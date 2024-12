Il patrimonio di Trump è aumentato di 3,6 miliardi di dollari: come è cambiato nell’ultimo anno

In un anno, Donald Trump è passato da un patrimonio netto di 2,5 miliardi di dollari e da un notevole carico legale, a diventare presidente eletto. È anche rientrato nella classifica di Forbes delle persone più ricche d’America. Questo grazie alla sua partecipazione di maggioranza in Truth Social, che ha contribuito a far crescere il suo patrimonio netto fino a 6,1 miliardi di dollari.

In ordine di tempo

Gennaio 2024

All’inizio di quest’anno, il patrimonio netto di Trump era di circa 2,5 miliardi di dollari, cifra riportata da Forbes nel settembre 2023 per l’elenco annuale dei 400 americani più ricchi. Questa cifra è inferiore rispetto al periodo precedente, quando era in carica, e il suo patrimonio netto aveva raggiunto i 4 miliardi di dollari. Tuttavia, il suo patrimonio era meno volatile prima di diventare proprietario di una società pubblica.

26 marzo 2024

Il patrimonio netto di Trump è salito a 6,4 miliardi di dollari in un solo giorno, grazie alla quotazione in borsa della società madre Truth Social. In precedenza, il suo patrimonio era sceso a 2,3 miliardi di dollari, influenzato dalle sue difficoltà legali tra gennaio e marzo. Le azioni sono schizzate in alto dopo la chiusura della fusione inversa tra Digital World Acquisition Corp e Trump Media & Technology Group (TMTG), approvata dopo mesi di ritardi.

27 marzo 2024

Nel giro di due giorni dalla quotazione in borsa, Trump tocca un patrimonio netto di 7 miliardi di dollari, grazie al continuo entusiasmo per l’azienda.

16 aprile 2024

Il patrimonio netto di Trump, pari a 3,67 miliardi di dollari, ha toccato uno dei punti più bassi dell’anno il 16 aprile, quando il prezzo delle azioni TMTG ha toccato il fondo dopo un calo durato diversi giorni, ma il titolo ha iniziato a salire entro la fine del mese, portando il patrimonio netto di Trump a 7,6 miliardi di dollari il 30 aprile, grazie all’ampliamento della sua partecipazione.

9 maggio 2024

Per la seconda volta in un anno, il patrimonio netto di Trump è raddoppiato, superando gli 8,1 miliardi di dollari, il valore più alto di sempre. Questo valore è rimasto sopra i 5 miliardi per tutto il mese, per poi raggiungere nuovamente gli 8 miliardi il 14 maggio. Lo stesso giorno, una giuria ha stabilito che Trump aveva abusato della scrittrice E. Jean Carroll della rivista Elle, condannandolo a risarcirla con 5 milioni di dollari. Pochi giorni prima, la star del cinema per adulti Stormy Daniels aveva testimoniato in un processo per denaro sporco contro Trump, che è stato poi condannato.

31 maggio 2024

Il patrimonio netto di Trump è sceso di circa 300 milioni di dollari a 7,5 miliardi di dollari il giorno in cui una giuria l’ha giudicato colpevole di tutte le 34 accuse di falsificazione di documenti aziendali nel processo penale per l’uso di denaro sporco che risale al 2023.

15 luglio 2024

L’attentato contro Trump durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, il 14 luglio, è stato seguito da un’impennata di TMTG, che ha fatto salire il suo patrimonio netto di oltre 1 miliardo di dollari a 6,1 miliardi.

13 settembre 2024

Trump ha annunciato che non avrebbe venduto le sue azioni di TMTG poiché il periodo di blocco che gli impediva di vendere era prossimo alla scadenza. Il suo patrimonio netto è aumentato di circa 200 milioni di dollari, raggiungendo i 3,9 miliardi, come ha dichiarato ai giornalisti: “Non venderò. No, mi piace”. Il rimbalzo è avvenuto pochi giorni dopo il crollo del suo patrimonio netto in seguito alla sua performance nel dibattito contro la vicepresidente Kamala Harris, e le azioni sono rimaste in negativo per tutto il mese, raggiungendo alcuni dei punti più bassi dell’anno.

1 ottobre 2024

Le stesse azioni di TMTG lo poi hanno riportato nella lista Forbes 400 del 2024, dove si è classificato al 319° posto con un patrimonio netto di 4,3 miliardi di dollari, dopo essere stato escluso dalla lista nel 2021 per la prima volta in 25 anni.

29 ottobre 2024

Nel picco più significativo dell’anno, il patrimonio netto di Trump ha raggiunto per la terza volta un picco di 8 miliardi di dollari, dopo diverse settimane di rally di TMTG, quando le probabilità di una vittoria di Trump sono aumentate.

6 novembre 2024

La vittoria elettorale di Trump ha portato il suo patrimonio netto a 6,2 miliardi di dollari il giorno successivo alla vittoria e il suo patrimonio netto è rimasto costantemente intorno ai 5,1 miliardi di dollari e oltre per tutto il mese.

