Il Club dei 100: le 15 persone con un patrimonio sopra i 100 miliardi di dollari

L’élite ultra-esclusiva delle persone con fortune a dodici cifre non esisteva nemmeno otto anni fa. Ora, un numero record di 15 persone è entrato nella lista dei miliardari di Forbes 2025, in aumento rispetto ai 14 dell’anno scorso e ai sei del 2023. Per la prima volta, tre di loro possiedono un patrimonio superiore ai 200 miliardi di dollari.

In totale, questi 15 ‘centimiliardari’ valgono 2.400 miliardi di dollari, quasi 400 miliardi in più rispetto all’anno precedente, e più dei 1.500 miliardari “più poveri” del pianeta messi insieme. In altre parole, questo gruppo, che rappresenta appena lo 0,5% dei 3.028 miliardari del mondo, possiede un incredibile 15% della ricchezza totale dei miliardari.

Classifica Forbes, la crescita dei centimiliardari

Nel 1987, quando Forbes pubblicò la sua prima classifica globale dei più ricchi, l’idea di un centimiliardario era difficile da immaginare. All’epoca, c’erano solo due persone—entrambi magnati giapponesi—con più di 10 miliardi di dollari (circa 28 miliardi di oggi, una cifra che li posizionerebbe solo al 71° posto nella lista del 2025).

Ci volle la bolla delle dot-com per creare il primo centimiliardario: Bill Gates, le cui azioni Microsoft portarono brevemente la sua fortuna sopra i 100 miliardi di dollari nel 1999, prima che il successivo crollo del mercato riducesse quasi della metà il suo patrimonio. Per quasi due decenni, nessun altro si avvicinò a quella soglia, nonostante i mercati fossero in crescita sia prima che dopo la Grande Recessione. Jeff Bezos fu il secondo a raggiungere il traguardo solo nel 2017, quando la capitalizzazione di Amazon si avvicinò a mille miliardi di dollari. Tuttavia, il Club dei 100 miliardi non iniziò davvero a espandersi fino al 2021, quando Elon Musk, Bernard Arnault e Bill Gates entrarono a farne parte.

Un club sempre più affollato

Oggi, con la ricchezza estrema in continua espansione, l’ingresso in questo club diventa (un po’) più comune ogni giorno. I tre figli ancora in vita del fondatore di Walmart, Sam Walton (morto nel 1992), si sono uniti al Club dei 100 Miliardi quest’anno, sostituendo due membri della lista precedente che sono scesi sotto la soglia delle dodici cifre: l’industriale indiano Mukesh Ambani (patrimonio stimato: 92,5 miliardi di dollari) e il magnate messicano delle telecomunicazioni Carlos Slim Helu (82,5 miliardi di dollari).

Intanto, diversi altri miliardari sono vicini all’ingresso nel club, tra cui il ceo di Nvidia, Jensen Huang (98,7 miliardi di dollari), il magnate della tecnologia Michael Dell (97,7 miliardi di dollari) e l’erede di L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers (81,6 miliardi di dollari), che è stata brevemente la prima donna centimiliardaria della storia nel giugno 2024.

Ecco la lista completa del club più esclusivo al mondo, dal meno al più ricco.

(Patrimoni netti aggiornati al 7 marzo 2025)

#15. Alice Walton

Patrimonio Netto: 101 miliardi di dollari

Fonte di Ricchezza: Walmart

Cittadinanza: Stati Uniti

#14. Michael Bloomberg

Patrimonio Netto: 105 miliardi di dollari

Fonte di Ricchezza: Bloomberg LP

Cittadinanza: Stati Uniti

#13. Bill Gates

Patrimonio Netto: 108 miliardi di dollari

Fonte di Ricchezza: Microsoft

Cittadinanza: Stati Uniti

Jim Walton & Family

Patrimonio Netto: 109 miliardi di dollari

Fonte di Ricchezza: Walmart

Cittadinanza: Stati Uniti

#11. Rob Walton & Family

Patrimonio Netto: 110 miliardi di dollari

Fonte di Ricchezza: Walmart

Cittadinanza: Stati Uniti

#10. Steve Ballmer

Patrimonio Netto: 118 miliardi di dollari

Fonte di Ricchezza: Microsoft

Cittadinanza: Stati Uniti

#9. Amancio Ortega

Patrimonio Netto: 124 miliardi di dollari

Fonte di Ricchezza: Zara

Cittadinanza: Spagna

#8. Sergey Brin

Patrimonio Netto: 138 miliardi di dollari

Fonte di Ricchezza: Google

Cittadinanza: Stati Uniti

#7. Larry Page

Patrimonio Netto: 144 miliardi di dollari

Fonte di Ricchezza: Google

Cittadinanza: Stati Uniti

#6. Warren Buffett

Patrimonio Netto: 154 miliardi di dollari

Fonte di Ricchezza: Berkshire Hathaway

Cittadinanza: Stati Uniti

#5. Bernard Arnault

Patrimonio Netto: 178 miliardi di dollari

Fonte di Ricchezza: LVMH

Cittadinanza: Francia

#4. Larry Ellison

Patrimonio Netto: 192 miliardi di dollari

Fonte di Ricchezza: Oracle

Cittadinanza: Stati Uniti

#3. Jeff Bezos

Patrimonio Netto: 215 miliardi di dollari

Fonte di Ricchezza: Amazon

Cittadinanza: Stati Uniti

#2. Mark Zuckerberg

Patrimonio Netto: 216 miliardi di dollari

Fonte di Ricchezza: Facebook

Cittadinanza: Stati Uniti

#1. Elon Musk

Patrimonio Netto: 342 miliardi di dollari

Fonte di Ricchezza: Tesla, SpaceX

Cittadinanza: Stati Uniti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .