Ivanka Trump: “Il token che porta il mio nome è falso”. Intanto $TRUMP e $MELANIA perdono valore

Ivanka Trump ha dichiarato che il token che porta il suo nome è “falso” e che probabilmente presenta dei rischi per gli investitori. Peraltro, altri token che hanno il suo nome e che sono promossi da suo padre, il presidente Donald Trump, e dalla first lady Melania Trump hanno perso subito valore dopo essere diventati virali.

Fatti principali

Ivanka Trump, in un post su X, ha affermato che $IVANKA è una “criptovaluta falsa” e che “viene promossa senza il mio consenso o la mia approvazione”, osservando che il suo team legale sta “rivedendo” alcuni aspetti per fermare il “continuo uso improprio del mio nome”.

Sembra che $IVANKA sia stata lanciata sulla blockchain di Ethereum a maggio 2024 e non ha ancora raggiunto la quota di 0,01 dollari, poiché lo sviluppatore del token ha dichiarato che ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 345.460 dollari, con una circolazione di oltre 420,6 miliardi di monete, secondo CoinMarketCap.

Il “falso token” presenta il rischio di “ingannare i consumatori e defraudarli dei loro soldi guadagnati duramente”, ha avvertito Ivanka Trump, aggiungendo di non avere “alcun coinvolgimento” con il token, il cui uso del suo nome e della sua immagine è una “violazione dei miei diritti”.

Aspetto sorprendente

Sono circolati altri token apparentemente non autorizzati che prendono il nome dai membri della famiglia Trump. Sembra che a luglio 2024 sia stato lanciato sulla blockchain di Solana un token con il nome e l’immagine di Barron Trump. Il token ha una capitalizzazione di mercato di poco più di 133.000 dollari, anche se né Barron, né alcun altro membro della famiglia Trump abbia riconosciuto alcun collegamento con il token.

L’andamento del token Trump?

Domenica, due giorni dopo il suo lancio, il token “Official Trump”, o $TRUMP, è rapidamente salito a una capitalizzazione di mercato di 15 miliardi di dollari. Poi è scesa continuamente di valore (solo nelle ultime 24 ore ha ceduto il 9%). Ora ha una capitalizzazione di mercato di 7,1 miliardi di dollari.

E quello $melania?

Il prezzo del token ufficiale di Melania Trump, $Melania, è sceso del 27,5% giovedì, appena sotto i 2,70 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 474,4 milioni di dollari. Il token è sceso di circa il 47% dal suo massimo di 5,09 dollari registrato lunedì, dopo il suo debutto di domenica.

Background

Donald Trump ha annunciato il lancio del suo token, $TRUMP, pochi giorni prima del suo insediamento. Lanciato sulla blockchain di Solana, il token è stato limitato a una fornitura di 200 milioni di monete al momento del lancio prima di espandersi a 1 miliardo nei prossimi tre anni, secondo il sito web del token. La Trump Organization, dove Ivanka Trump prima ricopriva il ruolo di vicepresidente, e le sue affiliate possiedono i token rimanenti e riceveranno una quantità non divulgata di entrate derivanti dall’attività di trading.

Ha dovuto affrontare critiche per il rilascio del suo token da parte di alcuni membri del settore delle criptovalute. Nic Carter, un socio fondatore della società di criptovalute Castle Island Ventures, ha detto a Politico che si tratta di una “stupidità” dello sviluppatore del token, Un lobbista anonimo ha detto che il lancio del token rappresenta “un fatto orribile” per tutto il settore, soprattutto in un momento in cui “stiamo cercando di dimostrare che non siamo un gruppo di imbonitori, truffatori e imbroglioni”.

Ryan Selkis, fondatore della società di criptovalute Messari, ha chiesto a Donald Trump di “licenziare chiunque abbia a che fare” con il lancio di $MELANIA.