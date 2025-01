Come sta cambiando il settore turistico secondo Dream&Charme

Articolo tratto dal numero di dicembre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Il settore turistico in Italia è sempre più orientato verso pratiche ecologiche. Le certificazioni di sostenibilità sono diventate strumenti importanti per le strutture ricettive che vogliono allinearsi con le aspettative di un mercato sempre più attento alla sostenibilità. Ne abbiamo parlato con Giorgio Caire di Lauzet, fondatore e amministratore delegato di Dream&Charme, primo organismo di certificazione internazionale accreditato da Accredia per rilasciare le certificazioni Dca Esg e Gstc conformi alle direttive europee anti-greenwashing.

Cosa spinge gli hotel italiani ad adottare questi standard? E come le certificazioni stanno modificando il volto del turismo nel nostro Paese?

La crescente adozione di pratiche sostenibili negli hotel italiani è principalmente guidata da tre fattori chiave: la consapevolezza dei consumatori, la pressione normativa e l’opportunità di ridurre i costi operativi. Il 73% di chi prenota una vacanza preferisce hotel sostenibili secondo Booking.com. Le principali banche italiane erogano finanziamenti solo a hotel sostenibili. Ma bisogna fare attenzione: esistono certificazioni commerciali senza accreditamento Iso 17065 che, non essendo conformi alle direttive europee, possono mettere a rischio la reputazione dell’hotel ed esporlo a possibili sanzioni. Le certificazioni di sostenibilità accreditate non solo offrono una guida per garantire pratiche sostenibili ambientali, sociali e di governance, ma agiscono come una sorta di garanzia certificata, che aumenta la fiducia dei consumatori.

Come ci si prepara per ottenere le certificazioni accreditate? E quali sono le differenze tra Dca Esg e Gstc?

Per affrontare la verifica iniziale, che dura da uno a due giorni complessivi, non è necessaria alcuna preparazione. Spesso gli hotel sono già conformi a molti requisiti di sostenibilità, ma non ne hanno la consapevolezza. Sulla base del report, l’hotel potrà poi decidere, in base alle proprie risorse, come intervenire per migliorare uno o più requisiti di sostenibilità.

In che modo le certificazioni di Dream&Charme aiutano gli hotel a garantire la loro sostenibilità? E quale supporto potete fornire ai fondi di investimento del settore?

Abbiamo un’esperienza ventennale nel settore. Le nostre certificazioni accreditate, quindi conformi alle direttive anti-greenwashing, tracciano chiaramente un percorso di sviluppo sostenibile utile agli hotel che vogliono utilizzare la sostenibilità come elemento strategico e di concreto miglioramento. Supportiamo i fondi di investimento con le nostre due diligence sulla sostenibilità delle strutture in fase di realizzazione o di acquisizione. In Italia siamo impegnati ad agevolare il più possibile l’accesso degli hotel alla sostenibilità, anche grazie alle convenzioni con le principali associazioni del settore alberghiero. A livello globale siamo presenti in Italia, Stati Uniti, Messico, Francia, Grecia, Maldive, Repubblica Dominicana, Madagascar, Egitto, Arabia Saudita, Bahamas, Mauritius, Spagna, Kenya, Tanzania, Oman, Tunisia, Capo Verde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .