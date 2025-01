I 20 club sportivi più redditizi del mondo

I Dallas Cowboys guidano la top 20 che ha accumulato in totale 3,9 miliardi di dollari di reddito operativo. Ma i nuovi accordi mediatici della Nba potrebbero presto cambiare l’equilibrio del potere.

Oggi le squadre della Nfl non devono lavorare così duramente per coprire le proprie spese. Nella stagione 2023, ciascuna incassato circa 323 milioni di dollari dagli accordi mediatici e di sponsorizzazione della lega. Ma i Dallas Cowboys stanno facendo ancora di più.

La classifica delle 20 squadre più profittevoli del mondo

La squadra sportiva di maggior valore al mondo, 10,1 miliardi di dollari, è anche la più redditizia al mondo, con un reddito operativo 2023 di circa 564 milioni di dollari. La seconda, i Los Angeles Rams, ha raggiunto a malapena la metà di quella cifra, 286 milioni di dollari, mentre i New England Patriots, ​​al n. 3, 261 milioni di dollari.

In totale, le 20 squadre sportive più redditizie comprendono nove NFL, cinque della NBA, tre della NHL e tre della Premier League inglese. Insieme, hanno generato circa 3,9 miliardi di dollari di profitti durante la stagione più recente con i dati disponibili; una media di 195 milioni di dollari a squadra, in aumento del 12% rispetto alle prime 20 dell’anno precedente.

I Cowboys si distinguono grazie ai loro quasi 800 milioni di dollari di entrate locali, dalla vendita dei biglietti, dalle concessioni, dal merchandising e da altri flussi del club. Nessun’altra squadra di football professionistico ha superato i 400 milioni di dollari.

Dallas Cowboys, un modello replicabile

Ma Dallas offre un modello più replicabile sotto altri aspetti, a partire dal fatto che proviene dalla NFL, dove le squadre, secondo le stime di Forbes, hanno avuto una media di 143 milioni di dollari di reddito operativo nel 2023 e nessuna di esse ha avuto meno di 56 milioni di dollari. Giocare in un grande mercato offre anche un vantaggio finanziario e il controllo del suo stadio assicura che possa estrarre il massimo valore dalle fonti di reddito, tra cui sponsorizzazioni e suite di lusso, nonché concerti e altri eventi non sportivi tenuti nella sede.

Non guasta, inoltre, che la NFL, come la NBA e la NHL, tenga sotto controllo la spesa con un sistema di salary cap e una divisione collettivamente negoziata delle entrate dell’intera lega tra giocatori e proprietari delle squadre. Nei campionati calcistici europei, al contrario, le normative del fair play finanziario della Uefa mantengono gli stipendi in linea con i ricavi del club, ma non ci sono limiti per le commissioni di trasferimento o gli stipendi.

È una delle ragioni principali per cui colossi come il Barcellona (che ha avuto una perdita operativa di 145 milioni di $ durante la stagione 2022-23) e il Paris Saint-Germain (perdita operativa di 126 milioni di $) non si avvicinano minimamente alla soglia per la lista delle squadre sportive più redditizie al mondo.

Gli squilibri tra competizioni

Allo stesso modo, la MLB ha una “tassa di equilibrio competitivo” per scoraggiare la spesa eccessiva dei giocatori, ma nessun limite fisso. Quel sistema rende i New York Mets la squadra sportiva meno redditizia al mondo, con una perdita operativa stimata di 292 milioni di $ nel 2023 dopo che il club ha pagato una quota di 101 milioni di $ in tasse in aggiunta a un monte stipendi di 375 milioni di $.

Tuttavia, i Mets sono un’eccezione tanto quanto i Cowboys. Tra le 174 squadre sportive valutate da Forbes nel 2024, 141 erano redditizie e altre cinque erano in pareggio. E delle 28 squadre in rosso, 15 provenivano dalla Major League Soccer ancora relativamente alle prime armi.

La ribalta della Nba

Sono lontani i giorni in cui la proprietà di una squadra era solo una questione di ego o una scommessa sul fatto che i guadagni in conto capitale in un’eventuale vendita avrebbero superato le perdite subite lungo il percorso. Ora, la redditività è l’aspettativa, il che aiuta a spiegare perché le società di private equity e altri investitori istituzionali siano improvvisamente così ansiosi di affondare i denti nelle squadre sportive.

