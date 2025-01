Chi è Joseph Tsai, il miliardario co-fondatore di Alibaba che ha investito in Golden Goose

Blue Pool Capital, il family office del miliardario Joseph Tsai, cofondatore di Alibaba e proprietario dei Brooklyn Nets, è entrato nel capitale di Golden Goose con circa il 12%. Permira, società di private equity, manterrà la quota di maggioranza del brand di moda. L’accordo, si legge in una nota, è stato raggiunto poco dopo che Golden Goose aveva deciso di rinviare la quotazione in Borsa prevista per giugno 2024 ed è stato finalizzato il 28 gennaio 2025.

Come spiega la società italiana, l’investimento di Blue Pool Capital arriva in un periodo di forte performance finanziaria, nonostante un contesto di mercato difficile per il settore del lusso. Nel comunicato si legge che nei primi nove mesi del 2024 “il gruppo ha riportato una crescita dei ricavi a cambi costanti del 12% anno su anno”.

“Un percorso per ridefinire il lusso”

“Accogliamo calorosamente Blue Pool Capital come partner strategico nel nostro percorso per ridefinire il lusso”, ha commentato il ceo di Golden Goose, Silvio Campara. “Questa partnership riflette la forza del nostro marchio e l’incredibile comunità globale di Dreamers che abbiamo costruito. Con l’esperienza di Blue Pool, le loro profonde connessioni negli Stati Uniti e nell’area Apac, e il loro impressionante portafoglio di investimenti sportivi, spingeremo i confini del nostro sogno. Insieme, accelereremo la nostra crescita attraverso l’innovazione, continuando a offrire esperienze uniche e autentiche alla nostra comunità”.

Soddisfazione condivisa anche da Blue Pool Capital: “Siamo grandi sostenitori di Golden Goose e del suo team di gestione: la sua posizione unica all’intersezione tra lusso e sportswear è davvero distintiva. Non vediamo l’ora di apportare valore oltre al nostro investimento finanziario per supportare il ceo Silvio Campara e il grande team di Golden Goose nel liberare il pieno potenziale del marchio”, ha aggiunto Oliver Weisberg, ceo di Blue Pool Capital.

Il patrimonio di Joseph Tsai

Il miliardario Joseph Tsai è uno dei cofondatori del gruppo Alibaba ed è il secondo maggiore azionista individuale dell’azienda, subito dopo Jack Ma. Nel 2024, cinque anni dopo essere diventato proprietario dei Brooklyn Nets, Tsai ha venduto il 15% della società madre, Bse Global, alla miliardaria americana Julia Koch e alla sua famiglia per quasi 700 milioni di dollari. Tsai ha conseguito due lauree presso l’Università di Yale: una in economia e studi sull’Asia orientale, e l’altra in giurisprudenza. Nato a Taiwan, Tsai possiede un passaporto canadese. Secondo la Real Time Billionaires di Forbes, ha un patrimonio di 10,4 miliardi di dollari.