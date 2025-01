Forbes Italia di gennaio in edicola con l’allegato dedicato alle Pmi

Forbes Italia apre il 2025 con il numero di gennaio, disponibile in edicola con un’edizione ricca di contenuti esclusivi, arricchita dall’allegato gratuito Forbes Small Giants, un supplemento dedicato alle Piccole e Medie Imprese italiane che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy.

Dopo gli straordinari risultati ottenuti nel 2024, in crescita nonostante la contrazione del mercato editoriale italiano, Forbes Italia inizia il nuovo anno con importanti novità. Tra queste spicca il trasferimento della sede in una location prestigiosa e rappresentativa del brand, situata in piazza Diaz 7, con vista sul Duomo di Milano. La nuova sede ospiterà una sala eventi e sarà concepita come un hub di comunicazione moderna e condivisa, un ambiente accogliente e stimolante, ideale per incontri e scoperte, all’insegna dell’ottimismo e della positività. Il 2025 segnerà una svolta per Forbes Italia anche nel digitale: il sito Forbes.it diventerà un hub innovativo di infotainment, integrando intelligenza artificiale, video e approfondimenti interattivi.

I contenuti dell’ultimo Forbes

La cover story del numero è per Luigi Ferraris, amministratore delegato di FiberCop che racconta la sua missione per lo sviluppo della rete digitale italiana. Un viaggio tra progetti ambiziosi, infrastrutture strategiche e il ruolo chiave delle telecomunicazioni per il futuro del Paese

Tra i temi principali dell’edizione di gennaio di Forbes Italia, un omaggio ai leader dell’industria italiana, con i 15 top manager premiati al ceo Italian Summit 2024. Tra le categorie: sostenibilità, tecnologia, lusso e made in Italy. Scopri le storie di Antonio Marcegaglia, Giuseppe Pagliara, Beatrice Beleggia e molti altri.

E poi ancora, i protagonisti Under 30: le storie di giovani innovatori che stanno rivoluzionando il panorama digitale italiano. Idee, creatività e talento al servizio della tecnologia. La classifica delle 100 donne più potenti del mondo, in cui la premier Giorgia Meloni sale al terzo posto guidata ancora una volta da Ursula von der Leyen.

L’allegato Forbes small giants

L’allegato gratuito Forbes Small Giants celebra le Pmi italiane, cuore pulsante dell’economia del nostro Paese, mettendo in evidenza storie di successo, innovazione, e resilienza. Con un focus su aziende che hanno saputo distinguersi per visione, leadership e impatto, “Forbes Small Giants” offre un racconto autentico e ispirante sul futuro dell’imprenditorialità italiana.

In copertina Mattia Caleffi, managing director di Cantina Caleffi, manager capace di fondere tradizione e innovazione, riuscendo così ad eccellere per strategia, eleganza e gusto in un mondo vitivinicolo sempre più competitivo. Al suo interno un’approfondita indagine sul mondo della panificazione italiana, che mostra come i piccoli artigiani stiano rispondendo alle nuove tendenze di consumo e alle sfide della sostenibilità.

Intervista esclusiva a Joe Bastianich, un business ma con più di venti attività in tre continenti. L’ultimo progetto? Un podcast insieme all’amico Tommaso Mazzanti.

Viaggio al Sito Unesco dal 1994, Vicenza, una delle punte dell’imprenditoria italiana, con una spiccata vocazione all’export e una spesa media per famiglia tra le più alte del Paese. Forbes Small Giants contiene ancora un’accurata selezione delle PMI italiane che rappresentano modelli di eccellenza in diversi settori. Case study e storie di successo da ogni angolo del Paese. Approfondimenti su come affrontare le sfide attuali del mercato, dalle strategie di internazionalizzazione alla digitalizzazione.

“Forbes Italia vuole celebrare le Pmi italiane che sono il motore economico e sociale del nostro Paese, e dare il giusto riconoscimento alle Eccellenze italiane che sono gli ambasciatori del made in italy nel mondo”, afferma Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes Italia che continua “per questo abbiamo raddoppiato gli sforzi programmando due tour che toccheranno oltre 20 città in giro per l’Italia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .