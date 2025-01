Cosa sappiamo sul nuovo meme coin di Melania Trump che ora vale più di 2 miliardi di dollari

La futura first lady Melania Trump ha annunciato domenica il lancio di un meme coin che viene scambiato sulla piattaforma blockchain Solana, causando un forte calo del prezzo di un meme coin simile lanciato due giorni fa da suo marito, Donald Trump, e suscitando preoccupazioni da parte dei dirigenti delle criptovalute che temono che i meme coin possano danneggiare il mercato.

Fatti principali

La prossima first lady ha annunciato il lancio del “Meme ufficiale Melania” o token $MELANIA domenica pomeriggio e ha condiviso un collegamento a un sito Web per acquistare le monete.

domenica pomeriggio e ha condiviso un collegamento a un sito Web per acquistare le monete. Lunedì mattina presto, il token $MELANIA veniva scambiato a circa $11,22 con una capitalizzazione di mercato di $2,15 miliardi.

Secondo il tracker di CoinMarketCap, la capitalizzazione di mercato di $MELANIA la rende una delle 60 criptovalute di maggiore valore al mondo.

Il token viene distribuito sulla piattaforma blockchain Solana da MKT World, una società della Florida costituita da Melania Trump nel 2021.

da MKT World, una società della Florida costituita da Melania Trump nel 2021. I dettagli sulla moneta sono limitati, ma il sito web segnala che il team della neo first lady ha riservato il 35% della fornitura del token, che rimarrà bloccata per i primi 30 giorni.

Quali altri dettagli sappiamo su $Melania?

Il link per l’acquisto del meme coin condiviso da Melania Trump include un disclaimer che afferma che i token sono “oggetti da collezione digitali destinati a funzionare come espressione di supporto e impegno con i valori incarnati dal simbolo MELANIA e dall’opera d’arte associata”. La nota aggiunge quindi che i meme coin non sono destinati a essere “un’opportunità di investimento, un contratto di investimento o una garanzia di alcun tipo”.

In che modo il lancio di $Melania ha infuenzato $Trump?

Poco dopo il lancio del meme coin, il prezzo del token OFFICIAL TRUMP o $TRUMP, il meme coin lanciato dal marito venerdì, è crollato di quasi il 40% a circa $35. Donald Trump ha lanciato $TRUMP venerdì e la sua capitalizzazione di mercato ha raggiunto il picco di circa $15 miliardi domenica, ma la capitalizzazione di mercato dell’asset volatile è scesa sotto gli $8 miliardi dopo il lancio di MELANIA.

Tuttavia, la criptovaluta è riuscita a ridurre le sue perdite lunedì mattina presto dopo che l’app di investimento Robinhood ha annunciato che il token era “disponibile per il trading” sulla sua piattaforma. Lunedì mattina presto, il prezzo di $TRUMP è di $53,12, che equivale a una capitalizzazione di mercato di $10,62 miliardi. Ciò rende $TRUMP il 18° token crittografico di maggior valore per capitalizzazione di mercato.

Cosa sappiamo di $Trump?

Il presidente eletto ha annunciato il lancio del suo meme coin in un post su Truth Social venerdì sera, che diceva: “Il mio NUOVO meme ufficiale di Trump è QUI! È tempo di celebrare tutto ciò che rappresentiamo: VINCERE!” Il token ha registrato un forte rialzo durante la notte e il suo prezzo era più che triplicato entro sabato mattina. Domenica mattina presto, il prezzo del token ha brevemente superato i $ 75.

Il sito web della criptomoneta afferma che sono stati resi disponibili 200 milioni di token al momento del lancio e che la fornitura complessiva crescerà lentamente fino a un miliardo di token nei prossimi tre anni. Gli 800 milioni di token che non sono stati rilasciati pubblicamente sono attualmente detenuti dall’affiliata della Trump Organization CIC Digital LLC e Fight Fight Fight LLC, che è stata costituita nel Delaware il 7 gennaio.

In cifre

450.653. Questo è il numero totale di portafogli cripto che detengono $MELANIA a partire da lunedì mattina, secondo il tracker Solscan.

