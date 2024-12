L’italiana Jasmine Paolini è tra le 20 atlete donne più pagate al mondo

articolo di Brett Knight e Justin Birnbaum

Gli sport femminili stanno cavalcando una scia positiva e finalmente stanno portando al rialzo gli stipendi delle atlete. La nuova stella dell’Indiana Fever, Caitlin Clark, che ha contribuito a spingere la WNBA a nuovi livelli record per presenze e spettatori, quest’anno ha guadagnato circa 8,1 milioni di dollari, eguagliando il record, sempre nel basket femminile, stabilito l’anno scorso da Candace Parker, che proprio quest’anno ha annunciato il suo ritiro.

La golfista thailandese Jeeno Thitikul ha incassato un assegno da 4 milioni di dollari al CME Group Tour Championship di novembre, il premio più alto mai assegnato nella storia del golf femminile, mentre la sua rivale dell’LPGA Tour, Nelly Korda, ha incassato in totale 12,5 milioni di dollari, il miglior risultato di una golfista nei 17 anni in cui Forbes ha realizzato le classifiche sui guadagni delle atlete.

Coco Gauff comanda la classifica delle atlete più pagate

Entrando nel dettaglio, i 34,4 milioni di dollari incassati dalla ventenne stella del tennis Coco Gauff rappresentano uno dei guadagni migliori in assoluto mai registrati da un’atleta donna, dietro solo a Naomi Osaka e Serena Williams, che hanno raggiunto rispettivamente i 57,3 milioni di dollari e i 45,9 milioni di dollari di guadagni totali, nella classifica di Forbes per il 2021.

Guadagni in aumento, ma il distacco con gli uomini è ancora evidente

Nel complesso, le 20 atlete più pagate al mondo presenti in classifica – dove ritroviamo anche Korda in ottava posizione, Thitikul in dodicesima e Clark in tredicesima – hanno incassato più di 258 milioni di dollari nel 2024. Cifra che supera di poco i guadagni complessivi della top 20 del 2022, quando Osaka e Williams hanno totalizzato più di 92 milioni di dollari in due, e che rappresenta un aumento del 15% rispetto ai 226 milioni di dollari della top 20 del 2023.

Tuttavia, complessivamente, i guadagni fatti registrare da tutte le atlete più pagate al mondo è inferiore del 12% rispetto ai guadagni riportati dai 20 atleti uomini più pagati al mondo, i quali hanno incassato circa 2,23 miliardi di dollari nella classifica degli atleti più pagati al mondo di Forbes del 2024 (basti pensare che nella top 50 di questa classifica non vi è traccia di un’atleta donna).

I motivi

Tradizionalmente, le atlete hanno meno opportunità in termini di sponsorizzazione e hanno ingaggi più bassi rispetto agli uomini: fuori dal campo le atlete presenti nella top 20 hanno guadagnato circa 191 milioni di dollari fuori dal campo quest’anno. Gli uomini, invece, 624 milioni di dollari. La grande differenza però la si ha sul campo, guardando agli ingaggi, ai bonus e ai montepremi. Questa stagione, l’ingaggio più alto è stato di 241.984 dollari. Al contrario, secondo il database Spotrac, nell’Nba, sono 41 i giocatori che, solo con i loro ingaggi, surclasseranno i guadagni totali registrati da Gauff. Il divario è meno netto negli sport individuali, ma ci sono ancora delle disparità. Nel golf, nel 2024, Thitikul ha battuto il record di montepremi in una sola stagione dell’LPGA Tour, vecchio di 17 anni, con 6,1 milioni di dollari. Comunque meno di quanto hanno guadagnato quest’anno 33 uomini del PGA Tour e del LIV Golf. Nel tennis, invece, se i quattro tornei del Grande Slam garantiscono lo stesso montepremi a uomini e donne, i tornei più piccoli invece non offrono la stessa garanzia.

In totale, solo quattro delle 20 atlete più pagate hanno guadagnato di più in campo che fuori, e il totale dei guadagni in campo delle prime 20, pari a 68 milioni di dollari (ossia il 26% del loro totale). Peraltro, la maggior parte di questi guadagni proveniva da tenniste. La top 20 degli uomini, al contrario, deve i suoi guadagni soprattutto al campo: il 72% del totale, praticamente quasi l’esatto opposto della percentuale femminile. La discrepanza nei compensi inizia con le entrate: le leghe femminili hanno dei budget più piccoli. Ma ciò potrebbe cambiare presto. Annualmente, la WNBA riceverà presumibilmente 200 milioni di dollari l’anno per i diritti tv nazionali come parte degli accordi stipulati dalla Nba, quest’estate, con i media. Accordi del valore di 11 anni e di 76 miliardi di dollari. Stiamo parlando di un aumento di sei volte rispetto al precedente accordo della WNBA con ESPN, secondo Sportico. L’LPGA Tour mettere in palio 131 milioni di dollari come premi nei suoi 33 tornei della prossima stagione, un aumento del 90% dal 2021. Infine, il WTA Tour si è impegnato a raggiungere la parità di retribuzione tra tennisti uomini e donne negli eventi combinati di livello 500 e 1000 entro il 2033.

