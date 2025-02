Shop Circle raccoglie 60 milioni di euro: cosa fa la startup londinese fondata da due italiani

Shop Circle, fornitore di soluzioni software B2B basate sull’intelligenza artificiale, ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento di Serie B, assicurandosi 60 milioni di dollari in nuovo capitale.

Il round è stato guidato da Nextalia Ventures, un fondo di investimento gestito dalla piattaforma di investimento di Nextalia SGR S.p.A., che gestisce asset per oltre 1,6 miliardi di dollari. Tra i partecipanti c’è anche Endeavor Catalyst, noto per i suoi investimenti in oltre 50 aziende unicorno.

Gli obiettivi

Il round, si legge in una nota diffusa da Shop Circle, evidenzia la forte fiducia degli investitori nel modello di business innovativo e nella rapida crescita di Shop Circle. Con un aumento del fatturato anno su anno del 110% e una redditività crescente raggiunta per due anni consecutivi, Shop Circle vuole ampliare la propria offerta di software B2B ed espandersi in settori adiacenti attraverso acquisizioni mirate.

“Mantenere una redditività in crescita per due anni consecutivi, pur raggiungendo una crescita eccezionale del fatturato, sottolinea il valore che offriamo costantemente ai nostri clienti”, ha dichiarato Luca Cartechini, ceo e co-fondatore di Shop Circle. “L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più accessibile e profondamente integrata nel software. La riduzione dei costi di calcolo e i progressi nei modelli open-source stanno trasformando il settore, permettendoci di innovare più rapidamente e offrire un valore ancora maggiore ai nostri clienti. Questo finanziamento ci consente di accelerare la nostra traiettoria di crescita, con l’obiettivo di raddoppiare nuovamente i ricavi nei prossimi 12 mesi e rafforzare la nostra posizione come leader nel settore del software B2B.”

Le acquisizioni

Con questo finanziamento, Shop Circle ha completato la sua prima acquisizione indipendente dalla piattaforma: Aiden, un software di vendita guidata basato sull’intelligenza artificiale. Aiden, già utilizzato da clienti aziendali come LG, Prenatal e Intersport, rappresenta un’aggiunta strategica al portafoglio di Shop Circle, consentendo di servire un più ampio spettro di imprese, dalle pmi alle grandi aziende.

“La nostra evoluzione da piattaforma di commercio a fornitore completo di software B2B dimostra il nostro impegno a soddisfare le complesse esigenze dei nostri clienti”, ha proseguito Cartechini. “Siamo entusiasti di offrire un valore ancora maggiore alla nostra crescente base di clienti, che comprende già oltre 120.000 imprese a livello globale”.

