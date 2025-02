L’azienda di bio-manifacturing Arsenal Bioyards ha raccolto 10 milioni di euro

Arsenale Bioyards, azienda che vuole trasformare il mercate del bio-manufacturing, ha annunciato la chiusura del suo primo round di investimento seed da 10 milioni di euro che ha coinvolto Cdp Venture Capital e investitori internazionali come Planet A, byFounders e Plug and Play. “L’operazione”, si legge in una nota, “sostiene la mission di Arsenale di trasformare il mercato del bio-manufacturing, che ha un valore di 200 miliardi di dollari (Fonte BCG), creando una nuova traiettoria industriale in Italia”.

Cosa fa Arsenale Bioyards

Con sede legale a Milano e sedi operative a Pordenone e negli Stati Uniti, Arsenale, prosegue la nota, ha sviluppato una piattaforma in grado di colmare il divario tra l’innovazione su scala di laboratorio e la produzione su scala industriale, permettendo a industrie come quella alimentare, chimica e dei materiali di sviluppare e scalare in modo continuativo alternative a base biologica ai prodotti petrolchimici e di derivazione animale.

“Arsenale”, si legge, “mira a rendere più economicamente sostenibile il processo di sperimentazione in laboratorio e produzione industriale con un forte impatto sui costi che arriveranno a essere ridotti fino al 90% e contemporaneamente abbreviando i tempi per l’adozione su scala industriale di prodotti sostenibili”. La piattaforma di Arsenale integra hardware avanzati, software di IA e un’infrastruttura modulare per facilitare un passaggio trasformativo verso modelli di produzione rigenerativi e circolari. Sfruttando la fermentazione di precisione, l’azienda svincola la produzione dai tradizionali input di origine fossile e animale, consentendo alle industrie di adottare alternative migliori e sostenibili su scala.

Gli obiettivi

“Con questo finanziamento e il successo operativo del nostro impianto di Pordenone, Arsenale sta dimostrando che il bio-manufacturing scalabile e sostenibile non è un’aspirazione lontana ma una realtà vicina”, ha dichiarato Massimo Portincaso, ceo e co-fondatore di Arsenale Bioyards. “Siamo orgogliosi di contribuire alla rinascita industriale dell’Italia, costruendo l’infrastruttura necessaria per fare del nostro Paese un leader europeo nella biotecnologia industriale avanzata”

L’investimento di Cdp Venture Capital è stato effettuato attraverso il Fondo Green Transition, che utilizza le risorse stanziate dall’UE nell’ambito dell’iniziativa NextGeneration EU e riflette l’impegno dell’Italia a guidare il cambiamento verso l’innovazione sostenibile e il rinnovamento industriale.