Nel frattempo, la NWSL, che ha ricevuto investimenti da grandi personaggi, tra cui il ceo della Disney, Bob Iger, ha accettato di implementare un sistema di free agent come parte di un accordo di contrattazione collettiva annunciato ad agosto. E stanno nascendo nuove leghe femminili nell’hockey (la Professional Women’s Hockey League), nel softball (la Athletes Unlimited Softball League) e nel basket (Unrivaled), tra gli altri sport.

Intanto, anche se la classifica delle atlete più pagate al mondo rimane dominata dal tennis, ora c’è sempre un maggior equilibrio tra i vari sport. Non a caso, la classifica di quest’anno include tre golfiste, due cestiste, una calciatrice, una ginnasta, una sciatrice freestyle e una giocatrice di badminton. (Cinque anni fa, l’intera top 10 proveniva dal tennis).

Undici atlete hanno superato i 10 milioni di dollari

Infine, se quest’anno undici atlete hanno superato i 10 milioni di dollari di guadagni, secondo le stime di Forbes, contestualmente 17 delle top 20 hanno meno di 30 anni. L’età media, infatti, è di soli 26 anni, il che significa che i migliori anni di queste atlete potrebbero ancora dover arrivare.

Ecco la top 20 delle atlete più pagate al mondo

tutte le cifre sono espresse in dollari

Coco Gauff: 34,4 milioni

Sport: Tennis | Nazionalità: USA | Età: 20 | In campo: 9,4 milioni • Fuori campo: 25 milioni

Iga Świątek: 23,8 milioni

Sport: Tennis | Nazionalità: Polonia | Età: 23 | In campo: 8,8 milioni • Fuori campo: 15 milioni Eileen Gu: 22,1 milioni

Sport: Sci freestyle | Nazionalità: Cina | Età: 21 | In campo: 0,1 milioni • Fuori campo: 22 milioni Qinwen Zheng: 20,6 milioni

Sport: Tennis | Nazionalità: Cina | Età: 22 | In campo: 5,6 milioni • Fuori campo: 15 milioni Aryna Sabalenka: 18,7 milioni

Sport: Tennis | Nazionalità: Bielorussia | Età: 26 | In campo: 9,7 milioni • Fuori campo: 9 milioni Naomi Osaka: 12,9 milioni

Sport: Tennis | Nazionalità: Giappone | Età: 27 | In campo: 0,9 milioni • Fuori campo: 12 milioni Emma Raducanu: 12,9 milioni

Sport: Tennis | Nazionalità: Regno Unito | Età: 22 | In campo: 0,9 milioni • Fuori campo: 12 milioni



Nelly Korda: 12,5 milioni

Sport: Golf | Nazionalità: USA | Età: 26 | In campo: 4,5 milioni • Fuori campo: 8 milioni Venus Williams: 12,1 milioni

Sport: Tennis | Nazionalità: USA | Età: 44 | In campo: 0,1 milioni • Fuori campo: 12 milioni Simon Biles: 11,2 milioni

Sport: Ginnastica | Nazionalità: USA | Età: 27 | In campo: 0,2 milioni • Fuori campo: 11 milioni Jessica Pegula: 10,2 milioni

Sport: Tennis | Nazionalità: USA | Età: 30 | In campo: 4,2 milioni • Fuori campo: 6 milioni Jeeno Thitikul: 9,3 milioni

Sport: Golf | Nazionalità: Thailandia | Età: 21 | In campo: 7,3 milioni • Fuori campo: 2 milioni Caitlin Clark: 8,1 milioni

Sport: Basket | Nazionalità: USA | Età: 22 | In campo: 0,1 milioni • Fuori campo: 8 milioni Jasmine Paolini: 8 milioni

Sport: Tennis | Nazionalità: Italia | Età: 28 | In campo: 6,5 milioni • Fuori campo: 1,5 milioni Elena Rybakina: 7,9 milioni

Sport: Tennis | Nazionalità: Kazakistan | Età: 25 | In campo: 3,9 milioni • Fuori campo: 4 milioni Alex Morgan: 7,6 milioni

Sport: Calcio | Nazionalità: USA | Età: 35 | In campo: 0,6 milioni • Fuori campo: 7 milioni P.V. Sindhu: 7,1 milioni

Sport: Badminton | Nazionalità: India | Età: 29 | In campo: 0,1 milioni • Fuori campo: 7 milioni Leylah Fernandez: 6,5 milioni

Sport: Tennis | Nazionalità: Canada | Età: 22 | In campo: $ 1,5 milioni • Fuori campo: $ 5 milioni

Sabrina Ionescu: 6,3 milioni

Sport: Basket | Nazionalità: USA | Età: 27 | In campo: 0,3 milioni • Fuori campo: 6 milioni Lydia Ko: 6,3 milioni

Sport: Golf | Nazionalità: Nuova Zelanda | Età: 27 | In campo: 3,3 milioni • Fuori campo: 3 milioni