La NFL, ovviamente, è un obiettivo allettante, dopo che la lega, ad agosto, ha iniziato a consentire alle società di private equity di acquisire quote di minoranza delle squadre. Ma la NBA, che ha selezionato il suo primo partner di private equity nel 2020 e ha regole più flessibili per gli investitori istituzionali rispetto alla NFL, potrebbe presto scuotere la classifica delle più redditizie. I nuovi accordi mediatici nazionali della lega, che entreranno in vigore la prossima stagione, valgono più del doppio del pacchetto attuale, mandando in overdrive una macchina per fare soldi.

Ecco le 20 squadre sportive più redditizie del mondo, classificate in base al reddito operativo stimato (guadagni prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento) durante la stagione più recente con dati disponibili.

1. Dallas Cowboys

Reddito operativo: $564 milioni

Lega: NFL | Valore: $10,1 miliardi| Proprietario: Jerry Jones

2. Los Angeles Rams

Reddito operativo: $286 milioni

Lega: NFL | Valore: $7,6 miliardi | Proprietario: E. Stanley Kroenke

3. New England Patriots

Reddito operativo: $261 milioni

Lega: NFL | Valore: $7,4 miliardi | Proprietario: Robert Kraft

4. Edmonton Oilers

Reddito operativo: $213 milioni

Lega: NHL | Valore: $2,65 milliardi | Proprietario: Daryl Katz

5. Los Angeles Lakers

Reddito operativo: $199 milioni

Lega: NBA | Valore: $7,1 miliardi | Proprietari: Jerry Buss Family Trusts, Mark Walter, Todd Boehly

6. New York Giants

Reddito operativo: $190 milioni

Lega: NFL | Valore: $7,3 miliardi | Proprietari: John Mara, Steven Tisch

7. Manchester United

Reddito operativo: $187 milioni

Lega: Premier League | Valore: $6,55 miliardi | Proprietari: Glazer family, James Ratcliffe

8. New York Knicks

Reddito operativo: $182 milioni

Lega: NBA | Valore: $7,5 miliardi | Proprietario: Madison Square Garden Sports

9. Houston Texans

Reddito operativo: $164 milioni

Lega: NFL | Valore: $6,1 miliardi | Proprietario: Cal McNair

10. Tottenham Hotspur

Reddito operativo: $161 milioni

Lega: Premier League | Valore: $3,2 miliardi | Proprietari: Joseph Lewis Family Trust, Daniel Levy

11. (pari merito) Houston Rockets

Reddito opertivo: $160 milioni

Lega: NBA | Valore: $4,9 miliardi | Proprietario: Tilman Fertitta

11. (pari merito) Washington Commanders

Reddito operativo: $160 milioni

Lega: NFL | Valore: $6,3 miliardi | Proprietario: Josh Harris

13. (pari merito) Dallas Mavericks

Reddito operativo: $158 milioni

Lega: NBA | Valore: $4,7 miliardi | Proprietari: Adelson family, Mark Cuban

13. (pari merito) Philadelphia Eagles

Reddito operativo: $158 milioni

Lega: NFL | Valore: $6,6 miliardi | Proprietario: Jeffrey Lurie

15. Manchester City

Reddito operativo: $148 milioni

Lega: Premier League | Valore: $5,1 miliardi | Proprietario: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan

16. Indianapolis Colts

Reddito operativo: $146 milioni

Lega: NFL | Valore: $4,8 miliardi | Proprietario: James Irsay

17. San Francisco 49ers

Reddito operativo: $144 milioni

Lega: NFL | Valore: $6,8 miliardi | Proprietario: York family

18. Los Angeles Kings

Reddito operativo: $143 milioni

Lega: NHL | Valore: $2,9 miliardi | Proprietario: Philip Anschutz

19. (pari merito) Golden State Warriors

Reddito operativo: $142 milioni

Lega: NBA | Valore: $8,8 miliardi | Proprietari: Joe Lacob, Peter Guber

19. (pari merito) Montreal Canadiens

Reddito operativo: $142 milioni

Lega: NHL | Valore: $3 B | Proprietario: Molson family

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .