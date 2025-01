Investimenti e innovazione: i progetti di crescita sostenibile di Fine Foods

BRANDVOICE – Fine Foods | PAID PROGRAM

Negli ultimi anni Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M, società italiana quotata su Euronext Star, che sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l’industria nutraceutica, farmaceutica e cosmetica, è cresciuta a un tasso doppio rispetto a quello del mercato di riferimento – che si posiziona intorno al 5% – e ha chiuso i primi nove mesi del 2024 con ricavi consolidati a 177,2 milioni di euro e un ebitda adjusted di 23,4 milioni di euro, in crescita del 27,8% rispetto al pari periodo del 2023.

L’offerta di Fine Foods si contraddistingue per alta innovazione, solido background scientifico, ridotto time-to-market e per investimenti che mirano a ottimizzare la capacità produttiva delle tre business unit. In Fine Foods, il know-how acquisito negli anni e gli importanti investimenti nelle più avanzate tecnologie si affiancano all’ascolto continuo dei clienti, per comprenderne le esigenze, e alla passione che caratterizza tutto il team: tutto ciò consente la costruzione di un rapporto di partnership continuativa nel tempo.

Se da un lato i dati di mercato mostrano spazi di crescita in tutti i segmenti in cui il Gruppo opera, dall’altro si assiste alla tendenza da parte dei grandi marchi a trasferire le produzioni a partner terzi: Fine Foods mira ad aumentare le proprie quote di mercato, continuando lo sviluppo del business lungo le tre direttrici – nutraceutica, farmaceutica e cosmetica – attraverso il rafforzamento delle attività nelle rispettive business unit. Le iniziative commerciali della business unit Nutra si concentrano su qualità, innovazione e sviluppo di servizi a supporto dei clienti. Inoltre, nel 2025 si prevedono i primi investimenti destinati all’ampliamento della capacità produttiva dell’attuale stabilimento di Verdellino-Zingonia.

La business unit Pharma proseguirà con attività mirate a gestire la forte crescita prevista, derivante dagli accordi pluriennali già sottoscritti con importanti clienti internazionali. L’ampliamento dello stabilimento di Brembate, avviato a fine 2023, sarà completato nel 2025. Nella Cosmetica, dopo l’integrazione, la riorganizzazione e l’ottimizzazione dei processi e gli investimenti sostenuti, si iniziano a osservare, grazie alla maggiore efficienza ottenuta, i primi segnali positivi: è atteso un miglioramento dei ricavi e della marginalità, che contribuirà positivamente ai risultati di Gruppo nei prossimi trimestri.

Fine Foods potrà sostenere, nei prossimi anni, la propria crescita in linea con i trend storici, sia a livello di ricavi sia di marginalità che, peraltro, già ha iniziato a mostrare un progressivo miglioramento portandosi oltre il 13% nei primi nove mesi del 2024. Il Gruppo, da sempre attento ai temi esg, ha inoltre in atto un piano di sostenibilità con cui si impegna nel perseguire finalità di beneficio comune e a operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente, e vari portatori di interesse, mirando a essere un punto di riferimento per i clienti anche in termini di prodotti rispondenti alle crescenti aspettative del mercato in tema di sostenibilità.

