulson e Scott Bessent, due candidati per la carica di Segretario del Tesoro o altri ruoli economici chiave, che hanno giurato di aiutare Musk a tagliare la spesa. “Vorrei farne parte, sia dall’interno che dall’esterno”, ha detto Bessent, che ha lavorato per anni per la nemesi di Trump George Soros, in un’intervista con Forbes il giorno prima delle elezioni.

I nuovi arrivati ​​politici come Vivek Ramaswamy e Robert F. Kennedy Jr., altri due possibili candidati per posizioni di gabinetto o ruoli di consulenza di alto livello, cercano di riassettare intere agenzie federali. Kennedy ha in programma di spingere per la rimozione del fluoro dall’acqua potabile e di “rimuovere la corruzione” da agenzie come la Food and Drug Administration. Durante la campagna elettorale, Ramaswamy ha pensato di chiudere l’intero Dipartimento dell’Istruzione.

I big del tech e i famigliari

Tra i potenti della tecnologia le cui stelle sono emerse nell’orbita di Trump: il venture capitalist della Silicon Valley Marc Andreessen, un democratico di vecchia data che si è schierato con Trump per le sue politiche tecnologiche e che si è aggiudicato un invito a Mar-a-Lago la sera delle elezioni, e l’azionista di TikTok Jeff Yass, che apparentemente ha convinto Trump all’inizio dell’anno a ritirare le sue minacce di vietare la piattaforma di social media, a cui Trump si è poi unito.

È molto probabile che Trump continuerà a consultare alcune delle stesse persone di sempre, a partire dai suoi familiari. Mentre la figlia Ivanka Trump e il genero Jared Kushner hanno dichiarato che non torneranno ai loro precedenti ruoli di consiglieri del presidente, Kushner ha detto a Forbes la scorsa settimana che poteva ancora consigliare Trump in maniera informale. Nel frattempo, la moglie di suo figlio Eric, Lara, co-presidente del Comitato nazionale repubblicano, ha assunto un ruolo di primo piano nella campagna e si è fermata proprio accanto a lui durante il suo discorso della vittoria.

I miliardari al fianco di Trump

Da non dimenticare anche il gruppo di miliardari che gli sono stati accanto in passato: tra cui la leggenda di Wall Street e collega residente in Florida Carl Icahn, il socio in affari di Trump a Las Vegas Phil Ruffin e l’ex capo della Marvel Ike Perlmutter, un membro di Mar-a-Lago che ha donato 10,1 milioni di dollari a un Super-PAC allineato a Trump in questo ciclo, tutti quanti sollecitati da Trump per consigli informali durante il suo primo mandato su una serie di argomenti e tutti quanti che hanno cercato di trarre beneficio finanziario dalla loro relazione con il presidente.

Ci saranno molti spintoni e chiacchiere nelle prossime settimane su chi vincerà un ambito incarico di gabinetto o un altro ruolo. Ma anche quelli nella cerchia ristretta dovrebbero stare attenti. Basta chiedere al veterano di Goldman Sachs Anthony Scaramucci, che è entrato alla Casa Bianca come Direttore delle Comunicazioni il 21 luglio. È durato solo 10 giorni.

I 13 personaggi che ruoteranno intorno a Trump

1- Elon Musk

Ex sostenitore di Barack Obama, si è rifatto un fedele sostenitore del Maga (make America Great Again). Il 53enne ceo di Tesla e fondatore di SpaceX, Musk inizialmente ha sostenuto Ron DeSantis nelle primarie repubblicane prima di puntare tutto su Trump. Ha donato 119 milioni di dollari a un PAC pro-Trump, ha lanciato un’operazione per far uscire gli elettori negli stati indecisi e ha promosso all’infinito la candidatura di Trump sulla sua società di social media X. Trump si è meravigliato pubblicamente del “genio” di Musk e ha giurato di dargli una quantità straordinaria di potere per modellare il bilancio federale. (Musk, la persona più ricca del pianeta, dice di voler eliminare 2mila miliardi di dollari di spesa annuale.) I due sono diventati così intimi che Musk è apparso in una foto di famiglia di Trump pubblicata online il giorno dopo le elezioni.

2- Howard Lutnick

Ceo e azionista di controllo della società finanziaria da 9 miliardi di dollari (fatturato annuo) Cantor Fitzgerald, è un amico di lunga data di Trump e co-presidente del team di transizione di Trump. Il magnate 63enne ha donato 5 milioni di dollari al Make America Great Again PAC di Trump e ha accompagnato il candidato durante la campagna elettorale, inclusa la presentazione di Musk al raduno di Trump al Madison Square Garden di ottobre. Lutnick è diventato famoso per la prima volta dopo l’11 settembre 2001, quando 658 dipendenti della Cantor Fitzgerald, tra cui il fratello di Lutnick, sono morti negli attacchi al World Trade Center di Manhattan. Lutnick, che stava accompagnando il figlio al suo primo giorno di scuola materna, ha promesso di ricostruire e prendersi cura delle famiglie dei dipendenti, raccogliendo per loro 180 milioni di dollari nei primi cinque anni. In qualità di co-presidente della transizione, Lutnick ha giurato di dotare la seconda amministrazione Trump di personale “leale” al capo.