6 dicembre 2024

Dopo il primo mese da presidente eletto, in cui si è concentrato sulla transizione, il patrimonio netto di Trump è salito, dal 6 al dicembre, a 6 miliardi di dollari, raggiungendo i 6,51 miliardi di dollari il 16 dicembre e spostandosi leggermente il 20 dicembre, quando ha trasferito la sua intera partecipazione a un trust.

Cosa possiede Donald Trump?

Il portafoglio di beni di Trump al 23 dicembre valeva 6,1 miliardi di dollari, il che lo rende la 530esima persona più ricca del mondo. La sua ricchezza è in gran parte legata al valore di TMTG. La sua quota del 60% in questo titolo fluttuante lo rende il maggiore azionista e costituisce più della metà del suo patrimonio netto. Possiede anche circa 1,1 miliardi di dollari di grattacieli, attici, edifici, case, hotel e campi da golf in tutto il mondo. Inoltre, possiede un’attività di licensing e vende vari prodotti, come NFT a tema Trump, scarpe da ginnastica, bibbie di produzione cinese, chitarre, acqua di colonia e orologi.

Quanto spende Trump ogni anno?

Tra il 2010 e il 2019 Trump ha speso in media circa 130 milioni di dollari all’anno, come ha riportato Forbes accedendo ai registri bancari divulgati per la prima volta a dicembre dal processo per frode civile a carico di Trump. In questo quasi decennio sono stati effettuati diversi acquisti significativi, come il Boeing 757 personalizzato che sarebbe diventato il Trump Force One, importanti proprietà e ristrutturazioni.

Quanto ha guadagnato Trump come presidente?

Secondo Forbes, Trump ha guadagnato più soldi come presidente in carica di qualsiasi altro presidente precedente. Il suo assortimento di aziende ha portato circa 2,4 miliardi di dollari di entrate e circa 550 milioni di dollari di reddito dal 2017 al 2020.

Quanto ha raccolto la campagna di Trump per il 2024?

Il comitato per la campagna di Trump ha raccolto circa 388 milioni di dollari dal gennaio 2023 all’ottobre 2024, finendo per avere circa 36 milioni di dollari in contanti. I PAC affiliati a Trump hanno raccolto 1,1 miliardi di dollari. Forbes ha riferito che Trump non ha speso soldi propri per la campagna: infatti, molte delle sue attività, come il suo aereo, sono state assunte dalla campagna mentre lui si muoveva per l’America.

La sentenza

Il procuratore generale di New York Letitia James ha dichiarato a dicembre che Trump non sarà esonerato dal pagamento dei 454 milioni di dollari, più gli interessi, ordinati nella sentenza di febbraio del suo processo per frode civile. Il pagamento è la sentenza emessa contro Trump per aver intenzionalmente approvato documenti finanziari che esageravano il valore dei suoi beni per ottenere migliori opportunità commerciali.

La sentenza è stata rinviata per le 34 condanne di Trump per reati legati al processo per l’uso di denaro sporco dopo essere diventato presidente eletto. Trump vuole che la sua condanna sia annullata, mentre i pubblici ministeri vogliono rimandare la sentenza a dopo il suo mandato presidenziale. Anche le altre tre cause in corso si sono in gran parte dissolte, tra cui l’accusa federale contro Trump per aver tentato di rovesciare le elezioni del 2020, la causa federale per l’accusa di aver conservato documenti riservati nella sua casa in Florida e la causa in pausa per le accuse penali in Georgia per la presunta interferenza con i risultati delle elezioni del 2020.

I debiti di Trump

Trump ha debiti per oltre 1,5 miliardi di dollari. Ha prestiti su più di 10 proprietà, tra cui un ufficio a New York dove i suoi 118 milioni di dollari superano il valore della proprietà di qualche milione di dollari. Deve anche pagare gli oltre 480 milioni di dollari, più gli interessi, del processo per frode civile di New York e i potenziali 92 milioni di dollari a Carroll per le due sanzioni. Quest’anno Trump ha pagato obbligazioni per Carroll, dovendo a quest’ultima 91,6 milioni di dollari per una sanzione e 5,5 milioni di dollari per l’altra.

Sullo sfondo

La fusione inversa di Truth Social si è rivelata uno dei suoi successi più importanti: è l’unico politico statunitense a ricavare una quantità così significativa di ricchezza dal suo status e dalla sua carriera politica, come ha riportato Forbes a settembre. Ma la società non è tutta rose e fiori per Trump.

TMTG è in gran parte considerata un “titolo meme”, ovvero un titolo che non ha valore per i suoi prodotti ma è alimentato dal clamore di internet. In un anno ha registrato una perdita netta di 380 milioni di dollari. A novembre ha registrato una perdita netta di 19 milioni di dollari. Il prezzo delle azioni risponde chiaramente alla presenza di Trump sui media e su Internet, come dimostra la volatilità del prezzo delle azioni, che si è ripetuta nel corso dell’anno per adeguarsi al suo posizionamento nelle elezioni. Come riportato da Forbes a settembre, la situazione finanziaria dell’azienda è “assurda”.

