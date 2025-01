Alibaba: il motore di ricerca basato sull’Ia supera le 500mila Pmi a livello mondiale

Accio, il motore di ricerca di Alibaba basato sull’intelligenza artificiale, ha raggiunto un importante traguardo: oltre 500mila piccole e medie imprese lo utilizzano attivamente dal suo lancio a novembre 2024. In particolare, tra novembre e dicembre, è stato impiegato da molte Pmi per gestire gli acquisti legati al black friday e al Natale.

Come funziona il motore di ricerca di Alibaba

Il motore di ricerca è progettato per aiutare le Pmi a trovare in modo semplice e intuitivo i prodotti di cui hanno bisogno, con l’obiettivo di connetterle ai fornitori più adatti per trasformare le loro idee in progetti. Con oltre 7.600 categorie di prodotti e l’analisi di più di 200 milioni di parametri specifici nell’e-commerce globale, Accio è in grado di indicizzare milioni di fornitori in tutto il mondo. La funzione Accio Inspiration, ad esempio, ha aumentato i tassi di conversione per i fornitori di quasi il 30%, passando dalla semplice ricerca all’invio di richieste di preventivo.

Accio è stato sviluppato per il mercato b2b, soprattutto in un momento di rapida evoluzione degli strumenti di IA. A differenza delle ricerche tradizionali basate su parole chiave, Accio permette agli utenti di effettuare ricerche in linguaggio naturale, rendendo l’interazione con il motore molto più fluida e conversazionale. Al momento supporta lingue come inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo, con l’intenzione di aggiungerne altre nelle prossime versioni.

Le caratteristiche

Una delle caratteristiche più apprezzate è Accio Page, che organizza le informazioni sui prodotti in modo chiaro e facile da consultare, consentendo anche di confrontare articoli simili. Questo aiuta le aziende a prendere decisioni informate sul sourcing. Inoltre, la funzione Accio Agent semplifica il processo di follow-up per richieste, pagamenti e supporto post-vendita, fungendo da agente di sourcing professionale, grazie alla solida infrastruttura di Alibaba.

Con l’evoluzione dell’intelligenza artificiale, Accio si prepara a rivoluzionare il commercio globale b2b, aiutando Pmi e grandi imprese a gestire in modo più efficiente le informazioni e a prendere decisioni d’acquisto più consapevoli, risparmiando tempo e risorse.

