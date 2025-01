L’imprenditrice italiana che sta guidando l’innovazione delle imprese locali in Finlandia

Nel panorama dell’innovazione europea, si fa strada un’eccellenza italiana: G-Gravity, un acceleratore industriale e piattaforma di open innovation con sedi a Milano, Roma e Helsinki, fondato e diretto da Roberta Gilardi, già certified expert business coach in Horizon EU e TEDx Speaker.

Già selezionata nel 2022 dal governo finlandese per un programma residenziale di attrattività business, 90Days Finn Program, Gilardi ha dato vita, proprio nel paese nordico, al Vantaa Future Hub, una delle iniziative più promettenti per il sostegno all’ecosistema innovativo europeo.

Un percorso di innovazione

Dopo un inizio di carriera nel mondo della consulenza, Gilardi si è focalizzata, già prima dei 30 anni, nell’universo del web e del digitale in un periodo in cui l’attuale rivoluzione tecnologica era pressoché agli albori. Un viaggio che Gilardi ha intrapreso per 15 anni, fino al 2005. Anno in cui, insieme al fratello, decide di entrare a capofitto nel mondo delle startup, compiendo i primi passi come business angel. Un interesse che, a poco a poco, si trasforma in una scelta professionale concreta, con la fondazione di G2 Startups, un acceleratore boutique focalizzato sull’innovazione e sugli investimenti. “Venendo dalla consulenza e dalla finanza”, racconta, “mi sono rimessa a studiare e mi sono specializzata nell’open innovation, concentrandomi su come accelerare nuove idee e collaborare con fonti esterne, come il mondo della ricerca e le startup”.

La Nascita di G-Gravity e del Vantaa Future Hub

Dopo anni di studi, investimenti e progetti, lo step successivo porta al 2021, quando G2 Startups fonda G-Gravity, startup innovativa focalizzata sull’open innovation e sullo sviluppo di piattaforme tecnologiche a supporto, con un approccio verticale ad alcuni settori industriali per affrontarne la complessità. Un approccio che ha portato alla creazione del Vantaa Future Hub, un progetto nato a fine 2024 dalla collaborazione con la città finlandese di Vantaa.

Situato nel Startup Runway, a pochi passi dall’aeroporto internazionale di Helsinki-Vantaa, il Vantaa Future Hub è una piattaforma che mira a promuovere la crescita sostenibile delle imprese locali. Con un focus iniziale su logistica, foodtech e tecnologia avanzata, il progetto offre alle aziende strumenti per sperimentare, collaborare e scalare le proprie innovazioni. “La realizzazione di questo progetto celebra la visione di una giovane realtà italiana come la nostra”, afferma Gilardi. “Abbiamo sposato un approccio concreto e risolutivo, e siamo fieri di contribuire allo sviluppo di uno dei paesi più avanzati al mondo in termini di conoscenza e tecnologia”.

Un modello sostenibile di innovazione

Il Vantaa Future Hub si distingue per il suo modello proprietario, che integra intelligenza artificiale, blockchain, IoT e altre tecnologie avanzate in un Technological Playground dedicato. Le aziende partecipanti hanno accesso a risorse che spaziano dall’analisi delle tendenze alla valutazione della sostenibilità, fino al supporto alla commercializzazione, come specificato recentemente anche da Tommo Koivusalo, direttore degli Affari economici della città di Vantaa. “Questa partnership rafforza la nostra strategia di sviluppo a lungo termine. Grazie alla collaborazione con G-Gravity, stiamo creando uno spazio in cui le industrie locali e gli innovatori globali possono co-creare soluzioni sostenibili”.

Il confronto con l’Italia

Confrontando i due paesi in termini di investimenti e attenzione all’ecosistema startup, Gilardi ritiene che “la Finlandia ha capacità nello scaling globale delle startup grazie a una mentalità internazionale e al supporto governativo per l’innovazione. Con soli 5,5 milioni di abitanti, attira investimenti procapite elevati, favorisce la permanenza degli unicorni e promuove politiche per attrarre talenti. Inoltre, sanno investire decisamente bene le risorse pubbliche e i fondi Europei di Ricerca”.

In Italia invece, spiega l’imprenditrice “le dinamiche di investimento sono in crescita e il venture capital sta maturando molto anche grazie ai crescenti investimenti del Governo (es. CDP). Ma se confrontiamo gli investimenti, in relazione alla dimensione del nostro paese e alla sua capacità industriale, quindi non in valori assoluti, risultiamo di minore impatto. Infine, è cruciale tenere a mente un fattore: la velocità negli investimenti e nello sviluppo di Ricerca, che è fondamentale nell’alimentare l’innovazione”.

Una situazione alquanto paradossale, considerando che “in Italia abbiamo tanti capitali fermi. Ed è un peccato, perché pur avendo tante competenze accademiche e di ricerca, non riusciamo a mettere in atto dei meccanismi utili per trattenere i talenti”. In sintesi, “non riusciamo a fare squadra”, chiosa Gilardi, che rivela: “In G-Gravity abbiamo aperto una fase di raccolta di capitali tramite SFP (Strumento Finanziario Partecipativo) per sviluppare sempre di più anche la nostra tecnologia interna e spingere verso un nuovo step la nostra rete di innovazione. Una rete che condivide, modelli, relazioni e che valorizza ogni contributo”.