3- John Paulson

Magnate dei fondi speculativi e nativo del Queens come Trump, ha fatto la sua fortuna di 3,8 miliardi di dollari scommettendo contro i mutui subprime nel 2007. Ha venduto a Trump il Doral Resort di Miami nel 2012. Il 68enne miliardario ha donato solo 800.000 dollari alla campagna di Trump in questo ciclo, ma è emerso come un influente consigliere economico di Trump e, a quanto si dice, è uno dei principali candidati per il segretario al Tesoro. Paulson ha affermato di voler estendere i tagli fiscali del 2017 di Donald Trump e di voler collaborare con Musk per tagliare la spesa federale, anche eliminando i sussidi per le energie rinnovabili emanati dall’Inflation Reduction Act, la legge di Biden.

4- Linda McMahon

Co-presidente del team di transizione di Trump con Lutnick, è stata a capo della Small Business Administration durante il primo mandato di Trump e ha donato 15,8 milioni di dollari alla campagna di Trump del 2024. La donna d’affari di 76 anni è pronta a svolgere un ruolo ancora più influente nella seconda amministrazione di Trump come co-fondatrice dell’America First Policy Institute, un think tank (e alternativa al Progetto 2025) che ha redatto quasi 300 azioni esecutive che Trump potrebbe firmare. In precedenza, McMahon ha aiutato il marito miliardario e collega alleato di Trump, Vince McMahon, a gestire il gigante della promozione del wrestling WWE, da lui fondato e che è stato uno dei maggiori finanziatori della ormai defunta Trump Foundation. (Si dice che Vince sia sotto inchiesta federale per presunto traffico sessuale, cosa che ha negato).

5- Dana White

Presidente della società di arti marziali miste Ufc, ha sostenuto Trump durante tutte e tre le sue campagne presidenziali. La loro relazione è iniziata nei giorni pre-politici, quando Trump era un fan della competizione di combattimento di White e ospitava eventi MMA nelle sue proprietà. Nel giugno 2021, quando Trump era ancora persona non gradita dopo la rivolta del 6 gennaio, White ha accolto Trump a un evento UFC in una delle prime apparizioni pubbliche di Trump dopo aver lasciato l’incarico. Durante il suo discorso della vittoria nelle prime ore del 6 novembre, Trump ha invitato White a parlare. “Nessuno lo merita di più”, ha tuonato White dal podio. Alcuni nel mondo MAGA chiedono che White diventi il ​​nuovo addetto stampa di Trump, sebbene White abbia affermato di non avere “aspirazioni politiche personali”.

6- Scott Bessent

Dirigente di hedge fund dai modi gentili che in passato ha lavorato per George Soros, si è ritagliato un ruolo nel MAGA-land all’inizio di quest’anno dopo aver sostenuto Trump all’inizio delle primarie repubblicane e aver donato 3 milioni di dollari ai PAC di Trump e ai comitati del Partito Repubblicano. Consulente economico chiave il cui nome è stato proposto per una posizione di gabinetto, Bessent ha sostenuto la riduzione della spesa federale e la ristrutturazione della Federal Reserve per dare meno potere al presidente. “Penso che avremo un importante riallineamento economico internazionale”, ha detto Bessent a Forbes in un’intervista il giorno prima delle elezioni, durante la quale ha confermato il suo interesse a lavorare per Trump. “Vorrei farne parte, sia dall’interno che dall’esterno”.

7- Vivek Ramaswamy

Il 39enne miliardario biotech – che si è candidato alle primarie repubblicane come alternativa favorevole a Trump e si è subito ritirato – è stato un onnipresente sostituto di Trump durante le elezioni generali. L’imprenditore indiano-americano, che ha acquistato una quota di attivisti nella società di media Buzzfeed all’inizio di quest’anno e che è autore del best-seller Woke, Inc., ha sostenuto la chiusura delle agenzie del governo federale, tra cui l’Fbi e il Dipartimento dell’istruzione. L’imprenditore della generazione dei Millennial sarebbe in lizza per una posizione nel gabinetto. “Lo porteremo dentro”, ha detto Trump durante un comizio in Pennsylvania il 9 ottobre. “Farà parte di qualcosa di davvero grande”.

8- Robert F. Kennedy Jr.

Discendente della dinastia politica dei Kennedy, ha sostenuto Trump ad agosto dopo aver sospeso la sua campagna presidenziale come candidato indipendente. L’ex democratico e avvocato ambientalista si è costruito un seguito fedele come scettico sui vaccini; ha chiesto la chiusura di interi dipartimenti della FDA e la rimozione del fluoro dall’acqua potabile. RFK, Jr. ha affermato che Trump lo metterà a capo delle agenzie di sanità pubblica, tra cui il Dipartimento dell’agricoltura e il Dipartimento della salute e dei servizi umani, in un ruolo di supervisione. “Renderà di nuovo sana l’America”, ha detto Trump durante il suo discorso di vittoria. “Divertiti, Bobby”.

9- Marc Andreessen

Il venture capitalist della Silicon Valley con un patrimonio netto stimato di 1,9 miliardi di dollari, ha sostenuto Trump a luglio prima di donare 2,5 milioni di dollari a sostegno della sua campagna. Democratico da sempre, Andreessen ha spiegato il suo cambiamento politico in un podcast con il suo partner di investimento Ben Horowitz, che ha anche sostenuto Trump (prima di fare parzialmente marcia indietro e donare ad Harris all’inizio di ottobre). Andreessen ha citato l’ostilità dell’amministrazione Biden nei confronti del settore tecnologico, anche nei confronti delle criptovalute, un pilastro importante del portafoglio di investimenti di Andreessen Horowitz, e delle fusioni e acquisizioni, un pilastro del settore del venture capital, come motivi della sua svolta trumpiana. L’imprenditore di Internet avrebbe dovuto cenare con Trump a Mar-a-Lago la sera delle elezioni.

10- Timothy Mellon

Erede della fortuna bancaria Mellon, è stato il più grande donatore singolo di Trump nel 2024 (più di Musk), con 150 milioni di dollari al super PAC Make America Great Again di Trump. Ha anche sostenuto RFK, Jr. (prima che si ritirasse) con una donazione di 25 milioni di dollari. Gli obiettivi politici di Mellon non sono chiari, ma nella sua carriera imprenditoriale come proprietario di una ferrovia è andato in guerra con i sindacati e ha donato a gruppi conservatori come la Heritage Foundation. L’81enne solitario vive in un ranch nel Wyoming e non viene fotografato da anni. Nonostante tutte le sue donazioni, insiste nel dire che non è così ricco come sembra. “NON è miliardario!” ha scritto il nipote del magnate bancario (e Segretario del Tesoro degli Stati Uniti negli anni ’20) Andrew Mellon in una mail a Forbes all’inizio di quest’anno.

11- Joe Rogan

L’ex comico e commentatore della UFC diventato podcaster, ha intervistato Trump per tre ore dieci giorni prima delle elezioni e poi ha pubblicamente sostenuto Trump alla vigilia delle elezioni. Il collega Trumpfluencer Dana White ha ringraziato “il potente Joe Rogan” mentre si rivolgeva alla folla di Trump durante il suo discorso della vittoria. Il suo podcast, The Joe Rogan Experience, ha più di 18 milioni di iscritti e ha ottenuto 5,6 miliardi di visualizzazioni su YouTube. “È il più grande che ci sia al mondo, di gran lunga”, si è vantato Trump alla folla mentre annunciava l’appoggio di Rogan.

12- Jeffrey Yass

Co-fondatore del gigante del market making Susquehanna, è da tempo un mega-donatore del partito repubblicano e una delle 30 persone più ricche del mondo, con una fortuna stimata di 50 miliardi di dollari che include una quota di 21,5 miliardi di dollari nella società madre di TikTok, ByteDance. Libertario che ha sostenuto altri candidati come Tim Scott e Vivek Ramasawmy durante le primarie repubblicane, Yass avrebbe incontrato Trump all’inizio di quest’anno e incaricato i suoi consiglieri di fare pressioni sul team di Trump a sostegno di TikTok, che Trump aveva precedentemente cercato di vietare durante il suo mandato. All’inizio di quest’anno, Trump si è espresso contro un tentativo del Congresso di vietare l’app e, a giugno, Trump si è unito a TikTok, dove ora ha 14 milioni di follower.

13- Doug Burgum

L’imprenditore, governatore del Dakota del Nord e candidato presidenziale di breve durata, era nella rosa dei candidati alla vicepresidenza di Trump. Un motivo per cui a Trump piace Burgum: ha iniziato la sua carriera nel mondo degli affari, avviando un’attività di software prima di venderla a Microsoft, dove ha lavorato come dirigente per anni prima di entrare nella mischia politica. Burgum (la cui ricchezza personale Forbes stima sia superiore ai 100 milioni di dollari) è stato proposto come potenziale Segretario all’Energia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .